 عام على حرب أوكرانيا..تصويت على قرارأممي وروسيا تكثف قصفها | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.02.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

عام على حرب أوكرانيا..تصويت على قرارأممي وروسيا تكثف قصفها

من المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار خاص بشأن أوكرانيا لن يتضمن أي مقترحات معينة من أجل حل سلمي للصراع. يأتي ذلك في الوقت الذي تكثف فيه روسيا ضرباتها للبنية التحتية الأوكرانية.

تكثف روسيا مؤخراً قصفها للبنية التحتية الأوكرانية

شوهدت أربعة صواريخ روسية في السماء ليلاً تقول أوكرانيا إنها أطلقت على أوكرانيا من منطقة بيلغورود الروسية.

من المقرر أن تجري الجمعية العامة للأمم المتحدة تصويتاً على قرار بشأن أوكرانيا قدمه ممثلو كييف والاتحاد الأوروبي بعد نحو مرور عام بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.

مختارات

ولا يتضمن القرار، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية، أي مقترحات معينة من أجل حل سلمي للصراع، ولكنه يؤكد مواقف تحدثت عنها بالفعل الدول الأعضاء بالجمعية العامة، والبالغ عددهم 193 دولة، وتشمل دعم سلامة الأراضي الأوكرانية، ومطلبا بسحب روسيا قواتها.

ومن المقرر أن تبدأ جلسة الجمعية العامة يوم الأربعاء المقبل، حيث يتوقع أن يحضرها وزراء خارجية كثير من الدول. وتحل ذكرى مرور عام على الغزو الروسي يوم الجمعة 24 شباط/فبراير.

وقال دبلوماسي لوكالة الأنباء الألمانية: "القرار  صدى لقرارات معينة مررتها الجمعية العامة". ولم تكن إستراتيجية الداعمين الغربيين لأوكرانيا وضع خطوط عريضة معقدة لخطة تهدف إلى إنهاء الصراع للتصويت ولكن لتحفيز أكبر عدد ممكن من الدول لدعم القرار.

والهدف هو متابعة التصويت الذي جرى في تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي عندما صوتت 143 دولة ضد ما أعلنته موسكو من ضم أجزاء كبيرة من أوكرانيا للاتحاد الروسي.

لا محادثات سلام قريباً

استبعد أحد كبار المسؤولين الأوكرانيين اليوم الجمعة (17 فبراير/شباط 2023) عقد محادثات سلام مع موسكو ما لم تنسحب روسيا من أوكرانيا، وذلك في تكرار لموقف كييف قبل مؤتمر ميونيخ الدولي المتوقع أن يهيمن موضوع الحرب على مناقشاته.

وكتب ميخايلو بودولياك، وهو المستشار السياسي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر تويتر إنه كي لا يلحق الخزي بالسياسة العالمية والأمن العالمي الحقيقي "لا بد أن تنتهي الحرب بانتصار أوكرانيا".

وأضاف "يمكن أن تبدأ المفاوضات حينما تسحب روسيا قواتها من أراضي أوكرانيا. الخيارات الأخرى لا تفعل شيئا إلا منح روسيا الوقت لإعادة تجميع قواتها واستئناف الأعمال القتالية في أي لحظة".

من ناحية أخرى، قال نائب وزير البنية التحتية الأوكراني يوري فاسكوف اليوم إن المفاوضات الخاصة بتمديد اتفاق ممر تصدير الحبوب عبر البحر الأسود ستنطلق في غضون أسبوع.

وأضاف في مؤتمر يركز على الحبوب "المفاوضات بشأن تمديد ممر الحبوب ستبدأ في غضون أسبوع وعندها سنفهم مواقف جميع الأطراف... وأعتقد أن المنطق السليم سيسود وسيتم تمديد الممر".

معارك شرسة على الأرض

ميدانياً، تزداد حدة الاشتباكات بين الجانبين الروسي والأوكراني. وكان الجيش الروسي قد أطلق على أوكرانيا خلال الليل 36 صاروخاً، من بينها صواريخ كروز، مع استمراره في استهداف البنية التحتية الحيوية في البلاد.

ويأتى احتدام المعارك في الشرق مع دخول النزاع قريبا عامه الثاني ويشتبه في أن روسيا تستعد لهجوم كبير جديد.

وقال رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك عبر قناته الإخبارية على منصة تلغرام: "لسوء الحظ هناك ضربات في الشمال والغرب وفي منطقتي دنيبروبتروفسك وكيروفوهراد".

وأوضح أن الجيش الروسي بدأ بشكل متزايد في استخدام صواريخ وهمية لتضليل الدفاعات الجوية الأوكرانية المتطورة. وقالت قيادة الجيش الأوكراني إنه تم اعتراض نحو 16 صاروخاً.

وبحسب السلطات، قتلت امرأة تبلغ من العمر 79 عاماً في بافلوهراد بمنطقة دنيبروبتروفسك نتيجة قصف صاروخي. كما أصيب ثمانية أشخاص. وتم تسجيل تعرض خمسين منزلاً ومنشأة صناعية واحدة لأضرار.

وأصابت ثلاثة صواريخ ما وصف بأنه منشأة بنية تحتية حيوية للغاية في منطقة لفيف بغربي أوكرانيا. ووردت أنباء عن استهداف مناطق أخرى بالقرب من كريمنشوك وكروبيفنيتسكي في منطقتي بولتافا وكيروفوهراد بوسط أوكرانيا.

حصول أوكرانيا على أسلحة "نوعية"...مسألة وقت؟

وأعرب سكرتير مجلس الأمن الأوكراني أوليكسي دانيلوف عن مخاوفه من زيادة الهجمات في الأسبوع المقبل. وتحتفل روسيا يوم الخميس المقبل بما يسمى "يوم المدافع عن أرض الآباء". ويصادف يوم الجمعة التالي له الذكرى السنوية الأولى لغزو أوكرانيا.

ومن جهته أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في مقابلة أجرتها معه فرانس برس "يجب أن نستعد للأمد الطويل، قد يستمر النزاع لسنوات عديدة جدا جدا".

ويتوقع ان يسلم الغرب أوكرانيا في الأسابيع المقبلة دبابات حديثة ومدرعات وصواريخ بعيدة المدى وهي أسلحة قد تزيد من مشاكل الجيش الروسي.على جانب آخر، قالت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الجمعة إن الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الروسية نشر تحديثاً بأسماء المسؤولين عن مختلف المناطق العسكرية.

وبحسب الوكالة، فإن آندريه موردفيتشيف هو الآن رئيس المنطقة العسكرية المركزية، وذلك تأكيدا لتقرير نشره في وقت سابق موقع آر.بي.سي الأخباري. وأضافت الوكالة أن يفجيني نيكيفوروف هو الآن رئيس المنطقة العسكرية الغربية وروستام مورادوف هو رئيس المنطقة الشرقية وسيرجي كوزوفليف هو رئيس المنطقة العسكرية الجنوبية.

استهداف البنية التحتية الأوكرانية

ويستخدم الجيش الروسي منذ تشرين الأول/أكتوبر ضربات صاروخية ضخمة ضد البنية التحتية الأوكرانية ، وخاصة إمدادات الطاقة. وتفكر كييف حالياً في نقل أجزاء من البنية التحتية للطاقة إلى مخابئ تحت الأرض من أجل توفير حماية أفضل، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.

ودعا البرلمان الأوروبي، في الوقت ذاته، الدول الأعضاء إلى النظر بجدية في تقديم طائرات مقاتلة إلى كييف، وهو ما لطالما طالبت به أوكرانيا.

ومؤخراً، قامت روسيا وأوكرانيا بتبادل للأسرى، حيث تبادل الطرفان هذه المرة 101 رجل من كل جانب. وقال المكتب الرئاسي في كييف إن من بين الأوكرانيين الذين أُعيدوا من معسكرات الأسرى في روسيا إلى أوكرانيا 63 مقاتلا من مصنع آزوف للصلب في مدينة ماريوبول.

وكانت وزارة الدفاع في موسكو قد أبلغت في وقت سابق عن إطلاق سراح 101 روسي. تم نقلهم إلى موسكو بالطائرة.

باخموت..مركز المعارك الدائرة حاليا في شرق أوكرانيا

باخموت..مركز المعارك الدائرة حاليا في شرق أوكرانيا

فاغنر قد تسيطر على باخموت قريباً

توقع قائد مجموعة فاغنر المسلّحة الروسية يفغيني بريغوجين الخميس السيطرة على باخموت، مركز المعارك الدائرة حاليا في شرق أوكرانيا، في "آذار/مارس أو نيسان/أبريل"، عازيا البطء في تقدم القوات الروسية إلى "البيروقراطية العسكرية".

وجاءت تصريحاته في حين تسعى موسكو لتحقيق نصر قبل أيام من الذكرى الأولى لبدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، وتكثف روسيا عملياتها في الأسابيع الأخيرة في شرق أوكرانيا.

وقال يفغيني بريغوجين في مقطع فيديو نشر على الانترنت "أتوقع أن (ذلك سيتم) في آذار/مارس أو نيسان/أبريل. من أجل السيطرة على باخموت، يجب قطع كل طرق الإمدادات" الاوكرانية.

وفي فيديو آخر قال بريغوجين مندداً "أعتقد أننا كنا سيطرنا على باخموت لولا تلك البيروقراطية العسكرية الرهيبة، ولو لم يكونوا يضعون عقبات على طريقنا كل يوم" كاشفا علنا خلافاته مع المسؤولن العسكريين الروس.

 وقال أرتيوم نائب قائد وحدة حرس الحدود الأوكرانيين "يجب أن نعترف بنجاحات العدو. يوجد جيش روسي نظامي" تطلق مدفعيته نيرانها "بدقة". ووصف ضابط آخر يدعى يوري الوضع في باخموت بأنه "مستقر"رافضا التكهن بالمستقبل. وأضاف "نحن صامدون".

ع.ح./م.س. (د ب أ، رويترز، ا ف ب)

  • Deutschland Grafenwöhr | Übung Bradley Schützenpanzer

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    الولايات المتحدة أكبر داعم

    قدمت الولايات المتحدة أسلحة ومعدات لأوكرانيا خلال عام 2022 بقيمة 22,9 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين الدول الداعمة. ومن أهم الأسلحة الثقيلة التي قدمتها لأوكرانيا راجمات صواريخ هيمارس وأنظمة دفاع جوي ومدافع ومروحيات ومسيرات وناقلات جند مدرعة من طراز برادلي وغيرها.

  • Panzerabwehrwaffe RGW 90 Matador

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بريطانيا

    احتلت بريطانيا المركز الثاني بين الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث قدمت لها خلال عام 2022 مساعدات عسكرية بقيمة 4,1 مليار يورو. ومن بين الأسلحة التي قدمتها راجمات صواريخ من طراز M270، وأسلحة مضادة للدروع ومئات الصواريخ قصيرة المدى وأنظمة دفاع جوي وناقلات جند مدرعة.

  • Deutschland hat Ukraine Mehrfachraketenwerfer geliefert

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    ألمانيا

    قدمت ألمانيا مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العام الماضي بقيمة 2,3 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين داعمي أوكرانيا. من بين الأسلحة الثقيلة التي قدمتها ألمانيا راجمات صواريخ وأنظمة دفاع جوي أهمها Iris-T ومدافع هاوبتس 2000 المدرعة المتحركة ومدافع غيبارد ذاتية الدفع المضادة للطيران.

  • Abschuss-Manöver Patriot-Raketenabwehr

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    صواريخ باتريوت ومدرعات ألمانية

    كما قدمت ألمانيا لأوكرانيا نظام الدفاع الجوي الصاروخي باتريوت وناقلات جند مدرعة من طراز ماردر. بالإضافة إلى ذلك قدمت برلين شاحنات عسكرية وكاسحات ألغام وقذائف وطلقات من مختلف الأنواع والأعيرة وغير ذلك من العتاد والمعدات للجيش الأوكراني.

  • Ukraine I Beschuss in der Nähe des Bahnhofs in Lyman

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بولندا

    قدمت بولندا لجارتها أوكرانيا دعما عسكريا خلال عام 2022 بقيمة 1,8 مليار يورو، وبذلك كانت رابع داعم لأوكرانيا على المستوى العالمي. وكانت دبابات T72 وناقلة الجند المدرعة BMP السوفياتية الصنع من أبزر الأسلحة والمعدات التي قدمتها وارسو لكييف.

  • Ukraine Krieg l Ukrainische Artillerie, Haubitze M-777 nahe Kherson

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    كندا

    وصل حجم المساعدات العسكرية الكندية لأوكرانيا إلى 1,4 مليار يورو في عام 2022 ولتحتل بذلك المرتبة الخامسة بين داعمي كييف. وتعتبر مدافع الميدان M-777 من أبرز ما قدمته كندا بالإضافة إلى راجمات صواريخ وقنابل يدوية وذخيرة.

  • Mistral Luftabwehrrakete

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    النرويج

    حصلت أوكرانيا على مساعدات عسكرية بقيمة 600 مليون دولار من النرويج عام 2022، وهي سادس أكبر دولة داعمة لأوكرانيا. ومدافع هاوبتس المتحركة من طراز M109 وقذائف وقطع غيار. بالإضافة إلى صواريخ أرض جو مضاد للطيران من طراز Mistral وأخرى مضادة للدروع.

  • CAESAR mit Artilleriesystem ausgestatteter Lastwagen

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    فرنسا

    احتلت فرنسا المرتبة السابعة بين أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث وصلت قيمة مساعداتها العسكرية إلى 500 مليون يور خلال العام الماضي. ومن أبرز الأسلحة التي قدمتها كانت مدافع سيزر وصواريخ ميلان المضادة للدروع وصواريخ أرض جو من طراز ميسترال. إعداد: عارف جابو


 

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

انخفاض عدد سكان بعض المدن الألمانية جاء في صالح اللاجئين الأوكرانيين

مواضيع ذات صلة

November 8, 2022,*** A Ukrainian soldier of an artillery unit fires towards Russian positions outside Bakhmut on November 8, 2022, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by BULENT KILIC / AFP)

أوكرانيا "ترصد" مناطيد تجسس فوق كييف وقصف روسي على لفيف 16.02.2023

أعلنت السلطات الأوكرانية أنها رصدت ستة مناطيد تجسس مشتبه بها فوق العاصمة كييف، بينما انهال على مدينة لفيف قصف روسي.

19.04.2018, Niedersachsen, Munster: Ein Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 A7 steht auf dem Truppenübungsplatz Munster. (zu dpa Schießen mit dem «Leopard 2 A7» - die Renaissance der Panzer vom 04.05.2018) Foto: Philipp Schulze/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

أوكرانيا: الدبابات الغربية مفتاح الحسم ضد الجيش الروسي! 17.01.2023

يبدو أن الاستراتيجيين الأمريكيين يعتمدون على عقيدة عسكرية قديمة لحلف الناتو لمساعدة أوكرانيا. لهذا، تحتاج البلاد للدبابات الغربية التي وعدت بها لتكون مفتاح الحسم ضمن ما يعرف بـ"معركة الأسلحة المشتركة" ضد الجيش الروسي.

Russia Ukraine Military Operation Shelling 8350671 02.01.2023 Russian emergency workers remove the rubble of vocational school 19 destroyed by shelling in Makeevka, Donetsk People s Republic, Russia. The armed forces of Ukraine attacked the vocational school building in Makeyevka of the Donetsk People s Republic from the HIMARS MLRS on December 31 to January 1. RIA Novosti / Sputnik Donetsk People s Republic Russia PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xRIAxNovostix

روسيا تعلن مقتل العشرات من جنودها في هجوم شرقي أوكرانيا 02.01.2023

قتل 63 جنديا روسياً على الأقل في ضربة شنتها أوكرانيا على مدينة ماكيفكا في شرق أوكرانيا، حسب ما اعلنت وزارة الدفاع الروسية، وذلك عقب عشرات الضربات الروسية على أوكرانيا، فيما استمرت المعارك في منطقة دونيتسك.