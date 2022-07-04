عباس وهنية في الجزائر "للمشاركة في احتفالات الاستقلال"

يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الإثنين (الرابع من تموز/يوليو 2022)، إلى الجزائر بالتزامن مع زيارة مماثلة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية للبلاد. وأفاد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ عبر حسابه على "تويتر" بأن "عباس سيشارك في احتفالات الشعب الجزائري في ذكرى استقلال دولة الجزائر الشقيقة".



من جهته، قال سفير فلسطين لدى الجزائر فايز أبو عيطة للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن زيارة عباس تأتي "تلبية لدعوة كريمة" من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للمشاركة بالاحتفالات الرسمية للجمهورية الجزائرية الشقيقة في الذكرى الـ60 لاستقلالها المقررة غدًا. وأوضح أبو عيطة أن عباس سيلتقي تبون لبحث "سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين وآخر التطورات بشأن عقد القمة العربية وتنسيق المواقف التي تضمن نجاحها".

من جهتها، أعلنت حركة حماس أن وفدًا من قيادتها برئاسة هنية وصل مساء أمس الأحد إلى العاصمة الجزائرية بدعوة رسمية من تبون للمشاركة في الاحتفالات الجمهورية الجزائرية. ولم يتضح إن كان عباس وهنية سيلتقيان على هامش زيارتهما للجزائر، التي كانت استضافت مطلع العام الجاري لقاءات منفصلة مع وفود الفصائل الفلسطينية لبحث دفع جهود المصالحة الوطنية.



ويعاني الفلسطينيون من انقسام داخلي منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة منتصف عام 2007، فيما فشلت عدة اتفاقيات وتفاهمات، أغلبها برعاية مصرية، في وضع حد للانقسام.



م.ع.ح/ح.ز (د ب أ)