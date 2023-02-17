عبء أسعار الغاز المرتفعة

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تبلغ تكلفة ميغاواط / ساعة من الغاز في ألمانيا حاليا 70 يورو، وفي أغسطس كانت حوالي 350 يورو. انخفاض كبير في الواقع. ولكن قبل الحرب كان السعر يتراوح بين 10 و20 يورو. بالنسبة للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة، لا يزال السعر الحالي يمثل عبئا هائلا.
على خلفية حرب أوكرانيا، تسعى ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، لإيجاد بديل لواردات الطاقة من روسيا بحلول منتصف 2024. تقرير حصري لرويترز يكشف عن مرحلة متقدمة من المحادثات بين ألمانيا وعُمان بشأن إمدادات الغاز المسال.
جدد الرئيس الروسي اتهاماته للغرب باشعال فتيل النزاع مع أوكرانيا واستخدامه لمحاولة القضاء على روسيا، متهماً إياه بالمسؤولية عن تأجيج النزاع الأوكراني وتصعيده وعن عدد الضحايا، فيما وصفت واشنطن اتهامات بوتين بالـ "سخيفة".
نفذ نقابيون في الرباط ومدن مغربية أخرى وقفات احتجاجية ضد الغلاء الذي شهدته مواد استهلاكية في الآونة الأخيرة، رغم منع السلطات الاحتجاج في شكل مسيرات، بررت السلطات منعها بسريان حالة الطوارئ الصحية في البلاد.
أعلنت أكبر خمس شركات غربية للنفط والغاز عن أرباح بنحو مائتي مليار دولار بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط. ويرى خبراء أن انتعاش طلب الصين على النفط سيصب في صالح زيادة أرباح الشركات.
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