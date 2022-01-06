عام 2022 – آمال وتطلعات

رصاص طائش وألعاب نارية مميتة..مآسي في احتفالات رأس السنة

الفرحة بقدوم عام جديد تنتعش فيها الآمال بأن ينتهي وباء كورونا القاتل، لكنها تحولت بدورها إلى أحداث مأساوية أسفرت عن عدد من الوفيات، سواء عبر "رصاص الشعب الطائش" كما حدث في لبنان أو بسبب ألعاب نارية في ألمانيا وفرنسا.