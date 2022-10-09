عبر أوروبا بشاحنة فان كهربائية: بحيرة غاردا

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
أليسون وإريك بيلر من الولايات المتحدة يسافران بشاحنة فان كهربائية عبر أوروبا ويزوران أكبر بحيرة في إيطاليا: بحيرة غاردا. تعد المنطقة المحيطة بالبحيرة وجهة سفر للسياح من جميع أنحاء العالم.
للانتقال من مكان لآخر باتت تتوفر عدة بدائل صديقة للبيئة، مثل السيارات الكهربائية. أي الأنواع تريد أن تقود؟
تثير حادثة تحرش مئات الفتيان "المنحدرين من شمال إفريقيا" بنساء في منتجع سياحي إيطالي جدلاً واسعاً، خصوصاً وأنها جاءت في إطار حفلات باسم إفريقيا. وتعيد الحادثة إلى الأذهان أحداث رأس السنة 2016 في مدينة كولونيا الألمانية.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول