عبء على النساء في الهند.. لماذا يرفض الرجال التعقيم؟

في عيادة ريفية في الهند، تُسمع صرخات ألم من غرفة العمليات، فيما تنتظر "كاجال"، التي أعطيت مخدّرا قويا دورها لتخضع لعملية تعقيم، وهي الطريقة التي لطالما استخدمت لتنظيم الأسرة في البلاد.

وقال مساعد طبي خارج العيادة في قرية بهودبارال في شمال البلاد حيث تنتظر نساء للخضوع لعملية ربط قناة فالوب (التي تمر فيها البويضات) "يبدو أن التخدير لم ياخذ مفعوله بعد".

وتستغرق عملية التعقيم هذه التي لا تخلو من الأخطار في الهند، نحو خمسين دقيقة.

وتكافح كاجال (25 عاما) وزوجها ديباك من أجل تغطية نفقاتها مع أطفالهما الثلاثة، لذلك اتخذا القرار بأن تخضع لعملية تعقيم. لم يكن واردا بالنسبة إلى الزوج أن يختار الخضوع لقطع القناة المنوية، وهو إجراء يستغرق في المقابل 10 دقائق. وشرح ديباك وهو موظف في معمل "أعتقد أنه سيجعلني ضعيفا".

ستصبح الهند الدولة الأكبر من حيث عدد السكان، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة الصادرة الأسبوع الماضي. بحلول منتصف هذا العام، سيكون عدد سكانها أكثر من الصين التي انخفض عدد سكانها العام الماضي للمرة الأولى منذ العام 1960.

وكانت الهند أول بلد يتبنى تنظيم الأسرة كسياسة رسمية في العام 1952، لكن بعد حملة تعقيم الذكور التي لم تلق استحسانا في السبعينيات، تحول التركيز إلى تعقيم الإناث.

لهذا يرفض الرجال قطع القناة المنوية؟

ورغم أن الرجال لديهم خيار قطع القناة المنوية بدون جراحة، فإن النساء، على غرار كاجال، غالبا ما يتعرضن لضغوط من قبل العاملين الصحيين الحكوميين للخضوع لعملية، مع تعويض مالي يعادل 22 يورو.

بحسب بونام موتريجا من منظمة "بوبوليشن فاونديشن أوف إنديا"، فإن المخاوف التي أثارها ديباك شائعة في هذا "المجتمع الذكوري للغاية".

الهند تسجل أكبر نمو سكاني في العالم، حيث يعيش حالياً مليار وأربعمائة مليون نسمة

وقالت موتريجا لوكالة فرانس برس إن "الخرافة الأكثر شيوعا بين الرجال والنساء عن قطع القناة المنوية هي أن الرجل يفقد رجولته". وأضافت "إنها خرافة من دون أساس علمي... لكنها حقيقة بالنسبة إلى الناس" في الهند.

بدوره، أكّد الدكتور أشيش غارغ المشرف الطبي للمركز الصحي في بهودبارال "لدى الناس فكرة خاطئة هي أن قطع القناة المنوية بدون مشرط يؤدي إلى العجز الجنسي. لقد أصبح من المحرمات".

نهايات مأساوية لتعقيم نساء

من أبريل/ نيسان 2022 إلى مارس/ آذار من هذا العام، جرى تعقيم أكثر من 180 امرأة وستة رجال فقط في هذا المركز.

وتكثر مراكز التعقيم في الهند خصوصا في المناطق الريفية الشاسعة حيث يعيش ثلثا السكان، كما تكثر العمليات الجراحية الفاشلة. وفي العام الماضي، توفيت أربع نساء وتوجّب نقل تسع أخريات إلى المستشفى بعد تعقيمهن في ولاية تيلانغانا في جنوب البلاد.

بسبب كثرة الإنجاب تخضع نساء في الهند لعمليات تعقيم لا تخلوا من مخاطر، قد تصل أحيانا إلى الوفاة (صورة رمزية لسيدة هندية وضعت للتو مولودها الخامس وقالت إنها ستخضع لعملية تعقيم بعد ذلك)

وفي العام 2014، توفيت 11 امرأة على الأقل بعد تعقيمهن في مركز صحي في ولاية تشهاتيسغاره في وسط البلاد.

وبحسب موتيرجا، ينبغي للحكومة أن تبذل المزيد من الجهود من أجل الترويج لوسائل منع الحمل. وأضافت "إنها حبة سحرية" لكن يجب أيضا تشجيع الرجال على الخضوع للتعقيم.

من جهته، قال هاربير سينغ (64 عاما) وهو أحد سكان بهودبارال، إن قطع القناة المنوية يسلب الرجال "القوة" التي يحتاجون إليها للعمل وإطعام الأسرة.

وقدّرت موتريجا أن العقليات ستتغير فقط بإرادة سياسية وتعليم أفضل. وختمت بالقول "الاستثمار في الصحة والتعليم يقلّل التكاليف الاقتصادية للأسر والبلاد أيضا".

ص.ش/أ.ح (أ ف ب)