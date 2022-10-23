 عبر أوروبا بشاحنة كهربائية: الريفييرا الإيطالية | يوروماكس | DW | 23.10.2022

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يوروماكس

عبر أوروبا بشاحنة كهربائية: الريفييرا الإيطالية

من ميونيخ عبر جبال الألب إلى إيطاليا. يسافر نجما اليوتيوب الأمريكيان أليسون وإريك بيلر عبر أوروبا بشاحنة فان كهربائية. في الريفييرا الإيطالية يمكن تجربة عدة أنواع من الطهي وسط طبيعة خلابة.

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