عبر أوروبا بشاحنة كهربائية: جنوب تيرول

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يسافر نجما اليوتيوب الأمريكيان أليسون وإريك بيلر عبر أوروبا بشاحنة فان كهربائية. محطتهم التالية: جنوب تيرول في إيطاليا. هناك سوف يستكشفان ميرانو. لكن هل توجد محطات شحن كافية لمواصلة القيادة؟
للانتقال من مكان لآخر باتت تتوفر عدة بدائل صديقة للبيئة، مثل السيارات الكهربائية. أي الأنواع تريد أن تقود؟
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