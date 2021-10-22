عاهل الأردن ووزير الدفاع الإسرائيلي يبحثان أمن المنطقة وجهود التهدئة

استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الأربعاء (الخامس من يناير/كانون الثاني 2022) في عمان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الملك شدد على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لذلك، من أجل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

كما تناول اللقاء عدداً من القضايا الثنائية، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة كما تمت مناقشة عملية السلام المتوقفة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إن "الملك شدد خلال اللقاء، على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لذلك، من أجل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".

وكشف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في الخامس من أيلول/سبتمبر الماضي أنّه التقى سرّاً مع العاهل الأردني عبدالله الثاني في عمان، وسط تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وكان الأردن شارك في اجتماع استضافته القاهرة نهاية كانون الأول/ديسمبر بمشاركة الجانب الفلسطيني لبحث المستجدات التي شهدتها القضية الفلسطينية في الفترة الأخيرة.

وبحث الاجتماع سبل تعزيز العلاقات والتطورات المتعلقة بعملية السلام، كما جرى دراسة عدد من المقترحات لكسر الجمود الذي تشهده عملية السلام في الوقت الراهن.

ع.ح./ز.أ.ب (أ ف ب، د ب أ)