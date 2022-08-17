عباس متراجعاً عن تصريحاته: "الهولوكست أبشع الجرائم" في التاريخ الحديث

اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء (17 أغسطس/آب 2022) أن "الهولوكوست هي أبشع الجرائم التي حدثت في تاريخ البشرية الحديث"، وذلك بعد أن لقيت تصريحات أدلى بها في ألمانيا أمس وساوى فيها بين سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين ومحرقة اليهود على يد النازيين، تنديداً شديداً.

وجاء في بيان أصدره عباس لتوضيح أقواله في المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده في برلين الثلاثاء مع المستشار الألماني أولاف شولتس، أنه "يعيد التأكيد على أن الهولوكوست هي أبشع الجرائم التي حدثت في تاريخ البشرية الحديث"، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)

وأضاف "أنه لم يكن المقصود في الردّ (على سؤال) إنكار خصوصية الهولوكوست التي ارتكبت في القرن الماضي، فهذا مدان بأشد العبارات". وتابع البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن المقصود بالجرائم التي تحدث عنها "المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني منذ النكبة على أيدي القوات الإسرائيلية، وهي جرائم لم تتوقف حتى يومنا هذا".

ولم تتطرق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) لتعليقات المحرقة في تقريرها عن الاجتماع مع شولتس، وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن تصريحات لابيد تهدف إلى صرف الانتباه عن "جرائم" إسرائيل.

ولم يردّ عباس مباشرة على السؤال الصحفي الموجه له في برلين، بل أجرى مقارنة مع الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية، متهما إسرائيل بارتكاب "50 مذبحة، 50 هولوكوست" ضدّ الفلسطينيين منذ عام 1947. وأضاف "مطلبنا أن نقول كفى. تعالوا إلى السلام! تعالوا إلى الأمن! تعالوا إلى الاستقرار!... تفضلوا لنبني الثقة بيننا وبينكم".

وعبّر المستشار الألماني الأربعاء عن غضبه من تصريحات عباس وكتب في تغريدة : "أشعر بالغضب الشديد من التصريحات التي لا توصف للرئيس الفلسطيني محمود عباس. بالنسبة لنا نحن الألمان على وجه الخصوص، فإن أي تقليل من الهولوكست هو أمر غير مقبول. أدين أي محاولة لإنكار الهولوكوست".

كما عبر المجلس المركزي لليهود في ألمانيا عن "الفزع" من تصريحات عباس، التي قال إنها شوهت جميع ضحايا المحرقة.

أجواء متوترة

تعليق عباس جاء بعد توتر مستمر منذ شهور وصراع قصير هذا الشهر قُتل خلاله 49 في غزة بعد أن نفذت إسرائيل سلسلة من الضربات الجوية رداً على ما قالت إنه تهديد وشيك من حركة الجهاد الإسلامي التي ردت بإطلاق أكثر من ألف صاروخ صوب إسرائيل.

كما قُتل عشرات الفلسطينيين في اشتباكات مع قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية، فيما وقع عدد من الهجمات على إسرائيليين، بينها حادث يوم الأحد أُصيب فيه ثمانية أشخاص في حافلة تقل مصلين يهوداً في القدس.

ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة لهم في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967. ومفاوضات السلام مجمدة منذ عام 2014.وكان عباس (87 عاماً) الذي زار ألمانيا في إطار متابعة طبية التقى على هامشها مسؤولين، سئل عمّا إذا كان يعتذر نيابة عن المسلحين الفلسطينيين الذين نفذوا عملية احتجاز رهائن في أولمبياد ميونيخ عام 1972 انتهت بمقتل 11 إسرائيليا من الرياضيين والمدربين.

تحركات ألمانية

وفي سياق متصل، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشارية استدعت اليوم رئيس البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في برلين للاحتجاج على تشبيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأعمال الإسرائيلية بالمحرقة.

وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي دوري في برلين "من الواضح بالنسبة لنا، الحكومة والمستشار، أن الاضطهاد والقتل الممنهج لستة ملايين يهودي أوروبي جريمة لا مثيل لها ضد الإنسانية".

ع.ح./ا.ف. (ا ف ب، رويترز)