عام من التغطية الصحفية.. حرب أوكرانيا في الإعلام الألماني

أبدت كيرستن فون هوتن، المتحدثة باسم مجلس الصحافة الألماني، رضاها عن التقرير السنوي للعام 2022، بشأن التغطية الصحفية للحرب الروسية الأوكرانية في الإعلام الألماني وقالت: "هناك عدد قليل نسبياً من الشكاوى حول تغطية الحرب".
وقد تأسس مجلس الصحافة في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1956، ويوجد مقر إدارته في برلين. ويمارس المجلس رقابة ذاتية طوعية لوسائل الإعلام المطبوعة ومواقعها على الإنترنت، حتى يمنع وجود مراكز رقابة حكومية على الصحافة. ويقوم بإصدار تقرير سنوي يضعه على موقعه بالإنترنت يتناول إحصائيات وبيانات تتعلق بمهمته.
وبالنسبة لعام 2022، العام الذي شنت فيه روسيا حربا عدوانية على جارتها أوكرانيا، قدّم القراء إجمالا 1733 شكوى بسبب نصوص أو صور أو مقاطع فيديو. 78 منها فقط مرتبطة بحرب أوكرانيا، ما يعادل حوالي أربعة بالمائة. ووفق فون هوتن، فإن معظم هذه الشكاوى لا أساس لها من الصحة وفق معايير مجلس الصحافة.
وبسبب التغطية الواسعة والمسؤولة التي حظي بها الغزو الروسي لأوكرانيا في وسائل الإعلام الألمانية؛ لم تتحقق المخاوف من أن انتهاك فلاديمير بوتين للقانون الدولي قد يؤدي إلى العديد من التقارير الغير موضوعية في وسائل الإعلام. وهذا هو استنتاج توصل إليه مجلس الصحافة الألماني، الذي يستخدم شكاوى القراء للتحقق من الامتثال للقواعد الأخلاقية وفق قانون الصحافة.
في حالة واحدة فقط، أصدر المجلس توبيخا عاما وهو ما يعد من أشد أشكال العقوبة. ويتعلق الأمر هنا بعنوان لمقال في صحيفة "زيغنر تسايتونغ". وكان العنوان هو: "مطلوب حبوب ضد بوتين". وكان نص المقال يدور حول الجرعة الصحيحة المفترضة لأقراص اليود التي يجب تناولها في حالة وقوع هجوم نووي.
خزن كثيرون أقراص اليود خوفاً من الهجوم النووي
وانتقدت مستشارة مجلس الصحافة الألماني، سونيا فولكمان-شلوك أثناء تقديم التقرير السنوي، هذا العنوان قائلة: "هذه الجرعة كانت خاطئة". وشددت فولكمان-شلوك على أن هذه القضية حساسة للغاية وتتعلق بمخاوف السكان. وتابعت: "بالطبع على المرء أن يكون حريصاً بشكل مضاعف وأن يتحقق بعد ذلك من هذه المعلومات بشكل جيد ونشرها بشكل صحيح". لكن من وجهة نظر مجلس الصحافة الألماني، فقد كانت هناك أيضاً تقارير تدور حول موضوع الأسلحة النووية والتي لم تكن محل اعتراض، وذلك على الرغم من الشكاوى العديدة للقراء بهذا الشأن.
التصعيد تبرره حرية التعبير؟
مثال ملموس في التقرير السنوي هو العنوان الرئيسي "بوتين يهدد بالأسلحة النووية!". وجد أحد القراء أن العنوان جريء للغاية وغير صحيح، لأن بوتين وضع قواته المسلحة "فقط" في حالة تأهب، لكنه لم يهدد بفعل ذلك. لكن مجلس الصحافة اعتبر هذه العناوين وغيرها تصعيداً مسموحاً به، تبرره حرية التعبير "خاصة وأن المقالات ذات الصلة تناولت سيناريو التهديد بطريقة متباينة".
بعد وقت قصير من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، ناشد مجلس الصحافة الألماني، الصحف والبوابات الإلكترونية توخي الحذر بشكل خاص مع صور ضحايا الحرب. والسبب في ذلك هو جرائم الحرب المفترضة في مدينة بوتشا بالقرب من كييف. ولهذا السبب، تم التذكير بالقاعدة الأخلاقية للصحافة و المتمثلة في طلب الإذن من أقارب الضحايا قبل النشر، كما توضح فولكمان-شلوك.
شكاوى بسبب نشر صورٍ لضحايا
لكن في كل حالة يجب دوما مراعاة المصلحة العامة في وقت الحرب. "لم نتلقَ أي شكوى بشأن صور ضحايا بوتشا". غير أنه كانت هناك شكوتان بشأن صور منشورة من مواقع حرب أخرى. وفي كلتا الحالتين، تظهر نساء أوكرانيات مصابات.
وضعت مجموعة الصور هذه أمام السفارة الروسية في برلين في ديسمبر /كانون الأول 2022 لإحياء ذكرى الضحايا الأوكرانيين
وبحسب مجلس الصحافة، أظهرت إحدى الصور امرأة بضمادة على رأسها. وتشرح سونيا فولكمان-شلوك: "إنها وثائق قانونية للحرب، ولم تكن هناك مبالغة مثيرة"، موضحة سبب عدم رؤية مجلس الصحافة أي إخلال بواجب تحري الدقة.
أين تنتهي المصلحة العامة في الحرب؟
وأظهرت الصورة المخالفة الأخرى امرأة مصابة بجروح خطيرة في غيبوبة بداخل المستشفى. وبحسب مجلس الصحافة، فقد تم طمس نصف الوجه المصاب. وفي هذه الحالة أيضاً، يرى المجلس الذي يمارس رقابة ذاتية طوعية على الصحافة وجود مصلحة عامة في توثيق هذه الحرب.
وتضيف سونيا فولكمان-شلوك: "علاوة على ذلك كان الأمر الحاسم أيضاً هو أن زوج هذه الضحية قد قدم الصورة للمحررين". وهو الأمر الذي يتوافق مع المبادئ التوجيهية لحماية الضحايا. ووفق ذلك، يجب أن تكون موافقة الأقارب موجودة دائماً.
لقطة شاشة مزيفة لانفجار في الصين
من جهة أخرى أصدر مجلس الصحافة الألماني ما يسمى بإخطارات للمحررين ثلاث مرات فيما يتعلق بتغطية الحرب. وهو أخف شكل من أشكال العقوبة على خرق قانون من قوانين الصحافة. والسبب يعود إلى لقطة شاشة يُزعم أنها تعود إلى مقطع فيديو يظهر تفجيرات القوات الروسية في أوكرانيا. ولكنها في الواقع، كانت لقطة لانفجار في الصين.
وعلى الرغم من هذا الانتهاك الخطير لقانون الصحافة، امتنع المجلس عن إصدار توبيخ علني بعدما قام المحررون المسؤولون على الفور بمسح الصورة من الصفحة وتصحيح خطأهم "بمنتهى الشفافية".
وبعد عام من تغطية الحرب الروسية الأوكرانية من قبل الصحف الألمانية وعلى بوابات الإنترنت، تشعر المتحدثة باسم مجلس الصحافة كيرستن فون هوتن بالرضا أيضاً بسبب ردود الفعل الناقدة والثاقبة في الجانب التحريري وتقول: "يمكن للمرء أن يلمس قدراً كبيراً من الثقة من جانب من القراء. وهذا يخلق مصداقية وهي بالطبع ضرورية في أوقات مثل هذه".
مارسيل فورستيناو/ إ.م/ ص.ش
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في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا
"استيقظنا على الحرب"
في صباح 24 من فبراير/ شباط 2022، استيقظ العديد من الأوكرانيين على انفجارات قوية تهز العاصمة كييف حيث أقدمت روسيا على شن الحرب والتوغل العسكري واسع النطاق ما يمثل أكبر هجوم تشنه دولة ضد دولة أخرى ذات سيادة منذ الحرب العالمية الثانية. واستهدفت روسيا المباني المدنية مع أسفر عن سقوط ضحايا. وأعلنت أوكرانيا على الفور الأحكام العرفية.
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في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا
قصف بلا رحمة
مع بداية الحرب، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن "عملية عسكرية خاصة" بهدف الاستيلاء على منطقتي دونيتسك ولوهانسك في شرق البلاد. اندفع سكان مدينة ماريوبول الساحلية في دونيتسك إلى البقاء في الطوابق السفلى من المباني لأسابيع خوفا من القصف. مات الكثيرون تحت الأنقاض. أدانت منظمات حقوقية الغارة الروسية التي استهدفت مبنى مسرح ماريوبول الذي لجأ إليه مئات الأشخاص في مارس / آذار العام الماضي.
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في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا
نزوح غير مسبوق
تسببت الحرب في أوكرانيا في موجة نزوح جماعي غير مسبوق في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. ووفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فقد فر أكثر من 8 ملايين شخص من البلاد. استقبلت بولندا وحدها 1.5 مليون شخص. وأُجبر ملايين الأشخاص، ومعظمهم من شرق وجنوب أوكرانيا، على الفرار.
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في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا
بوتشا.. مشاهد مروعة
تمكن الجيش الأوكراني من طرد القوات الروسية من مناطق في شمال وشمال شرق البلاد بعد أسابيع قليلة من احتلالها. فشلت خطة روسيا في محاصرة العاصمة كييف. بعد تحرير المناطق، أصبح حجم الفظائع الروسية المزعومة جليا أمام أعين الملايين ليس في أوكرانيا وحدها وإنما في العالم بأسره مع انتشار صور المدنيين الذين جرى تعذيبهم قبل قتلهم في مدينة بوتشا قرب كييف فيما أفاد المسؤولون بمقتل 461 حالة وفاة.
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في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا
رائحة الدمار والموت تفوح من كراماتورسك
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في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا
القصف في كل مكان
خلال الهجمات الجوية التي شنها الجيش الروسي، لجأ الملايين في أوكرانيا إلى ملاجئ. وعلى وقع ذلك، أضحت الطوابق السفلى بالنسبة للسكان قرب الخطوط الأمامية، بمثابة المنازل. وسعى سكان المدن الكبرى إلى الاحتماء من القصف الصاروخي حيث باتت محطات المترو في كييف وخاركيف ملاذات آمنة.
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في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا
محاوف من "كارثة نووية محتملة" في زابوريجيا
بعد أسابيع من بدء التوغل العسكري الروسي، احتلت القوات الروسية مساحة كبيرة من المناطق في جنوب وشرق أوكرانيا خاصة المتاخمة للعاصمة. امتد القتال إلى مباني محطة الطاقة النووية زابوريجيا والتي أصحبت خاضعة لسيطرة الروس منذ ذلك الحين. أوفدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية خبراء إلى المحطة حيث دعت إلى إنشاء منطقة حماية آمنة حولها.
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في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا
اليأس يسود ماريوبول
فرض الجيش الروسي حصارا خانقا على ماريوبول لأكثر من ثلاثة أشهر مع منع دخول الإمدادات وكل شيء. وفي غضون ذلك، كان مصنع آزوفستال لأعمال الحديد والصلب آخر معقل أوكراني بالمدينة، حيث تواجد بداخله آلاف الجنود والمدنيين. وفي مايو / أيار وبعد هجوم مكثف، تمكن الجنود الروس من الاستيلاء على المصنع واعتقال أكثر من ألفي شخص داخله.
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في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا
جزيرة الأفعى.. رمز للمقاومة
احتلت روسيا جزيرة الأفعى في البحر الأسود في اليوم الأول من الحرب فيما انتشرت على الإنترنت محادثة بين أفراد الخدمة الأوكرانية والقوات الروسية حيث رفض الأوكرانيون الاستسلام. وفي أبريل/ نيسان، زعم الجانب الأوكراني إغراق سفينة القيادة في أسطول البحر الأسود "موسكفا" والتي شاركت في الهجوم على الجزيرة. وقالت أوكرانيا في يونيو / حزيران إن قواتها تمكنت من إبعاد الروس عن الجزيرة.
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في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا
حصيلة ضحايا الحرب؟
لا تزال حصيلة القتلى في الحرب غير دقيقة بشكل كبير، لكن للأمم المتحدة قد أفادت بمقتل ما لا يقل عن 7200 مدني فضلا عن إصابة أكثر من 12 ألفا وسط تقديرات تشير إلى ارتفاع الحصيلة. أما فيما يتعلق بالجانب العسكري فلا يوجد حتى الآن أي رقم دقيق للخسائر من الجنود في الطرفين.
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في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا
تغيير قواعد اللعبة
وفي الأيام الأولى من الحرب، احتدم الجدل في الدول الغربية حيال تسليح أوكرانيا، بيد أن الجانب الأوكراني تلقى القليل من الأسلحة الغربية في بداية الحرب. مثلت راجمات صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، علامة فارقة في الصراع حيث سمحت للجيش الأوكراني بقطع خطوط الدعم الخاصة بالمدفعية الروسية وساهمت في نجاح تنفيذ هجمات مضادة على مواقع تمركز القوات الروسية.
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في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا
فرحة التحرير
شن الجيش الأوكراني في مطلع سبتمبر / أيلول هجوما مضادا ناجحا في مدينة خاركيف شمال شرق البلاد مع تراجع وتقهقر القوات الروسية حيث تركوا أسلحتهم ومعداتهم العسكرية وحتى الذخيرة وأدلة ربما توثق وقوع جرائم حرب. وعلى وقع ذلك، استطاع الجيش الأوكراني دخول مدينة خيرسون وسط هتاف السكان.
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في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا
انفجار جسر القرم
في أكتوبر / تشرين الأول، وقع انفجار كبير على جسر القرم أو "كيرتش" الذي بنته روسيا لربط أراضيها بشبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها عام 2014. وعلى وقع الانفجار، دُمر الجسر جزئيا. وتقول روسيا إن شاحنة محملة بالمتفجرات كانت قادمة من أوكرانيا تسببت في الانفجار فيما لم يعلن المسؤولين الأوكرانيون صراحة أي مسؤولة عن الحادث.
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في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا
استهداف محطات الطاقة
بعد أيام قليلة من تفجير جسر القرم، نفذت روسيا أول هجوم واسع النطاق على محطات الطاقة في أوكرانيا ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مناطق كثيرة من مدينة لفيف وحتى خاركيف. منذ ذلك الحين، أصبح شن روسيا ضربات مكثفة على البنية التحتية للطاقة أمرا شائعا. وقد فاقمت هذه الهجمات من معاناة المدنيين في المدن الأوكرانية خاصة مع انقطاع التيار الكهربائي والمياه بشكل شبه يومي.
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في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا
الطريق إلى عضوية الاتحاد الأوروبي
منذ بداية الحرب، دأب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على نشر مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي حيث يتحدث فيها عن الخسائر ووضع البلاد، مؤكدا على استمرار القتال. لم يتمكن زيلينسكي فقط من توحيد البلاد فحسب وإنما حصل أيضا على دعم كبير من الدول الغربية. وتحت رئاسته، أحرزت أوكرانيا تقدما كبيرا في طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
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في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا
مساعدات مالية وعسكرية غربية
تعتمد قدرة أوكرانيا في صد هجمات روسيا على المساعدات الخارجية. وقد قدمت العديد من دول الغرب مساعدات إنسانية ومالية وعسكرية بمليارات الدولارات. لكن تقديم مساعدات عسكرية تتضمن دبابات ومدفعية ثقيلة ظل موضع نقاش كبير في الدول الغربية فيما يرجع ذلك إلى الخوف من استفزاز روسيا واتساع نطاق الحرب. وأخيرا، وبعد موافقة ألمانيا، تم التوصل لاتفاق لتزويد كييف بدبابات "ليوبارد 2" القتالية ألمانية الصنع.
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في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا
باخموت.. مدينة مدمرة
على مدى أشهر، اندلعت معارك عسكرية عنيفة حول مدينة باخموت في منطقة دونيتسك، بيد أنه منذ خسارة القوات الأوكرانية مدينة سوليدار القريبة من باخموت مطلع العام الجاري، أصبح الدفاع عنها أكثر صعوبة. وقد أفادت الاستخبارات الألمانية بأن الخسائر اليومية في الجانب الأوكراني تقدر بالمئات مع توقعات بارتفاع خسائر الجانب الروسي. ومؤخرا قال الرئيس الأوكراني إنه سيتم الدفاع عن المنطقة "ولكن ليس بأي ثمن".
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في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا
بايدن في كييف
قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة مفاجئة إلى كييف يوم الاثنين (20/2/2023)، معلنا عن مساعدات جديدة ومعدات عسكرية لأوكرانيا، بالإضافة إلى مزيد من العقوبات ضد موسكو، في عرض رمزي للغاية للدعم مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي الكامل. وقال بايدن: "بعد عام واحد تنهض كييف وتنهض أوكرانيا والديمقراطية تنهض". دانيلو بيلك/ م.ع