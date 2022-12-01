 عام 2022 في صور ـ حروب وانتهاكات وكوارث في الأرض واختراقات في الفضاء | جميع المحتويات | DW | 27.12.2022

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سياسة واقتصاد

عام 2022 في صور ـ حروب وانتهاكات وكوارث في الأرض واختراقات في الفضاء

حروب وكوارث بيئية عمت أجراء من العالم، كما حدثت انتهاكات وتراجع لحقوق المرأة في بعض البلدان، بيد أنه على الجانب الآخر كان هناك تطورات إيجابية على الأرض أو في الفضاء الخارجي. نظرة على أبرز الأحداث خلال عام 2022 في صور.

  • Bilder des Jahres 2022 | Ukraine Russland Krieg

    حرب جديدة في أوروبا

    الحرب الروسية على أوكرانيا كانت الموضوع الرئيسي في هذا العام: في الـ 24 من فبراير/شباط الثاني توغلت وحدات بوتين في البلد الجار، وشهد النزاع تصعيدا مستمرا، فباتت أوروبا تعيش حربا جديدة. وحتى ديسمبر كلفت الحرب حسب معطيات الأمم المتحدة 6755 ضحية على الأقل في صفوف السكان الأوكرانيين. ونحو ثمانية ملايين أوكرانية وأوكراني فروا من البلاد.

  • Ukraine zerstörte Geburtsklinik in Mariupol

    معاناة وضحايا الحرب

    يتم حمل امرأة حامل مصابة من وسط دمار مستشفى ماريوبول. وتوفيت المرأة وجنينها، والهجوم الروسي على العيادة يعد جريمة حرب. وحتى ضاحية بوتشا المتاخمة للعاصمة كييف نالت شهرة حزينة: فحسب المعطيات الأوكرانية تم العثور هناك بعد انسحاب الروس على أكثر من 400 جثة، جميعهم تقريبا كانوا مدنيين. وتنفي روسيا هذه المجزرة.

  • انتفاضة ضد نظام الملالي

    المرأة، الحياة، الحرية: تحت هذا الشعار يكافح الناس في إيران ضد نظام الملالي العنيف. وشرارة الاحتجاجات جاءت بعد وفاة جينا مهسا أميني التي لفظت أنفاسها الأخيرة في سبتمبر خلال احتجازها من قبل "يد شرطة الأخلاق". وخلال مراسيم دفن أميني نزعت العديد من النساء حجابهن، ما شكل انطلاقة لثورة عارمة في البلاد. وبمناسبة مرور 40 يوما على وفاتها زار الآلاف قبر أميني كما يظهر في الصورة.

  • Bilder des Jahres 2022 | USA Abtreibungsgesetz Protest

    قانون الإجهاض وتراجع حقوق المرأة

    في نهاية يونيو ألغت المحكمة العليا قانون الإجهاض في الولايات المتحدة وفي العديد من الولايات باتت عمليات الإجهاض محظورة. واحتجاجات شعبية تبعت هذا الحكم، وهنا تتظاهر نساء أمام مبنى المحكمة العليا. "النساء يتمتعن اليوم بحقوق أقل من أمهاتهن"، كما انتقدت الديمقراطية نانسي بيلوسي.

  • Bilder des Jahres 2022 | USA Oscar Verleihung Ohrfeige

    صفعة العام

    فضيحة أثناء تسليم جائزة الأوسكار: الممثل ويل سميث يصفع الفكاهي كريس روك فوق المنصة بعدما صدرت عن هذا الأخير نكتة حول زوجة سميث التي فقدت شعرها بسبب مرض نادر يؤدي إلى سقوط الشعر. واعتذر سميث بعدها على الصفعة.

  • Bilder des Jahres 2022 | Pakistan Überschwemmungen

    فيضانات مدمرة

    في بداية العام عانت الهند وباكستان من موجة حر لا مثيل لها وصلت إلى 50 درجة تقريبا. وفي أغسطس عمت الفيضانات المدمرة المنطقة، وكان الوضع متأزما بشكل ملفت في باكستان حيث غمرت المياه ربع مساحة البلاد. والسبب في ذلك هو أيضا تغير المناخ الذي يتسبب فيه أيضا البشر.

  • Bilder des Jahres 2022 | Frankreich Hitze Waldbrände

    أوروبا وسط لهيب النيران

    في أوروبا تسببت الحرارة المفرطة والجفاف في حرائق كبيرة للغابات كما هو الشأن هنا في جنوب غرب فرنسا. والصيف كان حارا بشكل لم يسبق له مثيل منذ بدء رصد الطقس، ما تسبب في عشرات الآلاف من ضحايا الحر. والأنهار الكبيرة مثل الراين جفت في بعض المناطق.

  • Bilder des Jahres 2022 | Klimaaktivisten Blockade Flughafen Amsterdam

    تحركات نشطاء من أجل البيئة

    النضال عوض اليأس: منذ الصيف تحتل منظمات مدافعة عن البيئة مثل "الجيل الخير"، و "تمرد ضد الانقراض" صدارة عناوين الصحافة بأنشطتها. إنهم يتظاهرون ويصبون عصير الطماطم على تحف فنية داخل المتاحف. ويكبلون أنفسهم في الشوارع أو المطارات لوقف حركة السير ـ كما هو الحال هنا في مطار أمستردام في بداية نوفمبر.

  • James Webb Space Telescope - NASA & ESA| Live-Bilder | Cosmic Cliffs in Carina – NIRCam

    تليسكوب جيمس

    تليسكوب جيمس بإمكانه الكشف عن الماضي قبيل الانفجار العظيم قبل 13 مليار سنة ومشاهدة تكوين المجرات: في يوليو انطلق تليسكوب جيمس لاستكشاف بدايات الكون والغلاف الجوي للكواكب البعيدة. وأرسل صورا استثنائية تبعث آمالا باكتشافات كبرى في السنوات المقبلة. وعنونت وكالة ناسا هذه الصورة باسم Cosmic Cliffs

  • Australien | Reaktionen zum Tod von Queen Elizabeth II

    وفاة الملكة ونهاية حقبة

    في الـ 8 من سبتمب/أيلول توفيت الملكة إليزابيث الثانية في قصر بالمورال في أسكوتلندا. وجلست اليزابيث سبعة عقود على العرش البريطاني. واحتفلت بالذكرى السبعين في فبراير 2022. وسجلت وفاة الملكة موجة من الحزن في العالم، وهنا يتم إضاءة الأوبرا في سيدني بصورة للملكة.

  • Bilder des Jahres 2022 | Fußball WM Katar Stadion

    منظر جميل ولكن..

    تسطع الشمس على ملعب لوسيل في الدوحة، لكن المنظر الجميل قد يخدع. كم هو عدد العمال الأجانب الذين فقدوا حياتهم أثناء تشييد ملاعب كرة القدم؟ والجدل حول بطولة العالم هذه في قطر لم يسجل له مثيل من قبل: وفي الدولة الخليجية لا توجد انتخابات حرة ولا وسائل إعلام مستقلة والمثليون يضطهدون وحقوق المرأة مقيدة.

  • Bilder des Jahres 2022 | Afghanistan Hunger

    أفغانستان: تدهور الوضع الإنساني وانتهاك حقوق النساء

    منذ انتزاع طالبان للسلطة في أغسطس 2021 تدهور الوضع الإنساني في أفغانستان بشكل ملفت: فأكثر من نصف عدد السكان لا يقدرون على توفير حاجياتهم الغذائية، مثل هذه المرأة التي تتسول مع طفلها وسط الثلوج. وتعاني النساء والفتيات بشكل خاص بحيث أنهن يخضعن للتمييز ولا يحق لهن الذهاب إلى المدارس أو الجامعات.

  • Bilder des Jahres 2022 | Coronavirus China

    الصين وشبح كورونا

    جائحة كورونا حبست أنفاس العالم أيضا في 2022، وفي الكثير من البلدان تم تخفيف الإجراءات الوقائية لكن ليس في الصين، حيث تواصلت معاناة السكان بسبب استراتيجية بكين "صفر كوفيد": وتم إغلاق مجمعات سكنية بالكامل ومصابون تم إدخالهم في معسكرات. وبعد احتجاجات شعبية خففت الحكومة في سبتمبر من وطأة تلك الإجراءات.

  • إمرأة التي تلوح بشعرها أثناء مهرجان الألوان في الهند

    قفزة في سكان الأرض

    في منتصف نوفمبر تجاوز عدد سكان الأرض عتبة الثمانية مليار نسمة. والجزء الأكبر من سكان العالم موجود في آسيا. ونمو السكان في العالم يتباطئ، فالنساء ينجبن أطفالا أقل كما أن متوسط العمر انخفض بسبب جائحة كورونا.


  • Bilder des Jahres 2022 | Ukraine Russland Krieg

    حرب جديدة في أوروبا

    الحرب الروسية على أوكرانيا كانت الموضوع الرئيسي في هذا العام: في الـ 24 من فبراير/شباط الثاني توغلت وحدات بوتين في البلد الجار، وشهد النزاع تصعيدا مستمرا، فباتت أوروبا تعيش حربا جديدة. وحتى ديسمبر كلفت الحرب حسب معطيات الأمم المتحدة 6755 ضحية على الأقل في صفوف السكان الأوكرانيين. ونحو ثمانية ملايين أوكرانية وأوكراني فروا من البلاد.

  • Ukraine zerstörte Geburtsklinik in Mariupol

    معاناة وضحايا الحرب

    يتم حمل امرأة حامل مصابة من وسط دمار مستشفى ماريوبول. وتوفيت المرأة وجنينها، والهجوم الروسي على العيادة يعد جريمة حرب. وحتى ضاحية بوتشا المتاخمة للعاصمة كييف نالت شهرة حزينة: فحسب المعطيات الأوكرانية تم العثور هناك بعد انسحاب الروس على أكثر من 400 جثة، جميعهم تقريبا كانوا مدنيين. وتنفي روسيا هذه المجزرة.

  • انتفاضة ضد نظام الملالي

    المرأة، الحياة، الحرية: تحت هذا الشعار يكافح الناس في إيران ضد نظام الملالي العنيف. وشرارة الاحتجاجات جاءت بعد وفاة جينا مهسا أميني التي لفظت أنفاسها الأخيرة في سبتمبر خلال احتجازها من قبل "يد شرطة الأخلاق". وخلال مراسيم دفن أميني نزعت العديد من النساء حجابهن، ما شكل انطلاقة لثورة عارمة في البلاد. وبمناسبة مرور 40 يوما على وفاتها زار الآلاف قبر أميني كما يظهر في الصورة.

  • Bilder des Jahres 2022 | USA Abtreibungsgesetz Protest

    قانون الإجهاض وتراجع حقوق المرأة

    في نهاية يونيو ألغت المحكمة العليا قانون الإجهاض في الولايات المتحدة وفي العديد من الولايات باتت عمليات الإجهاض محظورة. واحتجاجات شعبية تبعت هذا الحكم، وهنا تتظاهر نساء أمام مبنى المحكمة العليا. "النساء يتمتعن اليوم بحقوق أقل من أمهاتهن"، كما انتقدت الديمقراطية نانسي بيلوسي.

  • Bilder des Jahres 2022 | USA Oscar Verleihung Ohrfeige

    صفعة العام

    فضيحة أثناء تسليم جائزة الأوسكار: الممثل ويل سميث يصفع الفكاهي كريس روك فوق المنصة بعدما صدرت عن هذا الأخير نكتة حول زوجة سميث التي فقدت شعرها بسبب مرض نادر يؤدي إلى سقوط الشعر. واعتذر سميث بعدها على الصفعة.

  • Bilder des Jahres 2022 | Pakistan Überschwemmungen

    فيضانات مدمرة

    في بداية العام عانت الهند وباكستان من موجة حر لا مثيل لها وصلت إلى 50 درجة تقريبا. وفي أغسطس عمت الفيضانات المدمرة المنطقة، وكان الوضع متأزما بشكل ملفت في باكستان حيث غمرت المياه ربع مساحة البلاد. والسبب في ذلك هو أيضا تغير المناخ الذي يتسبب فيه أيضا البشر.

  • Bilder des Jahres 2022 | Frankreich Hitze Waldbrände

    أوروبا وسط لهيب النيران

    في أوروبا تسببت الحرارة المفرطة والجفاف في حرائق كبيرة للغابات كما هو الشأن هنا في جنوب غرب فرنسا. والصيف كان حارا بشكل لم يسبق له مثيل منذ بدء رصد الطقس، ما تسبب في عشرات الآلاف من ضحايا الحر. والأنهار الكبيرة مثل الراين جفت في بعض المناطق.

  • Bilder des Jahres 2022 | Klimaaktivisten Blockade Flughafen Amsterdam

    تحركات نشطاء من أجل البيئة

    النضال عوض اليأس: منذ الصيف تحتل منظمات مدافعة عن البيئة مثل "الجيل الخير"، و "تمرد ضد الانقراض" صدارة عناوين الصحافة بأنشطتها. إنهم يتظاهرون ويصبون عصير الطماطم على تحف فنية داخل المتاحف. ويكبلون أنفسهم في الشوارع أو المطارات لوقف حركة السير ـ كما هو الحال هنا في مطار أمستردام في بداية نوفمبر.

  • James Webb Space Telescope - NASA & ESA| Live-Bilder | Cosmic Cliffs in Carina – NIRCam

    تليسكوب جيمس

    تليسكوب جيمس بإمكانه الكشف عن الماضي قبيل الانفجار العظيم قبل 13 مليار سنة ومشاهدة تكوين المجرات: في يوليو انطلق تليسكوب جيمس لاستكشاف بدايات الكون والغلاف الجوي للكواكب البعيدة. وأرسل صورا استثنائية تبعث آمالا باكتشافات كبرى في السنوات المقبلة. وعنونت وكالة ناسا هذه الصورة باسم Cosmic Cliffs

  • Australien | Reaktionen zum Tod von Queen Elizabeth II

    وفاة الملكة ونهاية حقبة

    في الـ 8 من سبتمب/أيلول توفيت الملكة إليزابيث الثانية في قصر بالمورال في أسكوتلندا. وجلست اليزابيث سبعة عقود على العرش البريطاني. واحتفلت بالذكرى السبعين في فبراير 2022. وسجلت وفاة الملكة موجة من الحزن في العالم، وهنا يتم إضاءة الأوبرا في سيدني بصورة للملكة.

  • Bilder des Jahres 2022 | Fußball WM Katar Stadion

    منظر جميل ولكن..

    تسطع الشمس على ملعب لوسيل في الدوحة، لكن المنظر الجميل قد يخدع. كم هو عدد العمال الأجانب الذين فقدوا حياتهم أثناء تشييد ملاعب كرة القدم؟ والجدل حول بطولة العالم هذه في قطر لم يسجل له مثيل من قبل: وفي الدولة الخليجية لا توجد انتخابات حرة ولا وسائل إعلام مستقلة والمثليون يضطهدون وحقوق المرأة مقيدة.

  • Bilder des Jahres 2022 | Afghanistan Hunger

    أفغانستان: تدهور الوضع الإنساني وانتهاك حقوق النساء

    منذ انتزاع طالبان للسلطة في أغسطس 2021 تدهور الوضع الإنساني في أفغانستان بشكل ملفت: فأكثر من نصف عدد السكان لا يقدرون على توفير حاجياتهم الغذائية، مثل هذه المرأة التي تتسول مع طفلها وسط الثلوج. وتعاني النساء والفتيات بشكل خاص بحيث أنهن يخضعن للتمييز ولا يحق لهن الذهاب إلى المدارس أو الجامعات.

  • Bilder des Jahres 2022 | Coronavirus China

    الصين وشبح كورونا

    جائحة كورونا حبست أنفاس العالم أيضا في 2022، وفي الكثير من البلدان تم تخفيف الإجراءات الوقائية لكن ليس في الصين، حيث تواصلت معاناة السكان بسبب استراتيجية بكين "صفر كوفيد": وتم إغلاق مجمعات سكنية بالكامل ومصابون تم إدخالهم في معسكرات. وبعد احتجاجات شعبية خففت الحكومة في سبتمبر من وطأة تلك الإجراءات.

  • إمرأة التي تلوح بشعرها أثناء مهرجان الألوان في الهند

    قفزة في سكان الأرض

    في منتصف نوفمبر تجاوز عدد سكان الأرض عتبة الثمانية مليار نسمة. والجزء الأكبر من سكان العالم موجود في آسيا. ونمو السكان في العالم يتباطئ، فالنساء ينجبن أطفالا أقل كما أن متوسط العمر انخفض بسبب جائحة كورونا.


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