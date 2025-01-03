قطارات دويتشه بان الألمانية تسجل أسوأ أداء لها منذ عقود

كشفت بيانات أن عام 2024 كان الأسوأ في أداء شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) من حيث دقة المواعيد، إذ لم يصل ثلث قطارات المسافات البعيدة في الوقت المحدد، ما عرضها لانتقادات حادة.

تعرضت شركة السكك الحديدية الحكومية الألمانية (دويتشه بان) للانتقادات الحادة بسبب عدم دقة الالتزام بالمواعيد خلال عام 2024، حيث وصل أكثر من ثلث قطاراتها للمسافات البعيدة في وقت متأخر بنحو ست دقائق أو أكثر.

وأظهرت بيانات جديدة صادرة عن دويتشه بان اليوم الجمعة (الثالث من يناير/ كانون الثاني 2025) أن 62.5 بالمائة فقط من قطارات الركاب للمسافات البعيدة "آي سي إي" و"آي سي" كانت تصل في غضون ست دقائق من الوقت المحدد.

وقال متحدث باسم دويتشه بان إن 80 بالماسة من جميع التأخيرات في عام 2024 يمكن أن تعزى إلى "البنية التحتية المتهالكة والمعرضة للأخطاء والمكتظة" في ألمانيا.

وشكل التأخير المزمن في السكك الحديدية إحراجا وطنيا لألمانيا خصوصا خلال استضافتها لبطولة أمم أوروبا العام الماضي، وهي الدولة التي كانت تفخر ذات يوم بالالتزام بالمواعيد والهندسة عالية الجودة الموثوقة.

وتضغط شركة السكك الحديدية على الحكومة الألمانية لتمويل استثمارات ضخمة في السكك الحديدية في البلاد، بدعوى أن نقص الصيانة والاستثمار في العقود الأخيرة تسبب في وقوع المشاكل والقدرة الاستيعابية المحدودة.

وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) على بيانات مقاييس الالتزام بالمواعيد التي يعود تاريخها إلى عام 2003، التي أظهرت أن عام 2024 كان بمثابة أسوأ أداء للسكك الحديدية للوصول في الوقت المحدد خلال تلك الفترة بأكملها.

ولم تتوفر بيانات الالتزام بالمواعيد من عام 2002 وما قبله. وكان أفضل أداء لدويتشه بان خلال تلك السنوات الـ 21 هو 84.3 بالمائة للوصول في الوقت المحدد في عام 2004.

ع.غ/ ف.ي (د ب أ)