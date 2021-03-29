عام 2022 – هل سيكون عام خلاص البشرية من الوباء؟

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انتهى عام آخر من كورونا وبدأ غيره، وما زال الفيروس يرافقنا بمتحوراته. فمع نهاية العام المنصرم ظهر متحور أوميكرون سريع الانتشار. في هذا العدد سنتنقل بين ألمانيا وجنوب افريقيا والكونغو لنتابع آثار الجائحة عليها، ونتعرف على أمنيات الناس في العام الجديد
يخشى البعض من التطعيم خوفا من بعض الإشاعات غير الصحيحة التي رافقت ظهوره، ومنها أن اللقاح قد يساهم في الضعف الجنسي والعقم للرجال، بيد أن دراسة حديثة كشفت أن العكس هو الصحيح.
في دراسة بريطانية جديدة، توصل العلماء إلى أن الخلط بين لقاحي أسترازينيكا وبيونتيك لا يعطي النتائج المرجوة لمواجهة متحور أوميكرون.
أعرب مدير منظمة الصحة العالمية عن أمله أن يكون 2022 عام نهاية كورونا وطالب بعدالة توزيع اللقاحات. كما نصح بإلغاء الفعاليات "الآن والاحتفال في وقت لاحق بدلاً من الاحتفال الآن والحزن لاحقًا"، محذرا من سرعة انتشار أوميكرون.
قال المستشار الطبي للبيت الأبيض إن "المؤشرات" الأولى عن خطورة الإصابة بالمتحورة أوميكرون "مشجعة بعض الشيء"، مستدركاً أن هذه مجرد بيانات أولية وأن بلاده تراجع حظر السفر المفروض على ثماني دول في جنوب القارة الأفريقية.
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