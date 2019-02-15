عبر DW..جيروم بواتينغ يطالب بمكافحة العنصرية بالتربية والتعليم

قالجيروم بواتينغ مدافع بايرن ميونيخ المنحدر من أم ألمانية وأب من غانا، والذي سبق له وأن تعرض لإهانات عنصرية، في مقابلة مع DW (اليوم الخميس الرابع من يونيو/ حزيران 2020) إن التعليم هو مفتاح هذه القضية لأنه لا يوجد شخص ولد عنصريا. وقال بواتينغ إن "قضية جورج فلويد تظهر لنا مدى اتساع رقعة العنصرية ضد الأشخاص أصحاب البشرة السمراء في الولايات المتحدة، والدور الذي يلعبه التمييز العنصري. لكنه شدد أيضا على أن "العنصرية توجد في كل مكان".

وحول الأوضاع في ألمانيا، شدد بواتينغ على ضرورة "بذل جهود مضنية لمواجهة ظاهرة العنصرية"، وقد اشتكى من تنامي الهجمات مؤخرا في بلاده ضد "الأجانب، و(ضد) العديد من الأقليات الدينية".

مشاهدة الفيديو 41:31 شارك هذه جوانب من حياة بعض سود البشرة في ألمانيا إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/2bqOQ هذه جوانب من حياة بعض سود البشرة في ألمانيا

وبالنسبة لبواتينغ فإن مكافحة العنصرية تبدأ من سنوات الطفولة الأولى، فـ"لا يوجد طفل في هذا العالم ولد عنصريا" وبالتالي لا بد من تعليم الصغار أن "العنصرية أمر غير مقبول"، وأضاف "ينبغي أن يبدأ ذلك في المدرسة، ينبغي أن يكون جزء متكاملا من المناهج الدراسية، فقط بهذه الطريقة سنتمكن من إحراز تقدم" في هذا المجال.

ح.ز/ و.ب DW