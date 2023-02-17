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عبء أسعار الغاز المرتفعة

تبلغ تكلفة ميغاواط / ساعة من الغاز في ألمانيا حاليا 70 يورو، وفي أغسطس كانت حوالي 350 يورو. انخفاض كبير في الواقع. ولكن قبل الحرب كان السعر يتراوح بين 10 و20 يورو. بالنسبة للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة، لا يزال السعر الحالي يمثل عبئا هائلا.