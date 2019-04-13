عبد الفتّاح البرهان.. من ملحق سابق إلى رئيس بحكم الأمر الواقع

تولّى عبد الفتاح البرهان منصبه الجديد على رأس المجلس، الذي أطاح بالرئيس عمر البشير بعدما تنازل عوض بن عوف عن رئاسته بعد أقل من 24 ساعة في السلطة. وباستقالة بن عوف، تحوّل البرهان من شخصية تعمل في الظل إلى رئيس للبلاد بحكم الأمر الواقع. واعتبر المتظاهرون بن عوف شخصية من داخل النظام وحليفا مقربا من الرئيس السابق.

وقال ضابط في الجيش طلب عدم الكشف عن هويته إن "البرهان ضابط رفيع المستوى في القوات المسلحة، لكنه في الأساس جندي مخضرم". وأضاف "لم يكن يوما تحت الأضواء كما هو الحال بالنسبة لبن عوف أو (رئيس أركان الجيش) كمال عبد المعروف". وقضى البرهان فترة كملحق السودان العسكري لدى بكين.

وقبل ساعات من تسميته حاكم السودان العسكري الجديد الجمعة، شوهد يتحدث إلى المتظاهرين الذين اعتصموا خارج مقر القيادة العامة للجيش منذ السادس من نيسان/أبريل.

منسق عملية إرسال القوات إلى حرب اليمن

ولد البرهان عام 1960 في قرية قندتو، شمال الخرطوم، ودرس في الكلية الحربية في السودان ولاحقا في مصر والأردن. وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء. وكان قائدا لسلاح البر قبل أن يعينه البشير في منصب المفتّش العام للجيش في شباط/فبراير الماضي. كما تولى البرهان عملية تنسيق إرسال جنود سودانيين إلى اليمن في إطار التحالف الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

وأرسل البشير قوات سودانية إلى اليمن عام 2015 في إطار تحوّل رئيسي في السياسة الخارجية شهد تخلّي الخرطوم عن علاقاتها المستمرة منذ عقود مع إيران عبر الانضمام للتحالف الذي تقوده الرياض. وبينما لا يزال من غير الواضح عدد الجنود السودانيين المنتشرين في اليمن، أثارت صور الجنود القتلى والمصابين على وسائل التواصل الاجتماعي مطالب متكررة بسحبهم.

ملف دارفور يلاحقه

وقالت ويلو بيردج، مؤلفة كتاب "الانتفاضات المدنية في السودان الحديث" وأستاذة التاريخ في جامعة نيوكاسل، إنه بموجب توليه الملف اليمني، عمل البرهان عن قرب مع قوات الدعم السريع السودانية. وأضافت أن دعم هذه المجموعة أوصله "الآن إلى السلطة" على ما يبدو.

وأضافت أن "دور قوات الدعم السريع، (يصفها كثيرون بأنها نسخة معدّلة لميليشيات الجنجويد التي ارتكبت فظاعات واسعة في دارفور)، في هذا التحرك الأخير ستثير ريبة الكثيرين". ولفتت إلى أن المجموعات المتمردة المتعددة في دارفور ستتوجس على وجه الخصوص.

واندلع النزاع في دارفور عام 2003 عندما حمل متمردون السلاح ضد حكومة الخرطوم التي يهيمن عليها العرب، متهمين إياها بتهميش المنطقة اقتصاديا وسياسيا. وتشير الأمم المتحدة إلى أن نحو 300 ألف شخص قتلوا في النزاع بينما نزح الملايين.

ح.ع.ح/أ.ح (أ ف ب)