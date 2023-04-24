 عبء على النساء في الهند.. لماذا يرفض الرجال التعقيم؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 24.04.2023

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صحة

عبء على النساء في الهند.. لماذا يرفض الرجال التعقيم؟

وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، ستصبح الهند أكبر دولة من حيث عدد السكان. وتنتشر مراكز التعقيم خاصة بالمناطق الريفية، وتكثر عمليات التعقيم الجراحية الفاشلة، حاصدة معها أرواح نساء، فيما يرفض الرجال الخضوع للتعقيم.

معركة الهند مع تحديد النسل في المناطق الريفية فشلت وستصبح الهند أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان (صورة من ريف الهند 20/3/2023)

كانت الهند أول بلد يتبنى تنظيم الأسرة كسياسة رسمية في العام 1952، لكن بعد حملة تعقيم الذكور التي لم تلق استحسانا في السبعينيات، تحول التركيز إلى تعقيم الإناث.

في عيادة ريفية في الهند، تُسمع صرخات ألم من غرفة العمليات، فيما تنتظر "كاجال"، التي أعطيت مخدّرا قويا دورها لتخضع لعملية تعقيم، وهي الطريقة التي لطالما استخدمت لتنظيم الأسرة في البلاد.

مختارات

وقال مساعد طبي خارج العيادة في قرية بهودبارال في شمال البلاد حيث تنتظر نساء للخضوع لعملية ربط قناة فالوب (التي تمر فيها البويضات) "يبدو أن التخدير لم ياخذ مفعوله بعد".

وتستغرق عملية التعقيم هذه التي لا تخلو من الأخطار في الهند، نحو خمسين دقيقة.

وتكافح كاجال (25 عاما) وزوجها ديباك من أجل تغطية نفقاتها مع أطفالهما الثلاثة، لذلك اتخذا القرار بأن تخضع لعملية تعقيم. لم يكن واردا بالنسبة إلى الزوج أن يختار الخضوع لقطع القناة المنوية، وهو إجراء يستغرق في المقابل 10 دقائق. وشرح ديباك وهو موظف في معمل "أعتقد أنه سيجعلني ضعيفا".

ستصبح الهند الدولة الأكبر من حيث عدد السكان، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة الصادرة الأسبوع الماضي. بحلول منتصف هذا العام، سيكون عدد سكانها أكثر من الصين التي انخفض عدد سكانها العام الماضي للمرة الأولى منذ العام 1960.

وكانت الهند أول بلد يتبنى تنظيم الأسرة كسياسة رسمية في العام 1952، لكن بعد حملة تعقيم الذكور التي لم تلق استحسانا في السبعينيات، تحول التركيز إلى تعقيم الإناث.

لهذا يرفض الرجال قطع القناة المنوية؟

ورغم أن الرجال لديهم خيار قطع القناة المنوية بدون جراحة، فإن النساء، على غرار كاجال، غالبا ما يتعرضن لضغوط من قبل العاملين الصحيين الحكوميين للخضوع لعملية، مع تعويض مالي يعادل 22 يورو.

بحسب بونام موتريجا من منظمة "بوبوليشن فاونديشن أوف إنديا"، فإن المخاوف التي أثارها ديباك شائعة في هذا "المجتمع الذكوري للغاية".

الهند تسجل أكبر نمو سكاني في العالم، حيث يعيش حالياً مليار وأربعمائة مليون نسمة

وقالت موتريجا لوكالة فرانس برس إن "الخرافة الأكثر شيوعا بين الرجال والنساء عن قطع القناة المنوية هي أن الرجل يفقد رجولته". وأضافت "إنها خرافة من دون أساس علمي... لكنها حقيقة بالنسبة إلى الناس" في الهند.

بدوره، أكّد الدكتور أشيش غارغ المشرف الطبي للمركز الصحي في بهودبارال "لدى الناس فكرة خاطئة هي أن قطع القناة المنوية بدون مشرط يؤدي إلى العجز الجنسي. لقد أصبح من المحرمات".

نهايات مأساوية لتعقيم نساء

من أبريل/ نيسان 2022 إلى مارس/ آذار من هذا العام، جرى تعقيم أكثر من 180 امرأة وستة رجال فقط في هذا المركز.

وتكثر مراكز التعقيم في الهند خصوصا في المناطق الريفية الشاسعة حيث يعيش ثلثا السكان، كما تكثر العمليات الجراحية الفاشلة. وفي العام الماضي، توفيت أربع نساء وتوجّب نقل تسع أخريات إلى المستشفى بعد تعقيمهن في ولاية تيلانغانا في جنوب البلاد.

(صورة رمزية لسيدة هندية وضعت للتو مولودها الخامس وقالت إنها ستخضع لعملية تعقيم بعد ذلك (21 مارس/ آذار 2023)

بسبب كثرة الإنجاب تخضع نساء في الهند لعمليات تعقيم لا تخلوا من مخاطر، قد تصل أحيانا إلى الوفاة (صورة رمزية لسيدة هندية وضعت للتو مولودها الخامس وقالت إنها ستخضع لعملية تعقيم بعد ذلك)

وفي العام 2014، توفيت 11 امرأة على الأقل بعد تعقيمهن في مركز صحي في ولاية تشهاتيسغاره في وسط البلاد.

وبحسب موتيرجا، ينبغي للحكومة أن تبذل المزيد من الجهود من أجل الترويج لوسائل منع الحمل. وأضافت "إنها حبة سحرية" لكن يجب أيضا تشجيع الرجال على الخضوع للتعقيم.

من جهته، قال هاربير سينغ (64 عاما) وهو أحد سكان بهودبارال، إن قطع القناة المنوية يسلب الرجال "القوة" التي يحتاجون إليها للعمل وإطعام الأسرة.

 وقدّرت موتريجا أن العقليات ستتغير فقط بإرادة سياسية وتعليم أفضل. وختمت بالقول "الاستثمار في الصحة والتعليم يقلّل التكاليف الاقتصادية للأسر والبلاد أيضا".

ص.ش/أ.ح (أ ف ب)

  • Temples and buildings are shrouded in smog (picture-alliance/NurPhoto/N. Kachroo)

    دلهي تغرق بالدخان بعد العيد الهندوسي "ديوالي"

    تدهورت جودة الهواء بشكل شديد قبل الاحتفال الرئيسي. في الصورة مجموعة من المعابد في العاصمة الهندية. مع اقتراب فصل الشتاء، ترتفع مستويات تلوث الهواء لأسباب مختلفة، من ضمنها حرق مخلفات المحاصيل خارج المدينة، وزيادة انبعاثات السيارات التي تعمل بالديزل.

  • Indians light firecrackers during diwali celebrations (picture-alliance/NurPhoto/N. Kachroo)

    دلهي تغرق بالدخان بعد العيد الهندوسي "ديوالي"

    يُحتفل بـ"ديوالي"، عيد الأضواء أو الأنوار، تقليدياً بإضاءة المصابيح، والشموع، إلا أن الألعاب النارية، التي تستخدم في حفلات الزفاف أيضاً، باتت جزءاً لا يتجزأ من هذا التقليد. تحدث الإنفجارات غالباً في الورشات غير القانونية في الفناء الخلفي أو تحت الأرض، التي تصنع الألعاب النارية. كما أسفر انفجار في مصنع مرخص في ولاية "أوتار براديش" الشهر الماضي عن مقتل سبعة أشخاص.

  • A man wearing a full face mask stands infront of the Red Fort amid heavy fog in Delhi on 6 November 2018 (picture-alliance/NurPhoto/N. Kachroo)

    دلهي تغرق بالدخان بعد العيد الهندوسي "ديوالي"

    يظهر هنا أحد المعالم الأكثر شعبية في دلهي، القلعة الحمراء، في اليوم التالي لاحتفالات ديوالي الرئيسية، بالكاد يمكن رؤيتها وسط الضباب الدخاني. وقد قضت المحكمة العليا الشهري الماضي في الهند بأن استخدام الألعاب النارية خلال الاحتفال محدد بأوقات زمنية ضيقة، وسمحت باستخدام الألعاب النارية "الخضراء" أو الصديقة للبيئة فقط، التي تنبعث منها كميات أقل من الدخان. ومع ذلك، بدت السلطات مترددة في تطبيق القواعد.

  • Temples and buildings shrouded in thick smog in New Delhi, India (picture-alliance/NurPhoto/N. Kachroo)

    دلهي تغرق بالدخان بعد العيد الهندوسي "ديوالي"

    يُنظر إلى مهرجان الأضواء، الذي يستمر لمدة 5 أيام على أنه احتفال هندوسي، يرمز إلى "انتصار النور على الظلمة، الخير على الشر، والمعرفة على الجهل". في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، يقع في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، ويتزامن مع القمر الجديد، حيث يكون اليوم الثالث هو اليوم الرئيسي للاحتفال. بالإضافة إلى ذلك، ديوالي احتفال ديني عند السيخ، والجاينية، وبعض البوذيين أيضاً.

  • A family wears pollution masks and walk looking for a transportation a day after Diwali festival, in New Delhi (picture-alliance/AP Photo/M. Swarup)

    دلهي تغرق بالدخان بعد العيد الهندوسي "ديوالي"

    تختار بعض العائلات كهذه العائلة ارتداء الكمامات لحماية أنفسهم من مخاطر الدخان. غير أن هذه الممارسة غير شائعة في كل المناطق المتضررة من الضباب الدخاني. قالت منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي إن التعرض للهواء السام داخل المنازل وخارجها يقتل نحو 600 ألف طفل دون سن الخامسة عشرة كل عام. ريتشارد كونور / ريم ضوا.