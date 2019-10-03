 عبدالمهدي للمتظاهرين: صوتكم مسموع ومطالبكم محقة | أخبار | DW | 04.10.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

عبدالمهدي للمتظاهرين: صوتكم مسموع ومطالبكم محقة

دعا رئيس وزراء العراق عادل عبدالمهدي إلى الهدوء بعد 3 أيام من احتجاجات دامية تشهدها البلاد، وحث المشرعين على دعمه لإجراء تعديلات وزارية بعيداً عن المحاصصة السياسية، مؤكداً أن مطالب المحتجين "محقة" لكن لا يوجد "حل سحري".

Adil Abdul Mahdi (picture-alliance/AP Photo/B. Ozbilici)

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي أن مطالب المحتجين بمحاربة الفساد هي مطالب محقة، داعياً في الوقت نفسه إلى "إعادة الحياة إلى طبيعتها في مختلف المحافظات واحترام سلطة القانون".

وقال عبدالمهدي مخاطباً المتظاهرين في كلمة بثها التلفزيون الرسمي ليلة الخميس/الجمعة (الرابع من تشرين الأول/أكتوبر): "صوتكم مسموع قبل أن تتظاهروا، ومطالبكم بمحاربة الفساد والإصلاح الشامل هي مطالب محقة"، مضيفاً أنه تم تشكيل لجان "من أجل إطلاق سراح المحتجزين من المتظاهرين واعتبار ضحايا المظاهرات شهداء".

وتابع عبدالمهدي في كلمته: "نحن متمسكون بالدستور وعلينا إصلاح المنظومة السياسية ونتحمل مسؤولية قيادة الدولة في هذه المرحلة الحساسة". لكنه أشار إلى أنه لا يوجد "حل سحري" لمشكلات الحكم واستغلال السلطة المزمنة في العراق، متعهداً بمحاولة إقرار قانون يمنح الأسر الفقيرة راتباً أساسياً.

مشاهدة الفيديو 13:47

مسائيةDW: احتجاجات العراق.. من يتحمل مسؤولية العنف؟



وقال في هذا الإطار: "لدينا مشروع سنقدمه إلى مجلس النواب خلال الفترة القصيرة لمنح راتب لكل عائلة لا تمتلك دخلاً كافياً بحيث يوفر حداً أدنى للدخل يضمن لكل عائلة عراقية العيش بكرامة".
كما حث عبد المهدي مجلس النواب على دعمه من أجل إجراء تعديلات وزارية، وأضاف: "نطالب مجلس النواب والقوى السياسة الالتزام الكامل بمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية استكمال تشكيلته الوزارية وإجراء تعديلات وزارية بعيداً عن المحاصصة السياسية".

وكان رئيس الحكومة العراقية قد أعلن يوم الأربعاء حظر تجول في بغداد حتى إشعار آخر بعد مقتل متظاهرين وإصابة المئات خلال ثلاثة أيام من الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تعم البلاد.

وأفاد مصدر حقوقي عراقي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) يوم الخميس بارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات إلى 25 قتيلاً بينهم عنصران بقوات الأمن، بينما وصل عدد الجرحى إلى نحو 1500 بينهم 400 من رجال الأمن، خلال الاحتجاجات التي شهدت اشتباكات مع قوات الأمن في عدة محافظات عراقية.
وقد بدأت مطالبات المحتجين بمحاربة الفساد وحل أزمة البطالة وتحسين الخدمات، ووصلت بعد استخدام العنف من قبل رجال الأمن إلى المطالبة بإسقاط الحكومة.

م.ع.ح/ع.ج.م (رويترز – د ب أ)

  • Geese walk across dry, cracked land next to a shallow river. A canoe is on the river and basic structures can be seen in the distance (photo: John Wreford)

    بالصور: أهوار جنوب العراق تموت عطشاً

    أرض عطشى

    منطقة الأهوار في جنوب العراق هي منطقة رطبة نادرة وسط بحر من الصحاري المحيطة وتغذيها مياه نهريّ دجلة والفرات. وبسبب الموقع الجغرافي، فإن الجفاف غالباً ما يكون مشكلة في العراق إلا أن نقص الأمطار والتناحر السياسي وإقامة السدود في مناطق المنبع بتركيا فاقم من الوضع وجعله أكثر خطورة من أي وقت آخر.

  • A small herd of buffalo look for food in the dry grass surrounding a narrow and shallow strip of water. An empty canoe is lying in the stream (photo: John Wreford)

    بالصور: أهوار جنوب العراق تموت عطشاً

    شح الغذاء

    تواجه الجواميس صعوبات متزايدة في بحثها اليومي عن الماء والغذاء الكافي وسط مناطق الأهوار التي عمّها الجفاف قرب بلدة الجبايش. وترتفع درجة الحرارة في تلك المنطقة صيفاً إلى أكثر من 50 درجة مئوية. وكإحدى تداعيات التغيير المناخي. فإن الجفاف يعصف بتلك المنطقة ما أدى إلى زيادة رقعة التصحر وقلة الأراضي الخصبة.

  • A canoe-shaped boat travels down a stretch of water. A man is standing at the end of the boat holding an oar, while a woman sits in the middle of the boat (photo: John Wreford)

    بالصور: أهوار جنوب العراق تموت عطشاً

    تنوع ثقافي

    تشتهر مناطق الأهوار بالتنوع الثقافي، إذ ينحدر عرب الأهوار أو "المعدان" باللهجة العراقية من مختلف القبائل. وعلى مر العصور، شكّل عرب الأهوار تنوعاً ثقافياً فريداً اعتمد في الأساس على التنوع البيئي للمناطق التي يقطنوها. وكانت الزراعة وتربية الأبقار والجواميس والصيد مصادر عيش عرب الأهوار لقرون عدة.

  • A woman pours a long, white stream a milk into a bucket (photo: John Wreford)

    بالصور: أهوار جنوب العراق تموت عطشاً

    دعم الاقتصاد المحلي

    تقوم العراقية أم حسن بصناعة "القيمر" من حليب الجاموس في بيتها بهدف بيعه، وهو ما يمثل حلقة في سلسلة الاقتصاد المحلي في مناطق أهوار العراق. فالألبان تُنقل من بيوت مربي الجواميس على متن قوارب لكن وفي ظل قلة أماكن الرعي الجيدة أصاب الجواميس الهزال وقل ما تنتجه من ألبان.

  • A traditional canoe-like boat sits on the dry and cracked marshland (photo: John Wreford)

    بالصور: أهوار جنوب العراق تموت عطشاً

    أرض مسمّمة

    قارب بدائي يجد مكاناً له على وسط الأهوار التي ضربها الجفاف. ويعتقد كثيرون أن تلك المنطقة هي "جنة عدن" التي ذكرت في التوارة. وتمتد الأهوار على مساحة تزيد عن 15 ألف كيلومتر مربع. وخلال انتفاضات 1991 قام الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين بتجفيف الأهوار وتسمًيمها ما دفع العديد من الأهالي إلى العيش في مناطق مكتظة وسط معاناة كبيرة.

  • The corpose of a water buffalo lies on the dry earth of the marshes (photo: John Wreford)

    بالصور: أهوار جنوب العراق تموت عطشاً

    ضحية الجفاف

    بقايا جاموسة نافقة ملقاة بعيدا عن مياه الأهوار. ومنذ عهد السومريين عمد سكان الأهوار على تربية الجواميس. وخلال الحقبة السومرية تطورت الزراعة والري وتربية الحيوانات ما أدى إلى وجود حضارة كانت من بين الأسباب التي دفعت إلى إطلاق اسم "مهد الحضارة" على بلاد الرافدين.

  • Three children sort through their catch of fish on the banks of the marsh (photo: John Wreford)

    بالصور: أهوار جنوب العراق تموت عطشاً

    شح الأسماك

    هبة وزينت وحسن ينظرون إلى حصيلة صيدهم من الأسماك. وأدى انخفاض مستوى المياه إلى تراجع كميات الأسماك. في الماضي كان يستخدم عرب الأهوار أدوات بدائية كـ "الفالة" لصيد الأسماك بسبب وفرتها لكن الآن ومع قلة الأسماك يلجأ البعض إلى أساليب غير قانونية كالصيد بالكهرباء لذا اختفت أنواع عديدة من الأسماك.

  • A boy stares at the camera and puts his hand on the back of a large, black water buffalo (photo: John Wreford)

    بالصور: أهوار جنوب العراق تموت عطشاً

    البحث عن مرعى

    صبي من عرب الأهوار يضع يده على إحدى الجواميس التي يرعاها إذ يمتلك عائلته قرابة 15 رأس جاموس لكنها فقدت العديد من الجواميس بسبب قلة الغذاء والأمراض. في الماضي كانت الجواميس تخرج إلى المراعي عند شروق الشمس وتعود عند الغروب والآن لا تمتد فترات الرعي لأكثر من الظهيرة لتعود الجواميس وهي ما تزال جائعة.


مختارات

العراق.. احتجاجات شعبية خارج مظلة الأحزاب

حضر الشباب وغابت الأحزاب في احتجاجات بدأت محدودة بساحة التحرير في بغداد حيث تنطلق التظاهرات عادة. هذه المرة امتدت التظاهرات إلى محافظات في جنوب البلاد، لكن السلطة ردت بعنف على المحتجين وتصعيد التوتر في تزايد. (02.10.2019)  

تظاهرات العراق حراك مستمر يتحدى السلطة والأحزاب

انطلقت في العراق منذ الأول من تشرين الأول تظاهرات شعبية، وما زالت متواصلة. قوات الأمن ومكافحة الشغب تصدت للحراك بالعنف، ثم فرضت الحكومة منع التجول وقطع الإنترنت، وهذا مخالف للدستور الذي يضمن حرية التظاهر للجميع. (03.10.2019)  

المنطقة الخضراء ببغداد..مُنعت على المتظاهرين وتعرضت لإنفجار

أعلن رئيس الوزراء العراقي فرض حظر التجوال التام للمركبات والأفراد في بغداد حتى إشعار آخر، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، فيما أعلن التحالف الدولي بالعراق أن انفجار المنطقة الخضراء لم يطل أيا من منشآته. (03.10.2019)  

بالصور: أهوار جنوب العراق تموت عطشاً

شكلت الاهوار في جنوب العراق عاملاً رئيسياً في تحقيق التوازن البيئي في غرب "أوراسيا" فضلاً عن كونها مصدر رزق لسكان تلك المناطق، لكن وبعد سنوات من الجفاف والأزمات سياسية أصبحت مستنقعات الأهوار في خطر الفناء. (20.03.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مسائيةDW: احتجاجات العراق..هل تطيح بحكومة عبد المهدي؟  

مسائيةDW: احتجاجات العراق.. من يتحمل مسؤولية العنف؟  

مواضيع ذات صلة

قتلى وجرحى في الاحتجاجات المستمرة في العراق 03.10.2019

تحاول الحكومة العراقية الحد من الاحتجاجات ضد الفساد والبطالة. وفرضت حظر للتجوال على المركبات والأفراد في العاصمة بغداد. لكن استمرار التظاهرات يعقد الموقف خاصة بعد استخدام الأمن للعنف.

Irak Bagdad | Ausschreitungen und Proteste

العراق.. احتجاجات شعبية خارج مظلة الأحزاب 02.10.2019

حضر الشباب وغابت الأحزاب في احتجاجات بدأت محدودة بساحة التحرير في بغداد حيث تنطلق التظاهرات عادة. هذه المرة امتدت التظاهرات إلى محافظات في جنوب البلاد، لكن السلطة ردت بعنف على المحتجين وتصعيد التوتر في تزايد.

APTOPIX Iraq Protests

مسائيةDW: احتجاجات العراق.. من يتحمل مسؤولية العنف؟ 02.10.2019

اتساع رقعة التظاهرات الاحتجاجية في العراق واشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن يوقع عشرات القتلى والجرحى.. ماذا وراء هذه الاحتجاجات؟ وهل تراهن بغداد على الإجراءات الأمنية لاحتوائها؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  