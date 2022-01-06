عام 2022 – آمال وتطلعات

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مع بداية عام 2022 وانتهاء عام آخر من انتشار الوباء، سألنا الناس حول العالم عما يأملونه من العام الجديد، وعن توقعاتهم المتعلقة بكوفيد 19.
قلصت سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا الاحتفالات بالعام الجديد في معظم أنحاء العالم، لكن مؤشرات الإصابات والوفيات واصلت ارتفاعها الكبير. ولم تخل احتفالات رأس السنة في مناطق عديدة من العالم من حوادث مأساوية.
الفرحة بقدوم عام جديد تنتعش فيها الآمال بأن ينتهي وباء كورونا القاتل، لكنها تحولت بدورها إلى أحداث مأساوية أسفرت عن عدد من الوفيات، سواء عبر "رصاص الشعب الطائش" كما حدث في لبنان أو بسبب ألعاب نارية في ألمانيا وفرنسا.
استقبل العالم العام الجديد في ظلّ قيود للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجدّ أرخت بثقلها على احتفالات مليارات الأشخاص كانوا متشوّقين لوداع العام 2020 الذي سيطرت عليه الجائحة.
مقال مشترك، نشر الثلاثاء، وقع عليه زعماء أكثر من 20 دولة إلى جانب رئيس المجلس الأوروبي ومدير منظمة الصحّة العالمية يدعون فيه إلى "معاهدة دولية بشأن الجوائح" لمواجهة الأزمات الصحيّة في المستقبل.
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