عام كورونا في ألمانيا ـ ارتفاع الوفيات وانخفاض المواليد والزيجات

كشفت سجلات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم الاثنين (26 أبريل / نيسان 2021) عن حصيلة للوفيات في العام الأول لجائحة كورونا (عام 2020) بلغت 986 ألف شخص، وذلك بزيادة قدرها 46 ألف حالة وفاة (5%) عن عام 2019.

يذكر أنه ووفقا للبيانات الرسمية، بلغ عدد الوفيات المرتبطة بجائحة كورونا في البلاد خلال عام 2020 وحتى الآن (إبريل / نيسان 2021) 81 ألفا و625 حالة، لكن الإحصائية السابقة تضمنت فقط عام 2020.

وفيما يتعلق بالمواليد الذين رأوا النور خلال عام 2020 فقد تراجع عدد الأطفال حديثي الولادة بنحو 5 آلاف طفل (0.6 %) إلى 773 ألف طفل.

وهذا يعني أن الفارق بين عدد الوفيات والمواليد في ازدياد مستمر : ففي العام الماضي توفي 212 ألف شخص أكثر من الأطفال المولودين. وفي عام 2019 بلغ هذا النقص في المواليد 161 ألف شخص.

ومع ذلك يبقى عام 2020 من أكثر الأعوام التي سجلت فيها نسبة مواليد كبيرة خلال العشر سنوات الماضية، والذي بلغ أوله عام 2016.

من ناحية أخرى سجل مكتب الإحصاء الاتحادي انخفاضا واضحا في عدد الزيجات المسجلة. ففي عام كورونا تزوج حوالي 373 ألف زوج، بتراجع قدره 10% مقارنة بعام 2019. وفي نيسان/أبريل 2020، أي في منتصف الإغلاق الأول، انخفض عدد الزيجات بنسبة 37% مقارنة بالشهر نفسه من العام الذي سبقه.

ع.ج.م (د ب أ)