عباس يعلن قطع كل العلاقات بما فيها "الأمنية" مع إسرائيل وواشنطن

استهل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول العربية (السبت (الأول من شباط/فبراير 2020)) في مقر الجامعة العربية بالقاهرة بخطاب طويل تناول فيه خطة ترامب للسلام، ليعلن خلال هذا الخطاب عن مواقف السلطة الفلسطينية ردا على إعلان الخطة الأمريكية التي تعرف بـ"صفقة القرن". وقال عباس أنه أبلغ إسرائيل رسميا بـ "قطع كل العلاقات معها بما فيها الأمنية" وطلب منها "تحمل مسؤولياتها كقوة احتلال" للأراضي الفلسطينية.

وتلا عباس أمام الاجتماع العربي نص رسالة قال إنها سُلمت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد له فيها أن الخطة الأمريكية للسلام تمثل "نقضا لاتفاقات" أوسلو الموقعة بين الفلسطينيين وإسرائيل عام 1993 وبالتالي "عليكم تحمل المسؤولية كقوة احتلال: من حقنا أن نواصل نضالنا المشروع بالوسائل السلمية من أجل إنهاء الاحتلال".

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وقال عباس إنه أبلغ الإدارة الأمريكية "قطع كل العلاقات معها بما فيها العلاقات الأمنية". وأوضح عباس أنه كان قد قطع الاتصالات مع إدارة دونالد ترامب بعد اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل عام 2017 إلا أنه أبقى في ذلك الوقت "على العلاقات مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (ي أي ايه)" كونها تتعلق بالتعاون في "مكافحة الإرهاب".

وفيما يتعلق بالقدس أكد الرئيس الفلسطيني رفضه التام ضمها لإسرائيل. وقال "لن أقبل بضم القدس لإسرائيل إطلاقا وأن يسجل في تاريخي أنني بعت القدس عاصمتنا الأبدية".

وكشف الرئيس الفلسطيني أنه رفض "استلام الصفقة منذ اللحظة الأولى من إعلانها"، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية "اتصلت بنا عقب الإعلان عن الصفقة ورفضنا استلامها لقراءتها".

وتأتي الجلسة الطارئة لمجلس جامعة الدول العربية (وزراء الخارجية) لبحث سبل اتخاذ موقف عربي موحد إزاء خطة السلام في الشرق الأوسط التي أعلنها الرئيس ترامب الأسبوع الماضي.

ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.أ/أ.ف.ب)