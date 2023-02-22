 عام مر على الحرب الروسية في أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 23.02.2023

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DW الأخبار

عام مر على الحرب الروسية في أوكرانيا

مرّ عام على غزو روسيا لجارتها أوكرانيا ولا نهاية في الأفق للحرب التي دمّرت مدن وبلدات وتسببت بمقتل الآلاف وبنزوح الملايين.

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