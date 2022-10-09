عبر أوروبا بشاحنة فان كهربائية: بحيرة غاردا

تحرش وشغب خلال "حفلات إفريقيا" بإيطاليا يثيران جدلاً واسعاَ

تثير حادثة تحرش مئات الفتيان "المنحدرين من شمال إفريقيا" بنساء في منتجع سياحي إيطالي جدلاً واسعاً، خصوصاً وأنها جاءت في إطار حفلات باسم إفريقيا. وتعيد الحادثة إلى الأذهان أحداث رأس السنة 2016 في مدينة كولونيا الألمانية.