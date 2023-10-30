 عام على شراء ماسك لـ"تويتر" .. ماذا تقول الأرقام؟ | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 30.10.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

علوم وتكنولوجيا

عام على شراء ماسك لـ"تويتر" .. ماذا تقول الأرقام؟

مرّ عام على صفقة إيلون ماسك مع مالكي تويتر وشراؤه هذه المنصة التي غيّر اسمها إلى "إكس". لكن هل حقق الأرباح الكبيرة التي كان يتوقعها؟

إيلون ماسك

عام على صفقة إيلون ماسك مع مالكي تويتر وشراؤه هذه المنصة التي غيّر اسمها إلى "إكس". لكن هل حقق الأرباح الكبيرة التي كان يتوقعها؟

قام إيلون ماسك بعدة تغييرات أخرى على منصة "إكس" (تويتر سابقا) منذ شرائها، خصوصاً إتاحته هامشاً أكبر لحرية التعبير، وتقليل تدخل المشرفين على المنصة، وكذلك تمكين مستخدمي المنصة من شارة التوثيق الزرقاء بشروط سهلة، شريطة دفع مقابل مادي.

مختارات

أول ما اتخذه إيلون ماسك بعدما تحوّل إلى المالك الجديد لتويتر هو إقالة عدد من كبار المسؤولين الذين اتهمهم بتضليله بشأن عدد حسابات البريد العشوائي، معلنا عن "تحرر الطائر".

قال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي، إن تل أبيب "ستلجأ إلى كافة الوسائل" لمنع تزويد منظمات الإغاثة في قطاع غزة بالإنترنت. ويأتي هذا التصريح ردا على إعلان إلون ماسك تزويد هذه المنظمات بالأنترنت عبر نظام ستارلينك.

أعلن إيلون ماسك إنه عثر على رئيسة تنفيذية جديدة لمنصة تويتر، لينتقل إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ومسؤول التكنولوجيا، والإشراف على المنتجات والبرامج وأجهزة الكمبيوتر، لكنه لم يذكر اسم المرشحة للمنصب.

لكن ماذا عن أرقام انتشار المنصة والأرباح التي حققتها خلال عام؟ لا يبدو ذلك وردياً لإيلون ماسك حسب أرقام نشرها موقع "ماشابل" المتخصص في التقنية. أول الأرقام هي المداخيل الإعلانية، فقد انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة بلغت 60 في المئة وفق ما ذكره الموقع، عن رويترز، وكل شهر كانت إيرادات الإعلانات تنخفض.

ويظهر النجاح الوحيد الذي حققه ماسك هو نمو عدد المشتركين في خدمة "إكس بروميوم" التي توفر الشارة الزرقاء، لكن صعب الحكم عليها كنجاح خالص، بحكم أن الخدمة لم تكن موجودة قبل استحواذه على الشركة، ولم تتمكن لحد الآن من تغطية الخسائر في الإعلانات.

وقد أشارت ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية لشركة X، إلى أن المنصة لديها حالياً 245 مليون مستخدم نشط يومياً في الشهر الواحد، بخسارة تقارب 3.7 في المئة، عن رقم 254 مليون مستخدم، الذي كانت تشهده المنصة قبل الصفقة مع إيلون ماسك.

كان ماسك قد زعم أن عدد المستخدمين الجدد ونسبة الدقائق التي يقضيها مستخدون نشطون في المنصة آخذة في الارتفاع، بمعدل مليوني تسجيل مستخدم جديد يومياً، وثمانية مليارات دقيقة نشطة كل يوم، لكن هذا انخفض، فحاليا هناك 7.8 مليار دقيقة نشطة و1.5 مليون مستخدم جديد.

كما انخفض معدل الاستخدام بنسبة 16 بالمائة للمستخدمين النشطين، خلال الأشهر الـ 11 الماضية على الهاتف المحمول، كما انخفضت تنزيلات تطبيقات الهاتف المحمول بشكل كبير بنسبة 38 بالمائة عند تغيير الاسم، وانخفضت حركة الدخول إلى الموقع عبر أجهزة الحاسوب بنسبة 14 في المئة.

ع.ا/ص.ش 

كليك - رقائق الذكاء الاصطناعي والدماغ

مواضيع ذات صلة

Das TikTok-Logo ist auf einem Mobiltelefon zu sehen. In mehreren Kinos in Deutschland und anderen Ländern ist es in den vergangenen Tagen zu Ausschreitungen gekommen, während dort «Creed III» lief. Im Netzwerk TikTok bekommen Videos der Stör-Aktionen große Aufmerksamkeit. (zu dpa-Korr Junge Leute randalieren in Kinos - Polizei: Hinweise auf TikTok-Trend) +++ dpa-Bildfunk +++

تيك توك تطلق خاصية جديدة لمنافسة تويتر وأخواتها 25.07.2023

في خطوة تتيح لها التنافس بصورة مباشرة مع تويتر أطلقت شبكة التواصل الاجتماعي تيك توك ميزة جديدة لم تكن موجودة في التطبيق، الذي يحظى بشهرة واسعة لدى فئة الشباب، كما رفعت الشركة الحد الأقصى لطول مقاطع الفيديو.

Elon Musk Begins His Twitter Ownership With Firings In this photo illustration Elon Musk Twitter seen displayed on a smartphone screen with Twitter logo in the background in Athens, Greece on October 30, 2022. Elon Musk begins his Twitter ownership with firings. Athens Greece PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xNikolasxKokovlisx originalFilename: kokovlis-notitle221030_np7lJ.jpg

كيف ستكون منصة "تويتر" في عصر إيلون ماسك؟ 07.11.2022

يسعى الرئيس التنفيذي الجديد لشركة تويترإيلون ماسك لإجراءات تغييرات على منصة التواصل الاجتماعي لتصبح المصدر الأكثر دقة للمعلومات حول العالم، متخذا خطوات عدة شملت إقالة نصف الموظّفين وفرض رسوم على المستخدمين.

Algeria's forward Riyad Mahrez reacts after missing a free kick during the Group E Africa Cup of Nations (CAN) 2021 football match between Algeria and Equatorial Guinea at Stade de Japoma in Douala on January 16, 2022. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP) (Photo by CHARLY TRIBALLEAU/AFP via Getty Images)

محرز لمالك تويتر: "أخي أيلون ماسك.. أعد حالة التوثيق إلى حسابي" 03.05.2022

فقد رياض محرز نجم مانشستر سيتي علامة التوثيق الزرقاء لحسابه على موقع تويتر للتدوينات القصيرة. ولم يعرف حتى الآن سبب هذه الواقعة لكن محرز وجه رسالة عبر حسابه إلى مالك تويتر الجديد ايلون ماسك، فماذا قال له؟