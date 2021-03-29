 عام 2022 – هل سيكون عام خلاص البشرية من الوباء؟ | DW الأخبار | DW | 06.01.2022

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DW الأخبار

عام 2022 – هل سيكون عام خلاص البشرية من الوباء؟

انتهى عام آخر من كورونا وبدأ غيره، وما زال الفيروس يرافقنا بمتحوراته. فمع نهاية العام المنصرم ظهر متحور أوميكرون سريع الانتشار. في هذا العدد سنتنقل بين ألمانيا وجنوب افريقيا والكونغو لنتابع آثار الجائحة عليها، ونتعرف على أمنيات الناس في العام الجديد

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