عام مر على الحرب الروسية في أوكرانيا

عام على حرب أوكرانيا..تصويت على قرارأممي قريبا وروسيا تكثف قصفها

من المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار خاص بشأن أوكرانيا لن يتضمن أي مقترحات معينة من أجل حل سلمي للصراع. يأتي ذلك في الوقت الذي تكثف فيه روسيا ضرباتها للبنية التحتية الأوكرانية.