 عباس يدعو لوقف الحرب.. وماكرون: حماس لا تمثل الفلسطينيين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.10.2023

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عباس يدعو لوقف الحرب.. وماكرون: حماس لا تمثل الفلسطينيين

حث الرئيس الفلسطيني نظيره الفرنسي على العمل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ودعا إلى تشكيل تحالف دولي لصنع السلام، فيما قال ماكرون إن هجوم حماس على اسرائيل كان "كارثة على الفلسطينيين"، وإنه كان صادماً لإسرائيل.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يستقبل إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا في الضفة الغربية في زيارة تستغرق يومين - 24 أكتوبر 2023

قال ماكرون إن حماس لا تمثل الفلسطينيين وأن مستقبل الفلسطينيين يرتبط بمكافحة "للإرهاب لا هوادة فيها ولا لبس"

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء (24 اكتوبر/تشرين الأول 2023) مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يزور الضفة الغربية، إلى وقف ما أسماه "العدوان" على غزة على الفور وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

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وحث عباس نظيره الفرنسي على العمل بهدف "وقف العدوان" على قطاع غزة، في اليوم الثامن عشر للحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال عباس في تصريحات للصحافيين عقب لقائه الرئيس الفرنسي في مقر السلطة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، "الرئيس ماكرون،  نناشدكم وقف هذا العدوان". ودعا عباس "إلى تشكيل تحالف دولي لصنع السلام ونطلب من الجميع في هذه اللحظات تنظيم مؤتمر دولي للسلام".

وتسلل مئات من مقاتلي حماس إلى إسرائيل من غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، في هجوم إرهابي أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، بحسب السلطات.

وردت إسرائيل بقصف جوي ومدفعي مكثف على غزة، أدى بحسب وزارة الصحة في القطاع التابعة للحركة، إلى مقتل 5791 فلسطينياً، معظمهم من المدنيين، وفق آخر حصيلة أصدرتها الثلاثاء.

ماكرون: هجوم حماس كان كارثة للشعب الفلسطيني

من جهته، أكد ماكرون لعباس أن هجوم حماس على اسرائيل "كارثة على الفلسطينيين أيضاً"، وأنه كان صادماً لإسرائيل، مشدداً على أن "لا شيء يمكن أن يبرر معاناة" المدنيين في غزة. وقال أيضاً إن "حياة فلسطيني تساوي حياة فرنسي التي تساوي حياة إسرائيلي".

وأضاف ماكرون للصحفيين وهو يقف إلى جانب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية أن "حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني".

ورأى ماكرون في رام الله أن مستقبل الفلسطينيين يرتبط بمكافحة "للإرهاب لا هوادة فيها ولا لبس"، مشدداً على الاعتراف المتبادل بحقوق كل من إسرائيل والفلسطينيين.

وقال ماكرون إنه "لن يكون هناك سلام دائم إذا لم يحصل اعتراف بالحق المشروع للشعب الفلسطيني في أن تكون له أرض ودولة. لن يكون ثمة سلام دائم إذا لم يعترف الشعب الفلسطيني وسلطاته بدولة إسرائيل وأهمية وجودها وأمنها".

يشار إلى أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ع.ح./ع.ش/ أ.ح (رويترز ، أ ف ب)

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