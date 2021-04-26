عام كورونا في ألمانيا ـ ارتفاع الوفيات وانخفاض المواليد والزيجات

كشفت سجلات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم الاثنين (26 أبريل / نيسان 2021) عن حصيلة للوفيات في العام الأول لجائحة كورونا (عام 2020) بلغت 986 ألف شخص، وذلك بزيادة قدرها 46 ألف حالة وفاة (5%) عن عام 2019.
يذكر أنه ووفقا للبيانات الرسمية، بلغ عدد الوفيات المرتبطة بجائحة كورونا في البلاد خلال عام 2020 وحتى الآن (إبريل / نيسان 2021) 81 ألفا و625 حالة، لكن الإحصائية السابقة تضمنت فقط عام 2020.
وفيما يتعلق بالمواليد الذين رأوا النور خلال عام 2020 فقد تراجع عدد الأطفال حديثي الولادة بنحو 5 آلاف طفل (0.6 %) إلى 773 ألف طفل.
وهذا يعني أن الفارق بين عدد الوفيات والمواليد في ازدياد مستمر : ففي العام الماضي توفي 212 ألف شخص أكثر من الأطفال المولودين. وفي عام 2019 بلغ هذا النقص في المواليد 161 ألف شخص.
ومع ذلك يبقى عام 2020 من أكثر الأعوام التي سجلت فيها نسبة مواليد كبيرة خلال العشر سنوات الماضية، والذي بلغ أوله عام 2016.
من ناحية أخرى سجل مكتب الإحصاء الاتحادي انخفاضا واضحا في عدد الزيجات المسجلة. ففي عام كورونا تزوج حوالي 373 ألف زوج، بتراجع قدره 10% مقارنة بعام 2019. وفي نيسان/أبريل 2020، أي في منتصف الإغلاق الأول، انخفض عدد الزيجات بنسبة 37% مقارنة بالشهر نفسه من العام الذي سبقه.
ع.ج.م (د ب أ)
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عشرة أماكن جميلة مهجورة في ألمانيا أعادت الطبيعة إحياءها
قلعة دوزيدن، زاسنيتس
لم يتبق سوى أطلال من المبنى المصرفي أدولف فون هانزمان الرائع الواقع على جزيرة روغن قبالة ساحل بحر البلطيق. وقد بُنيت القلعة من الحجر الرملي والغرانيت والرخام، وكانت واحدة من أهم القلاع في ذلك الوقت. بعد الحرب العالمية الثانية تم إيواء مخيم للاجئين والحجر الصحي هنا إلى أن تم تفجيره في عام 1948 لصنع الطوب. ومنذ ذلك الحين بدأت الطبيعة في الاستيلاء على.
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عشرة أماكن جميلة مهجورة في ألمانيا أعادت الطبيعة إحياءها
فندق تسبيندورف شبا، شفيرين
من أجل تنشيط السياحة، بُنى فندق شبا عام 1910 على بحيرة شفيرين. وقد تغيرت ملكيته وتعددت استخداماته بشكل متكرر، بسبب الصعوبات الدائمة التي لحقت به. ولم يُعد هذا الفندق مأهولاً منذ عام 1990، وهو مدرج في السجل الوطني للأماكن التاريخية المحمية. كما فشلت محاولات عديدة لإحيائه مرة أخرى، ولاسيما بعد طرح اقتراحات بتحويله لفندق أو هدمه لبناء شقق جديدة.
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عشرة أماكن جميلة مهجورة في ألمانيا أعادت الطبيعة إحياءها
مجمع المرضى الذهنيين في العهد النازي.. نويشتريليتز
كان هذا المجمع جزءاً من آليات القتل الجماعي التي ارتكبها النازيون ضد مئات الآلاف من الأشخاص المعوقين، وكذلك الأطفال والبالغين المرضى بدنياً أو عقلياً لأسباب عنصرية. استخدم النازيون الموقع كمحطة عبور قبل إرسال الناس إلى مراكز القتل. وقد ظل المبنى بحاجة إلى ترميمه على مدى عقود طويلة. ولكن منذ عام 2010، كانت هناك جولات وحفلات موسيقية وعروض مسرحية داخله.
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عشرة أماكن جميلة مهجورة في ألمانيا أعادت الطبيعة إحياءها
سجن هوهينشونهاوزن، برلين
اكتسب سجن هوهينشونهاوزن سمعة مرعبة. فقد أُجبر سجناء شتازي (الشرطة السرية في ألمانيا الشرقية) على بناء 60 زنزانة بلا نوافذ في القبو، والتي لم تكن مزودة إلا بسرير خشبي ودلو. كما تعرض أكثر من 20 ألف سجين سياسي للتعذيب الجسدي والعقلي داخله. واليوم أصبح هذا السجن بمثابة مركز لتذكر هذا الماضي البغيض.
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عشرة أماكن جميلة مهجورة في ألمانيا أعادت الطبيعة إحياءها
تل تيوفيلسبيرغ، برلين
من شرق برلين إلى غربها، فعلى قمة تل تيوفيلسبيرغ توجد محطة التنصت السابقة التي كانت تابعة للقوات الأميركية بقبابها الرادارية الخمسة. ويُعد هذا التل المصنوع بأيدي بشرية في برلين -بعد إزالة الأنقاض من الحرب العالمية الثانية- ثاني أعلى تل في برلين. وتُستخدم المنطقة الآن للمناسبات الثقافية كما أنها توفر فضاء تعبير لفناني الغرافيتي.
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عشرة أماكن جميلة مهجورة في ألمانيا أعادت الطبيعة إحياءها
مدينة ألعاب شبريبارك، برلين
"سفينة أشباح وقارب على شكل بجعة، وأشكال لديناصورات مقلوبة" هذا ما تبدو عليه اليوم مدينة ألعاب برلين الشرقية السابقة. وفي الماضي، كان يزور "شبريبارك" كل عام ما يصل إلى 1.7 مليون زائر. وقد أُهملت المدينة منذ إغلاقها في عام 2002. ويمكن الوصول إلى الحديقة فقط من خلال الجولات المصحوبة بمرشدين، ويقال إن مدينة برلين تعمل على وضع تصور جديد للمنطقة.
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عشرة أماكن جميلة مهجورة في ألمانيا أعادت الطبيعة إحياءها
مركز غرابو ليك الصحي، أورانينبورغ
زار الممثلان الأمريكيان جورج كلوني ومات ديمون بالفعل هذا المكان عة- ليس لأسباب صحية، ولكن لتصوير فيلمهما "رجال الآثار" . ومنذ عام 2005، عملت إحدى الجمعيات للنضال من أجل إعادة بناء مصحة الرئة، التي أسسها الصليب الأحمر الألماني عام 1896. ومن المقرر إنشاء مرفق تعليمي للأطفال والشباب.
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عشرة أماكن جميلة مهجورة في ألمانيا أعادت الطبيعة إحياءها
مصحة الرئة، بيليتس
يُعد " داس البنهاوس" جزءاً من مجموعة مكونة من 60 مبنى في المصحة السابقة للرئة لمرضى السل في براندنبورغ. وبعد احتراقها في نهاية الحرب العالمية الثانية، بدأت المساحات الخضراء في النمو فوق الأنقاض. وقد تم تجديد العديد من المباني الأخرى وتحويلها إلى شقق. ويمكنك اليوم زيارة الأطلال من ارتفاع يصل إلى 40 متر (131 قدم) عبر ممر سطح الأشجار.
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عشرة أماكن جميلة مهجورة في ألمانيا أعادت الطبيعة إحياءها
مجمع فونسدورف العسكري، زوسين
هناك طريق دائري يبلغ طوله نحو أحد عشر كيلومتراً (6.8 ميل) يمر عبر الموقع العسكري السابق، والذي تأسس في عام 1910 كمنطقة تدريب عسكرية إمبراطورية. وخلال الحقبة النازية، استخدم الجيش السوفيتي هذه المنطقة كمخابئ ضخمة، وبعد عام 1945 وضع السوفييت قيادتهم العليا هنا إلى أن انسحبوا في عام 1994. يشارك اليوم حوالي 20,000 زائر في جولات الحصن في فونسدروف كل عام.
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عشرة أماكن جميلة مهجورة في ألمانيا أعادت الطبيعة إحياءها
مصنع هانزا وصناعة الفحم في دورتموند
شكلت صناعة الفحم والصلب هوية منطقة الرور لأكثر من 150 عاماً. وبعد إغلاق العديد من المناجم، تحولت "الرور" إلى منطقة ترفيهية محلية. وبشكل تدريجي، تعمل الطبيعة بدورها على استعادة المواقع الصناعية مثل مصنع فحم هانزا في دورتموند ومنجم زولفيرين في إيسن. ومع ذلك، فإن المكان ليس هادئاً هنا: المعارض والجولات المصحوبة بمرشدين تجلب الحياة إلى هذه الأماكن المفقودة المليئة بالتاريخ. إعداد: جوليان هوفمان/ و. ع