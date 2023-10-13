 عباس يجدد نبذ العنف ويحذر لدى لقائه بلينكن من "تهجير" سكان غزة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.10.2023

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عباس يجدد نبذ العنف ويحذر لدى لقائه بلينكن من "تهجير" سكان غزة

حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من "تهجير" سكان غزة وطالب بفتح ممرات إنسانية عاجلة للقطاع، فيما شدد وزير الخارجية الأمريكي على وقوف بلاده إلى جانب إسرائيل. بدوره حذر العاهل الأردني من سياسة العقاب الجماعي لسكان غزة.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على اليمين، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يصلان لاجتماعهما في عمان، الأردن، الجمعة 13 أكتوبر، 2023.

حذر عباس من حدوث كارثة إنسانية جراء توقف كافة الخدمات الإنسانية في قطاع غزة

حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة (13 أكتوبر/تشرين الأول 2023)، لدى لقائه في العاصمة الأردنية عمان مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مما أسماه "نكبة ثانية بتهجير" سكان غزة.

مختارات

عباس يرفض تهجير سكان غزة

وأكد عباس، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، على "الرفض الكامل لتهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة، لأن ذلك سيكون بمثابة نكبة ثانية لشعبنا، وضرورة السماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة للقطاع وتوفير المستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك".

وحذر عباس من حدوث كارثة إنسانية جراء توقف كافة الخدمات الإنسانية في قطاع غزة، ودعا إلى ضرورة "وقف الاعتداءات ضد الفلسطينيين في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، ووقف اقتحامات المسجد الأقصى التي تتسبب بتصعيد الأوضاع".

وجدد عباس التأكيد على "رفض الممارسات التي تتعلق بقتل المدنيين أو التنكيل بهم من الجانبين، ودعوته لإطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين"، كما أكد "سياسة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، والتي تنبذ العنف وتتمسك بالشرعية الدولية والمقاومة الشعبية السلمية والعمل السياسي طريقا لتحقيق أهدافنا الوطنية في الحرية والاستقلال". 

والرئيس الفلسطيني محمود عباس (88 عاما) ليس له تأثير على حماس التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007 بعد اشتباكات انتهت بطرد حركة فتح من القطاع الذي يخضع لحصار إسرائيلي منذ 17 عاماً. وتصنف الحركة الإسلاموية الفلسطينية المسلحة في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد دعا سكان شمال قطاع غزة للنزوح إلى جنوبه حفاظاً على سلامتهم وسط  شن غارات جوية واستعدادات لغزو القطاع، رداً على اقتحام حماس لبلدات جنوب إسرائيل. وأسفر القتال عن خسائر بشرية ومادية جسيمة لدى الطرفين .

 ويعمل المسؤولون الأمريكيون مع مصر على خطة لإنشاء ممر آمن إلى غزة. لكن الأردن، الذي يستضيف مليوني لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأمم المتحدة، حذر من "التهجير".

العاهل الأردني يحذر من سياسة العقاب الجماعي

بدوره، حذر العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني خلال لقائه مع بلينكن من "أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية أو التسبب في نزوحهم"، مشدداً على "عدم ترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين".

 كما حذر من "انتهاج سياسة العقاب الجماعي تجاه سكان قطاع غزة"، مؤكداً "ضرورة حماية المدنيين الأبرياء من الجانبين، انسجاماً مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وكان وزير الخارجية الأمريكي الذي يسعى إلى تكثيف الضغوط على حركة حماس قد التقى مع العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني محمود عباس فيما يُخشى من أزمة إنسانية كبيرة في قطاع غزة مع إعلان اسرائيل استعدادها لاجتياح القطاع المحاصر.

ودعا الملك عبدالله الثاني، وهو أحد حلفاء واشنطن الأساسين في المنطقة، إلى "فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة، وأهمية حماية المدنيين ووقف التصعيد والحرب على غزة"، على ما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.

بلينكن: نقف إلى جانب إسرائيل

واجتمع بلينكن مع عبد الله الثاني وعباس في عمان في مستهل جولة تشمل خمس دول عربية أخرى هي قطر والبحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر.

والتقى بلينكن بنظيره الأردني أيمن الصفدي قبيل لقاء الملك، وأكد الصفدي "ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية فوراً إلى غزة ووقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع". كما أكد أن "حماية المدنيين من الجانبين وإدانة استهدافهم وقتلهم، مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية جماعية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن بلينكن تحدث مع الملك عبد الله حول "سبل تلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيين في غزة، بينما تقوم إسرائيل بعمليات أمنية مشروعة للدفاع عن نفسها من الإرهاب".

وأكد بلينكن الخميس من تل أبيب وقوف بلاده إلى جانب إسرائيل التي توعدّ رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو بـ"سحق" حركة حماس في أعقاب العملية غير المسبوقة التي شنتها السبت، قبل أن يدعو الجيش الجمعة سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم من مدينة غزة والتوجه جنوب القطاع.

وتقول واشنطن إن 25 أمريكياً على الأقل قتلوا في هجمات حماس ويعتقد أن هناك المزيد من بين عشرات الرهائن الذين تم احتجازهم في غزة. وقال بلينكن إن نائب المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الرهائن ستيف جيلين سافر معه إلى إسرائيل وسيبقى لدعم الجهود الرامية إلى إطلاق سراحهم.

وأكدت واشنطن خلال الأيام الماضية مساندتها لإسرائيل وحقها في "الدفاع عن النفس"، معلنة توفير مساعدات عسكرية إضافية لها، وإرسال حاملة طائرات إلى شرق المتوسط في مسعى لردع أطراف إقليمية عن الدخول على خط النزاع الراهن.

نشاط مكثف لبلينكن في المنطقة

ووسع بلينكن جولته في إسرائيل والأردن لتشمل جميع دول الخليج العربية ومصر، مما يجعلها أكبر جولة له في المنطقة منذ توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021.

وستكون قطر إحدى أبرز المحطات في جولة بلينكن، نظرا للعلاقة الوثيقة التي تربطها بحماس، ودور الدوحة تقليديا في جهود الوساطة وتأمين عمليات الإفراج عن الأسرى. وقال بلينكن من تل أبيب الخميس "سنواصل الضغط على الدول للحؤول دون تمدد النزاع، واستخدام تأثيرها على حماس من أجل الإفراج بشكل فوري وغير مشروط عن الرهائن".

وقتل 1300 شخص في إسرائيل منذ هجوم حماس وتجاوز عدد الجرحى 3200 وبلغ عدد الذين تحتجزهم حماس نحو 1200 بحسب الجيش. وفي قطاع غزة، قتل أكثر من 1500 شخص وجرح أكثر من 6600 جراء القصف الإسرائيلي المكثف رداً على الهجوم، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس التي أشارت إلى أن بين القتلى 500 طفل.

ع.ح./ف.ي./م.س. (أ ف ب، د ب ا، رويترز) 

 

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