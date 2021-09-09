 عام على حريق موريا.. ظروف استقبال مريعة تنهك طالبي اللجوء | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 10.09.2021

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ثقافة ومجتمع

عام على حريق موريا.. ظروف استقبال مريعة تنهك طالبي اللجوء

بعد مرور عام على حريق مخيم موريا، الذي أدى إلى تشرّد آلاف اللاجئين، قدمت السلطات اليونان وعودا بتغيير ظروف حياتهم، فماذا تحقق إلى الآن؟

مخيم كاراتيبي 2 أو موريا 2 على جزيرة ليسبوس اليونانية - صورة بتاريخ 19 ديسمبر/ كانون الأول 2020

وُضع المهاجرون الذين نقلتهم السلطات اليونانية إلى مخيم مخيم "كاراتيبي 2" أو "موريا 2" المؤقت، لكنه لا يوفر احتياجاتهم الأساسية

تسير نداء بخطى ثابتة غير آبهة بالسيارات المسرعة التي لا تبعد عنها سوى أمتار قليلة، بينما ترتفع الحرارة والرطوبة وتشتد أشعة الشمس الحارقة لتزيد من صعوبة مهمة الشابة السورية في الوصول إلى مركز مدينة ميتيليني، عاصمة  جزيرة ليسبوس اليونانية.

مختارات

"لا أعلم متى تأتي الحافلة التي تقلنا إلى وسط المدينة، لربما عليّ السير لأكثر من 40 دقيقة كي أصل إلى وجهتي"، تقول لمهاجرنيوز الشابة التي بالكاد تبلغ 20 عاما، لكنها عازمة على إكمال طريقها، فهي لا تستطيع الخروج من المخيم الذي تقيم به سوى يومين في الأسبوع ضمن أوقات محددة.

على سفح جبل يطل على البحر المتوسط، تتوزع مئات الخيام البيضاء والغرف مسبقة التصنيع لتشكّل ما يسمى  مركز الاستقبال والتوجيه  أو مخيم "كاراتيبي 2"، الذي أنشأته السلطات على عجل بعد أن أتى حريق على مخيم موريا دمره بالكامل حيث كان يتجاوز عدد قاطنيه 12 ألف طالب لجوء بينهم الكثير من العائلات والأطفال.

"أذكر تماما تلك الأوقات المرعبة عند اندلاع الحريق، أمضيت برفقة زوجي أيام عدة في الشارع قبل أن يجعلوننا ننتقل إلى هذا المخيم الجديد". وعلى مدى الأشهر الماضية تتشارك نداء وزوجها خيمة صغيرة مع  عائلة سورية  أخرى، "المكان ضيق للغاية وننام جميعا مع شخصين وطفلتهما التي يبلغ عمرها حوالي العام".

انعدام الخصوصية والشعور بعدم الأمان

في هذا المخيم الذي يستقبل أكثر من 3500 شخص، تتلاصق الخيام ببعضها البعض. وفي كل خيمة أو غرفة مسبقة الصنع تعيش أكثر من عائلة، إلى أن بات الضجيج ومشاركة الحياة مع الآخرين مجرد تفصيل من حياة يومية تنهك قاطني هذا المخيم. فضلا عن ذلك، الكهرباء لا تتوفر بشكل دائم والمرافق الصحية غير كافية.

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فيديو: مخيم موريا ـ حكاية فشل في أوروبا

تقول نداء التي غادرت مدينتها دير الزور منذ عامين، "الوقوف في الطابور والانتظار هو خطوة إجبارية قبل الحصول على أي شيء في هذا المخيم. انتظار لدخول المرحاض أو للاستحمام أو للحصول على الطعام، وحتى من أجل الخروج من المخيم".

تحمّل الظروف المعيشية  هو "أمر مستحيل"، بحسب تعبير لور جوحكيم الطبيبة ومديرة العمليات لدى منظمة "أطباء بلا حدود". المهاجرون يصلون إلى اليونان محمّلين بهموم وصدمات كبيرة، "بدلا من أن يتم استقبالهم وتأمين أدنى حاجياتهم الأساسية، يُجبرون على العيش في مخيمات مغلقة أشبه بمراكز احتجاز".

يحاول الأشخاص إيجاد حلول للتأقلم، بينما يشعر معظمهم بانعدام الأمان. "الكثير من اللاجئين يتوقفون عن شرب المياه بعد الساعة السادسة مساء حتى في أيام الصيف الحارة، وذلك كي لا يضطروا إلى الخروج ليلا من خيمتهم والذهاب إلى الحمامات"، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة احتمالية تعرضهم لالتهابات بولية.

الظروف المعيشية السيئة تزيد من تدهور وضع الأشخاص الصحي

عدم الشعور بالأمان يشكّل مشكلة كبيرة بالنسبة للاجئة السورية فلق التي تقطن مع والدتها في المخيم، "يستطيع أي شخص الدخول إلى الخيمة وسرقة أغراضنا. لا أثق بالشرطة لأنهم يتعاملون معنا بعنف ولا يستمعون إلينا، وأشعر في الكثير من الأحيان بالخوف لاسيما وأننا نعيش وحدنا في هذه الخيمة وأمي لديها مشاكل في ظهرها ولا تستطيع المشي بسهولة".

منذ حريق موريا والانتقال إلى المخيم الجديد، تعرضت الشابة التي تبلغ 21 عاما لتدهور في حالتها النفسية، "باتت تنتابني نوبات قلق بشكل مستمر. كنت أشعر أحيانا بأن هناك من يريد مهاجمتي". خضعت الشابة للعلاج في المستشفى، "حاليا أشعر بتحسن، لكني لا أزال أتناول أدوية تساعدني على النوم".

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فيديو: ليسبوس: جزيرة اليأس

عدم الشعور بالأمان وسوء نظافة المرافق العامة دفع فلق إلى إيجاد حل بديل من أجل الاستحمام، "في أغلب الأوقات أضطر إلى تنظيف نفسي وتدبير أموري داخل خيمتي، كي أتجنب الذهاب إلى أماكن الاستحمام المتسخة".

بعد مرور عامين على وصولهما إلى ليسبوس، حصلت الشابة ووالدتها أخيرا على حق اللجوء وقُبل ملفهما في برنامج إعادة التوطين، " قرروا نقلنا إلى إيطاليا رغم وجود أخوة لي في ألمانيا". في كل الأحوال، تأمل الشابة الخروج من هذا المخيم إلى أي مكان تشعر فيه بالاستقرار، "نحن نشعر بالتعب".

الضغوطات التي يتعرض لها اللاجئون   بشكل يومي وعلى مدى فترة طويلة قد تستمر لعامين أو أكثر، تؤثر بشكل كبير على وضعهم الصحي وتزيد من تدهور حالتهم النفسية والجسدية. وتوضح الطبيبة لور أنه "إلى جانب التوتر المستمر الذي يرافق اللاجئين، فإن حالتهم الجسدية تزداد سوءا. نلاحظ الكثير من الأشخاص الذين يعانون من الصداع المستمر ومشاكل في المفاصل، أو عسر في الهضم وأمراض أخرى تظهر عليهم ناجمة عن التوتر".

كما أن العيش في هذا المكان يجعل الأشخاص في مواجهة مستمرة أمام ذكرياتهم الأليمة، "تواجدهم قرب البحر يذكرهم برحلة العبور الخطرة، كما أن الأسلاك الشائكة والتواجد الدائم للشرطة يسبب التوتر لأشخاص تعرضوا للتعذيب في بلدهم الأم".

مخيم مؤقت أم دائم؟

الحكومة اليونانية كانت وعدت بإجلاء الأشخاص من هذا المخيم بحلول نيسان/أبريل الماضي إلى مخيم جديد، في بلدة كالوني على بعد حوالي 40 كم من ميتيليني، وأن توفر لهم ظروف العيش الكريم. إلا أن السلطات لم تلتزم بخطتها المعلنة.

الناشط اليوناني بابيس بيتسيكوس في جمعية "تضامن ليسبوس" (Lesbos Solidarity) ينتقد السياسة التي تتبعها الحكومة في التعامل مع اللاجئين. "الأشخاص أمضوا الشتاء الماضي في هذا المخيم، ومن الواضح أنهم سيجبرون على إمضاء الشتاء القادم أيضا في هذه الظروف السيئة".

صورة جوية لأطلال مخيم موريا عام 2021 - صورة بتاريخ 3 يونيو/ حزيران 2021

الضغوط التي يتعرض لها اللاجئون بشكل يومي وعلى مدى فترة طويلة قد تستمر لعامين أو أكثر

وأشار بابيس إلى أن الأرض التي شيّد عليها المخيم كانت منطقة عسكرية سابقا وميدان رماية، لذلك "من الممكن مثلا أن يجد الأشخاص هناك رصاصات فارغة. طلبنا من الدولة باستمرار تحليل نسبة الرصاص في التربة لكنهم لم يستجيبوا لطلبنا". ووفقا للحكومة، فإن عينة واحدة فقط، من أصل 12 تم إجراؤها من جزء غير مأهول من المخيم، تظهر تركيزا للرصاص أعلى من "المعايير الدولية"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

لا يستبعد بابيس أن يتحول هذا المخيم إلى مكان إقامة دائم لاستقبال طالبي اللجوء الوافدين إلى الجزيرة، موضحا "المخيم في توسع مستمر ولا تزال أعمال البناء جارية، ونلاحظ تركيب خيما جديدة بشكل دائم. لا يبدو أنه مجرد موقع مؤقت".

أما بالنسبة للمخيم الجديد المرتقب، فلا تزال هناك تحديات عدة. حاليا توجد مشاكل حول شركات البناء التي ستتولى هذه المهمة، كما أن السكان المحليين غير راضين عن هذه الفكرة.

يقول الناشط "الحكومة اختارت الموقع الأكثر عزلة لبناء مخيم جديد بعيدا عن أعين السكان، بجانب مكب نفايات. ذلك يظهر كيف أوروبا تستقبل اللاجئين. طلبنا من الحكومة توفير قائمة لمعرفة المخاطر البيئية المتعلقة بموقع البناء ولكن لم نحصل على أي رد حتى الآن". لا توجد طرقات جيدة للوصول إلى هذا المخيم الذي يقع وسط الغابة ولا تتوفر مواصلات عامة، "إذا وقع حريق، لا يمكن السيطرة عليه وستلتهب الغابة بأكملها".

وعادة يستغرق بناء هذه المخيمات أعوام عدة. في ساموس مثلا مضت 4 أعوام منذ إعلان الدولة عن تشييد مركز استقبال المهاجرين.

الحكومة تقدم وعودا للسكان بأنه لن يبقى في المدينة طالبي لجوء، لكن في ذلك الخطاب نوع من التناقض "الدولة تقول إنها لا تريد المزيد من اللاجئين في ليسبوس ولكنها في الوقت نفسه لا تساعدهم على إنهاء إجراءاتهم، فيبقوا عالقين لأشهر أو حتى سنوات بانتظار انتهاء ملفاتهم". ويختم بابيس قائلا "السياسة المتبعة حاليا تقوم على أساس ترك المهاجرين في وضع مريع على الجزر لردع الآخرين من القدوم".

دانا البوز / موفدة مهاجرنيوز إلى جزيرة ليسبوس اليونانية

  • Griechenland, Lesbos: Brand im Flüchtlingslager Moria (Getty Images/AFP/M. Lagoutaris)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    ليلة الحرائق

    في ليلة الأربعاء (9 سبتمبر 2020) اشتعلت حرائق في مخيم اللاجئين موريا في جزيرة ليسبوس اليونانية وفي عدة مواقع. ولذلك هناك فرضية أن الحرائق اُضرمت عن قصد. بعض سكان المخيم تحدثوا عن إحراق متعمد من طرف سكان محليين. وهناك تقارير تفيد بأن لاجئين هم الذين أضرموا النيران.

  • Griechenland Großbrand im Flüchtlingslager Moria (Imago Images/Xinhua/P. Balaskas)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    على قارعة الطريق

    تمكن سكان مخيم اللاجئين المكتظ من النجاة بحيث لم يُسجل موتى ولا مصابون. وحسب وسائل إعلام يونانية، فإن الكثير من الأشخاص لجأوا إلى مرتفعات وغابات بالقرب من المخيم. وتفيد تقارير مساعدين بأن آلاف الأشخاص تائهون في الشوارع ولا يوجد طعام ولا ماء وتعم الفوضى.

  • Griechenland Großbrand im Flüchtlingslager Moria (Reuters/E. Marcou)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    فقدان مقومات الحياة

    أُقيم المخيم لاحتضان 2800 شخص. وإلى حين نشوب الحرائق كان يعيش هناك نحو 12.600 لاجئ. وحتى قبل الحريق كانت ظروف الحياة كارثية. وعندما ننظر إلى هذه الصورة بعد الحريق، يظهر بسرعة جليا أنه في المستقبل القريب لا يمكن توفير حياة كريمة في المخيم.

  • Infografik Karte Griechenland mit Lesbos und Flüchtlingscamp Moria

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    قريبا من تركيا

    مخيم اللاجئين موريا يقع في شرق الجزيرة اليونانية ليسبوس. ولا يبعد عن الشواطئ التركية سوى نحو 15 كلم. وليسبوس هي ثالث أكبر جزيرة في اليونان وبها حوالي 90.000 نسمة. وحوالي 38.000 شخص يعيشون في عاصمة الجزيرة ميتيليني البعيدة فقط بضعة كيلومترات من موريا.

  • Screenshot Google Maps Flüchtlingslager Moria, Lesbos, Griechenland (2020 CNES/Airbus, European Space Imaging, Maxar Technologies)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    إخفاء معالم صورة المخيم على غوغل

    من يرغب في مشاهدة مخيم اللاجئين موريا على خريطة غوغل من الجو فلا يسعفه الحظ. فصورة المخيم برمته تم إخفاء معالمها ولا يمكن التعرف عليه من خلالها. وردا على سؤال من دويتشه فيله DW قال موقع غوغل بأنه ليس هو من يقوم بحجب الصور، بل جهات ثالثة تنجز صور الأقمار الصناعية. ولا يُعرف لماذا تم إخفاء معالم صورة المخيم.

  • Die Lage der Flüchtlinge auf Lesbos (DW/D. Tosidis)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    المخيم بصورة جوية

    هذه الصورة من الجو تكشف بأن المخيم توسع بشكل ملحوظ، ففي الوقت الذي يظهر فيه على صورة الأقمار الصناعية لخريطة غوغل أن المنزل بالسطح الأحمر لم يكن جزءا من المخيم، يبدو في الصورة الجوية أن المخيم يتوسع بشكل تدريجي ليشمل البناء المذكور.

  • Google Maps/Street View Screenshot Vorgeschichte des Flüchtlingslagers Moria/Aufnahme 2011 (2020 Google)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    نظرة إلى الماضي

    تم التقاط صور لمنطقة المخيم في ديسمبر/ كانون الأول 2011. حينها لم يكن هناك مخيم موريا أو أي مخيم آخر. وعوضا عن ذلك كان هناك منشأة عسكرية. واعتبارا من أكتوبر 2015 تم في الموقع تسجيل طالبي لجوء قبل نقلهم إلى البر اليوناني.

  • Bildergalerie Moria Flüchtlingslager auf Lesbos (DW/D. Cupolo)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    البقاء في المخيم يطول منذ الاتفاق مع تركيا

    في الوقت الذي ينبغي فيه بقاء المهاجرين في المخيم لوقت قصير ـ هذه الصورة تعود لأكتوبر 2015 ـ يستمر بقائهم في المخيم مع الاتفاقية الأوروبية التركية منذ مارس/ آذار 2016. ومنذ ذلك الوقت ينتظر طالبو اللجوء هنا توزيعهم على دول أخرى في الاتحاد الأوروبي أو ترحيلهم.

  • Bildergalerie Moria Flüchtlingslager auf Lesbos (DW/D. Cupolo)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    الانتظار والانتظار ثم الانتظار...

    بعد الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لم يعد بوسع المهاجرين الانتقال إلى الأراضي البرية اليونانية، لأن تركيا لن تعيد استقبالهم في حال وصولهم إليها. وبما أن بلدان الاتحاد الأوروبي غير متحدة فيما يخص إيواء المهاجرين، فإنهم يبقون طويلا في المخيم. ويوجد الكثير من الجنسيات في ظروف سيئة وفي مجال ضيق، وعليه لا عجب أن تحصل توترات.

  • Griechenland Brand im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos (picture-alliance/AP Photo/M. Schwarz)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    عندما تتفجر التوترات

    تفجرت التوترات منذ سبتمبر/ أيلول 2016 في مواجهات عنيفة أدت أيضا إلى إضرام نيران. وحينها كان يوجد "فقط" نحو 3000 مهاجر في المخيم. يومها تم تدمير أجزاء كبيرة في المخيم. وبعد أشهر قليلة من ذلك الحريق أضرم مئات المهاجرين النار في حاويات مؤسسة اللجوء الأوروبية احتجاجا على الفترة الزمنية الطويلة لمعالجة الطلبات في المخيم.

  • Griechenland Lesbos Moria Camp Flüchtlinge Brand Feuer (picture-alliance/AP Photo)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    نيران وموتى

    في سبتمبر/ أيلول 2019 حصل حريق إضافي كبير. حينها اشتعل بستان زيتون وفي الأثناء توسع المخيم على أرضه. وبعد 20 دقيقة من حادث البستان اشتعل حريق إضافي داخل المخيم أدى إلى وفاة شخصين: امرأة ورضيعها. وفي ذلك الوقت كان يقيم في المخيم أكثر من 12.000 شخص.

  • Griechenland | Ministerpräsident Laschet besucht das Flüchtlingslager Moria (picture-alliance/dpa/D. Hülsmeier)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    قطع زيارة مسؤول ألماني

    في أغسطس من العام الجاري زار أرمين لاشيت، رئيس وزراء شمال الراين وستفاليا، أكبر ولاية من حيث عدد السكان في المانيا موريا. وكان ينوي في الحقيقة معاينة ما يُسمى الجانب العشوائي خارج المخيم. ولأسباب أمنية تم شطب هذه الزيارة من البرنامج. قبل ذلك تشنجت الأجواء وحصلت هتافات تدعو إلى "تحرير موريا".

  • Griechenland Großbrand im Flüchtlingslager Moria (Reuters/A. Konstantinidis)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    والآن ماذا سيحدث؟

    مخيم مكتظ وظروف عيش مخيفة وتوترات عرقية، ثم ظهرت حالات كورونا الأولى. إنه وضع كارثي. كان هذا حتى قبل الحريق. فهل يعني الحريق الأخير زوال المخيم أم تشكل الكارثة نقطة تحول نحو توفير متطلبات حياة كريمة؟ إلى حد الآن لا أحد يمكنه الإجابة على هذا السؤال.