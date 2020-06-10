 عبر إجراءات حازمة - الاتحاد الأوروبي يعتزم حماية أفضل لحياة اليهود | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 04.12.2020

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سياسة واقتصاد

عبر إجراءات حازمة - الاتحاد الأوروبي يعتزم حماية أفضل لحياة اليهود

بالرغم من تزايد الهجمات على اليهود داخل بلدان الاتحاد الأوروبي، فإن الكثير من هذه الأخيرة لم يعترف بعد بالمشكلة. وهذا من شأنه أن يتغير قريبا، قبل نهاية الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي.

صورة على هامش مؤتمر للحاخامات في برلين (3/6/2016)

الحاخام الأوكراني موشيه روبن آزمان في موعد تصوير أمام بوابة براندنبورغ حضره 150 حاخاما أوروبيا على هامش مؤتمر الحاخامات في برلين (3/6/2016)

منذ مدة طويلة والحكومة المجرية تعتبر الملياردير الأمريكي جورج سوروس هو الصورة النمطية للعدو أو "البعبع". ورغم ذلك كان سوروس يوم السبت (28/11/2020) عنوانا رئيسيا في الصحافة المجرية بعدما تعرض لهجوم غادر من قبل مدير متحف بيتوفي في بودابيست، سيلار ديميتر. ففي تعليق له نشرته بوابة إلكترونية على الانترنت قريبة من الحكومة اتهم الكاتب جورج سوروس بأنه حوَل أوروبا إلى "غرفة غاز". وكتب ديميتر الموظف بالثقافة المجرية: "من براميل المجتمع المتعدد الثقافات والمنفتح يسيل الغاز السام المميت بالنسبة إلى نموذج العيش الأوروبي". علما بأن جورج سوروس هو يهودي يبلغ من العمر 90 عاما ونجا، عندما كان طفلا، من المحرقة النازية "الهولوكوست".

وهذا النوع من الهجمات المعادية للسامية ليس حالة نادرة لا في المجر ولا في باقي بلدان الاتحاد الأوروبي. وهذا ما كشفت عنه دراسة للوكالة الأوروبية لحقوق الانسان من عام 2018. فنحو 85 في المائة من الأشخاص اليهود في اثنتي عشرة دولة عضو بالاتحاد الأوروبي يقولون إن معاداة السامية زادت، وحوالي 40 في المائة منهم فكروا في الهجرة.

Jüdisches Leben in Europa

حياة اليهود في أوروبا: لافتة تدعو إلى التضامن مع الجالية اليهودية

معاداة اليهود مقبولة إجتماعيا من جديد

وهذا التطور يمكن لمارام شتيرن أن يؤكده. فالرجل البالغ من العمر 65 عاما هو المدير الإداري للمؤتمر اليهودي العالمي الذي ينضوي تحته عدة منظمات يهودية ويعمل من أجل القضايا السياسية ليهود الشتات. "الإعلان اليوم عن تصريحات معادية للسامية بات مقبولا إجتماعيا. وهذا لم يكن واردا قبل بضع سنين"، كما يشتكي شتيرن. ومن أجل مواجهة معاداة اليهود، التي يقول إنها تزداد قوة كل يوم، بلورت دول الاتحاد الأوروبي في السنتين الأخيرتين إعلانا مشتركا سيتم تبنيه في القمة الأوروبية الأسبوع المقبل. وهذه عملية طويلة بدأت بمبادرة من المؤتمر اليهودي العالمي والحكومة النمساوية، ومن شأنها الآن التأكيد على الجوانب الرئيسية قبيل نهاية الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي. وتتعهد الدول الأعضاء، من بين أمور أخرى، بالدفاع عن أمن المجتمعات اليهودية، وتعريف الهجمات المعادية للسامية في الشارع وعلى الإنترنت على هذا النحو وملاحقاتها باستمرار.

خطر اعتداءات

وكما يبدو هذا مشروع طموح، لأن بعض زعماء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي لم يعتبروا الإجراءات الملموسة شيئا ضروريا. ومحاربة معاداة السامية ليس لها عندهم أولوية. "هناك بلدان لا تريد رؤية ذلك ولا ترى الجدوى من حماية كنيس يهودي. فلا توجد حماية من الشرطة أمام الكنيس في لوكسمبورغ، لأن الأخيرة تعتبر أنه ليس هناك مشكلة"، كما قال مارام شتيرن. والاعتداءات المميتة على منشآت يهودية مثل الهجوم على المتحف اليهودي في بروكسل في 2014 وعملية احتجاز رهائن في متجر يهودي في باريس 2015 أو الهجوم على الكنيس في مدينة هاله في السنة الماضية هي الدليل المحزن الذي يشهد على الحاجة إلى الحماية وكيف أنه من الصعب أو الخطير عيش حياة عامة يهودية في أوروبا. وهذا ما تريد أيضا دول الاتحاد الأوروبي تغييره. فالحياة اليهودية يجب أن تظهر كجزء من الهوية الأوروبية بحيث يصبح من الممكن في أحد الأيام أن تستغني المطاعم اليهودية عن إجراءات المراقبة عند دخولها ومنظمو المهرجانات الثقافية اليهودية يمكنهم الدعاية دون الخوف من التعرض للهجمات.

شموع وزهور أمام الكنيس الذي تعرض في أكتوبر 2019 للهجوم في هاله الالمانية

شموع وزهور أمام الكنيس الذي تعرض في أكتوبر 2019 للهجوم في هاله الالمانية

الكراهية عبر الشبكة في صلب الاهتمام

ومنصة إضافية لمكافحة معاداة السامية تتمثل في المواقع الالكترونية. فالوكالة الأوروبية لحقوق الانسان تذكر كمثال حي بأن نظريات المؤامرة المعادية للسامية وعمليات التضليل بشأن وباء كورونا عززت خطاب الكراهية في الشبكة. "الناس يلومون اليهود على إنتاج الفيروس ونشره"، كما ورد في بلاغ من الوكالة الأوروبية لحقوق الانسان.

وبالتحديد هنا، كما يصف ذلك مارام شتيرن يكون العمل الحازم إضافة إلى التوعية مقومات ضرورية. فالمواقع الالكترونية يجب تحميلها المسؤولية. فليس من المقبول أن ينشر شاب على منصة الكترونية نكتا حول الكاتبة اليهودية "آنّى فرانك" ويكررها دون معرفة ما يقول. وفي الإعلان المشترك للدول الأوروبية يُذكر بأنه يجب وضع حد بأسرع وقت ممكن لخطاب الكراهية والمضامين الإرهابية. والواقفون على المنصات الالكترونية يتحملون هنا المسؤولية.

ويدرك مارام شتيرن تماما أن القوانين الأكثر صرامة والملاحقة الجنائية الحازمة قد تمنع السلوكيات الفظة المعادية للسامية، لكن المواقف المعادية لليهود داخل المجتمع لن تختفي على الفور، ولابد من أن تكون هناك بداية من مكان ما. وكما يقول رئيس المؤتمر اليهودي العالمي فإن "الناس لا يولدون معادين للسامية، بل يتم تربيتهم ليكونوا كذلك".

ماكس تساندير/ م.أ.م

  • Roonstrasse Synagogue in Cologne, Germany (picture-alliance/Arco Images/Joko)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    كولونيا، 1959: الصليب المعقوف وخطاب الكراهية

    في أيلول/سبتمبر 1959، قام رجلان من الحزب النازي الألماني، برسم الصليب المعقوف وكتابة شعار "الألمان يطالبون بخروج اليهود"، على جدران الكنيس في كولونيا. انتشر بعد ذلك عبر ألمانيا رسومات وشعارات جدارية ضد السامية، تمكنت الشرطة من اعتقال الجناة، وقام البرلمان بتمرير قانون ضد "تحريض الناس"، والذي لازال حبراً على ورق.

  • Synagogue in Lübeck, Germany (picture-alliance/dpa/J. Büttner)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    لوبيك 1994: أول حريق متعمد على معبد منذ عقود

    أصيب العالم بالصدمة بعد إحراق كنيس يهودي شمال لوبيك في آذار/مارس 1994، في هجوم يعتبر الأول من نوعه منذ عقود. تم في النهاية إدانة أربعة أشخاص من اليمين المتطرف. في اليوم التالي للحريق، تجمع 4000 شخص في الشارع، حاملين شعارات "لوبيك تحبس أنفاسها"، ولكن في العام 1995 تعرض ذات الكنيس إلى هجوم آخر.

  • Alte Synagoge in Essen, Germany (picture-alliance/B. Boensch)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    إيسن 2000: إلقاء حجارة داخل كنيس قديم

    قام أكثر من 100 فلسطيني من لبنان، بإلقاء الحجارة على كنيس قديم في إيسن بغرب ألمانيا في تشرين الأول/أكتوبر 2000. جاء الحادث بعد مظاهرة ضد "العنف في الشرق الأوسط". أصيب خلال الهجوم شرطي ألماني، فيما نفى نائب رئيس الوفد العام لفلسطين في ألمانيا(الممثلية الفلسطينية) محمود علاء الدين تورطه.

  • Neue Düsseldorfer Synagoge in Düsseldorf, Germany (picture-alliance/dpa/R. Weihrauch)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    دوسلدورف 2000: حريق متعمد وحجارة

    قام شاب فلسطيني، 19 عاماً، وآخر مغربي، 20 عاماً، بتخريب كنيس يهودي جديد في دوسلدورف باستخدام الحجارة ومواد حارقة في تشرين الأول/أكتوبر 2000، "انتقاماً" من اليهود وإسرائيل. وصرح المستشار الألماني، آنذاك، جيرهارد شرودير :"يجب أن يثور الناس ضد معاداة السامية". وعلى إثر الحادث قامت السلطات الفيدرالية وعدة مؤسسات غير ربحية بإطلاق حملات ضد التطرف.

  • Neue Synagoge in Mainz, Germany (picture-alliance/akg/Bildarchiv Steffens)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    ماينز 2010: هجوم بقنبلة مولوتوف بعد وقت قصير من افتتاح كنيس

    بعد وقت قصير من افتتاح كنيس في ماينز، قام متطرفون بإحراق الكنيس الجديد في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2010. المبنى المدهش، من تصميم المعماري مانويل هيرز، أنشئ فوق كنيس قديم تم إحراقه على يد النازيين عام 1938. 

  • Wuppertal synagogue in Germany (picture-alliance/dpa/C. Seidel)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    فوبرتال 2014: مواد حارقة

    في يوليو 2014، ألقى ثلاثة شبان فلسطينيين مواد حارقة بالقرب من الباب الأمامي لكنيس في فوبرتال. إلا أن المحكمة أقرت بعدم وجود "دليل قاطع" على معاداة السامية. أثار القرار الجدل بشكل واسع، وتسبب بموجة غضب وسط الجالية اليهودية في ألمانيا ووسائل الإعلام الأجنبية. وعليه أعلن رئيس الجالية اليهودية فوبرتال أن الحكم "دعوة لمزيد من الجرائم".

  • Neue Synagoge in Berlin, Germany (picture-alliance/dpa/Avers)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    برلين 2019: مهاجم وسكين

    تسلق رجل وفي حوزته سكينًا حاجزًا يقع في المعبد اليهودي الجديد في برلين مساء يوم السبت 4 تشرين الأول/أكتوبر 2019، وذلك خلال الفترة المقدسة بين عطلتي "رأس السنة" ويوم كيبور. استطاع رجال الأمن السيطرة على المهاجم، الذي ظلت دوافعه غير واضحة. وقامت الشرطة لاحقاً بإطلاق سراحه، وهو قرار وصفه زعماء يهود بأنه "فشل" في تحقيق العدالة.

  • Synagogue in Halle, Germany (Imago Images/S. Schellhorn)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    هاله 2019: إطلاق نار في يوم الغفران

    تجمع حوالي 80 شخصًا في الكنيس بعد ظهر الأربعاء للمشاركة في مراسم يوم الغفران، والذي يعتبر أقدس يوم في التقويم اليهودي. وبحسب ما ورد، حاول المهاجم المزعوم إطلاق النار على المعبد، ولكن لم يتمكن من المرور عبر باب الأمان. قتل اثنين من المارة وأصيب آخرين بإطلاق النار. وقد تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الفاعل، ليثبت لاحقاً أن لديه سجلا من الخطاب اليميني المتطرف ومعاداة السامية وكراهية النساء.


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