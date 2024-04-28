عباس: واشنطن هي الوحيدة القادرة على إيقاف اجتياح رفح

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الولايات المتحدة الأمريكية هي البلد الوحيد القادر على وقف أي اجتياح إسرائيلي لرفح. كما جدد رفضه تهجير الفلسطينيين سواء من غزة أو الضفة خارج وطنهم وإلا ستحدث "نكبة" جديدة وفق تعبيره.

اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباساليوم (الأحد 28 أبريل / نيسان 2024) أنّ الولايات المتحدة هي "البلد الوحيد" القادر على إيقاف الهجوم الإسرائيلي المحتمل على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، والذي اعتبر أنه سيكون "أكبر كارثة في تاريخ الشعب الفلسطيني" في حال حدوثه. وقال عباس خلال كلمة أمام منتدى الاقتصاد العالمي المنعقد في الرياض "نناشد الولايات المتحدة الأميركية بالطلب من إسرائيل أنّ تتوقف عن عملية رفح لأن أمريكا هي الدولة الوحيدة القادرة أنّ تمنع إسرائيل عن ارتكاب هذه الجريمة"، في المدينة التي تضيق بالمدنيين النازحين بعد فرارهم من القصف الإسرائيلي في أماكن أخرى.

وقال عباس "ما يجري في غزة وما سيجري خلال الأيام القادمة هو ما ستقوم به اسرائيل من اجتياح مدينة رفح"، وتابع "جميع الفلسطينيين من أهل غزة تجمعوا في مدينة رفح وبقي ضربة صغيرة فقط لكي يخرجوا جميعا (..) وهنا تحصل أكبر كارثة في تاريخ الشعب الفلسطيني". وأضاف "نأمل ان تتوقف اسرائيل عن هذا العمل، عن هذا الهجوم".

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وأردف الرئيس الفلسطيني أنّ "الوضع في غزة مؤسف للغاية ولابد من وقف القتال وان يمد أهل غزة بالمواد الإنسانية وان نحذر حذرا شديدا من تهجير جديد 2,2 مليون فلسطيني خارج فسطين هذا يعني نكبة جديدة".

واندلعت الحرب في السابع من تشرين الأوّل / أكتوبر بعد هجوم غير مسبوق لحماس ضدّ إسرائيل أدّى إلى مقتل 1170 شخصًا، معظمهم مدنيّون، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسميّة إسرائيليّة. وخلال هجوم حماس، خُطف أكثر من 250 شخصًا ما زال 129 منهم محتجزين في قطاع غزّة، بينهم 34 توفّوا على الأرجح، وفق مسؤولين إسرائيليّين.

وردًّا على ذلك، تعهّدت إسرائيل تدمير حماسوهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية. وأسفرت الحرب المدمرة في قطاع غزّة عن مقتل 34388 شخصا، معظمهم مدنيّون من النساء والأطفال، حسب حصيلة السلطات الصحية التابعة لحماس.

ع.ش / ح.ز (أ.ف.ب / د.ب.أ)