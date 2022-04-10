 عاهل الأردن سيجري "على نحو عاجل" عملية جراحية في ألمانيا

يغادر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بلاده اليوم الأحد (العاشر من نيسان/ أبريل) إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي. ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، سيتم إجراء العملية في مستشفى متخصص في فرانكفورت في ألمانيا هذا الأسبوع.

وكان العاهل الأردني يعاني من آلام في العمود الفقري بشكل متقطع، نتيجة للقفز المظلي خلال سنوات خدمته في العمليات العسكرية الخاصة، إلا أن الضغط على العصب جراء الانزلاق الغضروفي قد ازداد في الآونة الأخيرة، ما زاد من الألم واستدعى إجراء العملية على نحو عاجل، وفق نصيحة الأطباء.

وذكر الديوان الملكي الأردني في بيان أن العملية ستجرى في مستشفى متخصص في فرانكفورت وستتبعها فترة راحة لمدة أسبوع قبل أن يتمكن الملك من العودة إلى الأردن.

وفي غضون ذلك، أعلنت الرئاسة التركية تأجيل زيارة كان من المرتقب أن يجريها الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الأردن الإثنين، دون أن يتم تحديد موعد جديد للزيارة.

ع.أ.ج/ م س (د ب أ، رويترز)