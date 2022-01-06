 عام 2022 – آمال وتطلعات | DW الأخبار | DW | 06.01.2022

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DW الأخبار

عام 2022 – آمال وتطلعات

مع بداية عام 2022 وانتهاء عام آخر من انتشار الوباء، سألنا الناس حول العالم عما يأملونه من العام الجديد، وعن توقعاتهم المتعلقة بكوفيد 19.

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