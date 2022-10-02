 عبر أوروبا بشاحنة كهربائية: جنوب تيرول | يوروماكس | DW | 02.10.2022

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يوروماكس

عبر أوروبا بشاحنة كهربائية: جنوب تيرول

يسافر نجما اليوتيوب الأمريكيان أليسون وإريك بيلر عبر أوروبا بشاحنة فان كهربائية. محطتهم التالية: جنوب تيرول في إيطاليا. هناك سوف يستكشفان ميرانو. لكن هل توجد محطات شحن كافية لمواصلة القيادة؟

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