 عبر أوروبا بشاحنة فان كهربائية: بحيرة غاردا | يوروماكس | DW | 09.10.2022

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يوروماكس

عبر أوروبا بشاحنة فان كهربائية: بحيرة غاردا

أليسون وإريك بيلر من الولايات المتحدة يسافران بشاحنة فان كهربائية عبر أوروبا ويزوران أكبر بحيرة في إيطاليا: بحيرة غاردا. تعد المنطقة المحيطة بالبحيرة وجهة سفر للسياح من جميع أنحاء العالم.

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