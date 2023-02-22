عام مر على الحرب الروسية في أوكرانيا

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مرّ عام على غزو روسيا لجارتها أوكرانيا ولا نهاية في الأفق للحرب التي دمّرت مدن وبلدات وتسببت بمقتل الآلاف وبنزوح الملايين.
من المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار خاص بشأن أوكرانيا لن يتضمن أي مقترحات معينة من أجل حل سلمي للصراع. يأتي ذلك في الوقت الذي تكثف فيه روسيا ضرباتها للبنية التحتية الأوكرانية.
قالت مصادر متطابقة إن المستشار الألماني أولاف شولتس قرر إرسال دبابات (ليوبارد 2) إلى أوكرانيا والسماح لدول أخرى مثل بولندا بالقيام بذلك، بينما قد تقدم الولايات المتحدة دبابات أبرامز. وحزب البديل الشعبوي يرفض القرار.
مقتل ما يناهز تسعين جنديا روسيا في ضربة صاروخية أوكرانية دقيقة أحرج موسكو ما فتح أسئلة جديدة بشأن احتمالات مآل الحرب وفق خبراء ألمان وغربيين. فهل تشكل ماكيفكا نقطة تحول في الصراع أم مجرد فصل جديد في مواجهة بلا أفق للحسم؟
بمجرد إعلان كييف أن روسيا هي مصدر الصاروخ الذي ضرب قرية بولندية، حثت واشطن الرئيس زيلينسكي على توخي الحذر. القيادة البولندية اندهشت بدورها من إصرار الرئيس الأوكراني على موقفه، ما أجج المخاوف بشأن تآكل الدعم الغربي لكييف.
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