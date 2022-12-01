عام 2022 في صور ـ حروب وانتهاكات وكوارث في الأرض واختراقات في الفضاء

انتفاضة ضد نظام الملالي

المرأة، الحياة، الحرية: تحت هذا الشعار يكافح الناس في إيران ضد نظام الملالي العنيف. وشرارة الاحتجاجات جاءت بعد وفاة جينا مهسا أميني التي لفظت أنفاسها الأخيرة في سبتمبر خلال احتجازها من قبل "يد شرطة الأخلاق". وخلال مراسيم دفن أميني نزعت العديد من النساء حجابهن، ما شكل انطلاقة لثورة عارمة في البلاد. وبمناسبة مرور 40 يوما على وفاتها زار الآلاف قبر أميني كما يظهر في الصورة.