 عبر أوروبا بحافلة فان كهربائية: شمال إيطاليا | يوروماكس | DW | 30.10.2022

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يوروماكس

عبر أوروبا بحافلة فان كهربائية: شمال إيطاليا

من ميونيخ عبر جبال الألب إلى إيطاليا. يسافر نجما اليوتيوب الأمريكيان أليسون وإريك بيلر عبر أوروبا بحافلة فان كهربائية. في طريق عودتهما إلى ألمانيا يقودان سياراتهما عبر جنوب تيرول ويزوران مزارع الكروم في تريفيزو.

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