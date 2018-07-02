 عام على تحرير الموصل.. ضحايا الأمس في مواجهة عائلات ″داعش″ | سياسة واقتصاد | DW | 09.07.2018

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سياسة واقتصاد

عام على تحرير الموصل.. ضحايا الأمس في مواجهة عائلات "داعش"

تمكن تنظيم "داعش" من السيطرة على الموصل طوال ثلاث سنوات، لأنه وجد دعما بين السكان. وبعد نحو عام على تحرير المدينة من براثن التنظيم الإرهابي، كيف يتعايش الضحايا والجناة اليوم مع بعضهم البعض؟

Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Altstadt (DW/S. Petersmann)

قبل الترحيب وفي أسلوب سريع وحتى قبل طرح السؤال الأول، يبدأ أحمد محمد عبد الرحمن الكلام ويقول :"مشكلة داعش ستبقى ترافقنا مئات السنين". هذا الرجل المفعم بالحماس والبالغ من العمر 46 عاما وذو الأيادي الكبيرة لا يستقبل لأول مرة صحفيين. ومن الواضح أنه يستمتع بالاهتمام به.

وعبد الرحمن مختار منتخب للحي المدمر "حمام منقوش" الواقع في البلدة القديمة بالموصل. ويضيف بصوت مرتفع "أطفال عائلات داعش وأطفال العائلات الأخرى يتشاجرون باستمرار. وبدون أي سبب. يوجد هنا ما يكفي من المشاكل"، ويشير إلى أن "الخلافات ستكون أكبر بكثير عندما يعود عدد متزايد من عائلات داعش".

Irak Altstadt aus Mossul (DW)

جدران في المدينة القديمة للموصل

القبة الخضراء

الحي القديم حمام منقوش لا يبعد إلا بضعة أمتار عن مسجد النوري. وفي مسجد النوري كان أبو بكر البغدادي، رأس تنظيم ما يطلق على نفسه تسمية "الدولة الإسلامية"، قد أعلن في حزيران/ يونيو 2014 عن قيام "خلافته" الإرهابية. واليوم صار المسجد وجواره في حطام. وفقط القبة الخضراء للمسجد نجت بمعجزة من الدمار.

وبعد المعركة الأخيرة في الصيف الماضي تسلق أحد الأشخاص قبة المسجد وكتب "تبا لداعش" وحتى في أزقة حي حمام منقوش يمكن للمرء العثور على مثل هذه العبارات. وكتب أحدهم "داعش مطلوبين دم" باللون الأحمر على أحد جدران المنازل. وكانت تعيش في حي حمام منقوش قبل الحرب نحو 400 عائلة. ودعم حوالي نصف هذه العائلات تنظيم "داعش" بعد صيف عام 2014، كما يقدر المختار أحمد محمد عبد الرحمن.

ويعمل عبد الرحمن خياطا ومكث مع عائلته في الحي حتى النهاية. ويقول :"الحياة كانت صعبة للغاية". فالناس ماتوا بسبب القنابل أو القذائف أو بسبب الجوع. ويضيف "مقاتلو داعش أطلقوا النار حتى على الطائرات، لقد كانوا مرضى في عقولهم".

مختارات

و"داعش" كان يتخذ من السكان المدنيين كدروع وكان يطلق النار على الهاربين، رغم ذلك تمكن الجيش العراقي والميليشيات المتحالفة معه من التقدم مدعوما بضربات جوية كثيفة من الولايات المتحدة الأمريكية. وعندما بدأ "داعش بخسارة أحياء أكثر، استمر مقاتلو التنظيم في ترديد أنه لا يمكن قهرهم"، يقول عبد الرحمن. ويضيف" مشكلتنا تمثلت في أنهم سيطروا على جميع  الناس الضعفاء".

البحث عن الجناة

والآن، وبعد عام على التحرير عادت 75 عائلة إلى حي حمام منقوش المدمر، وانعدام الثقة بين الناس في الحي كبير جدا. وكل ينفي أنه ساند "داعش" أو أنه تعاطف معه، بينما تبحث عائلات الضحايا عن الجناة. شخص ما يجب أن يكون مذنبا! 

عمر محسن رجل انكسر عوده. قتل ابنه الأول الصغير عبر رصاصة قناص، بينما قتل ابنه الصغير الآخر مع زوجته وجميع أفراد عائلة أخيه إثر ضربة جوية. وتريد الآن عائلة عائدة العيش في المنزل المجاور لمحسن، ويُعتقد أن هذه العائلة دعمت "داعش". ويقول محسن بهذا الصدد:" هذا لا يمكن أن يحصل!، ماذا فعل أبنائي ؟ ولماذا تريد هذه العائلة الآن العودة والعيش في جوارنا؟".

عمر محسن يعيش اليوم سويا مع والدته الكبيرة في السن، وهما الناجيان الوحيدان من أفراد العائلة. وتتحدث المرأة العجوزة الضعيفة ودموعها تسيل وتقول :" أقسم بالله بأن عائلتنا لم تأذي أحدا أبدا.  لماذا محوا كل عائلتنا؟". وحتى هي تعارض عودة الجيران السابقين.

جناة ومتواطئون

المختار عبد الرحمن قدم أثناء زيارته لعائلة محسن المواساة لهم وأكد لهم بأنه سيفعل ما بوسعه. وكلمة عبد الرحمن لها وزن، إذ يملئ المختار الاستمارات للدوائر الأمنية – الجيش والشرطة وقوات الأمن. ويتم التحقق من كل عائلة قبل السماح لها بالعودة. ويتعلق الأمر بالكشف عن مقاتلين مختفين وعناصر النظام الإرهابي.

وتعيش العائلة حاليا في حي حمام منقوش حوالي 20 عائلة متهمة بأنها عملت سوية مع "داعش". ولا تريد هذه العائلات التحدث، ولا ترد على قرع الأبواب. والنظام القائم يمنح فرصة لإنكار التهم وللفساد. والنظام القضائي لا يضمن سيادة القانون.

ويقول عبد الرحمن متحدثا عبر الهاتف مع إحدى النساء:" بالنسبة لي من الحاسم أن يقبل الآخرون عودتكم. فقط بعد ذلك يمكن لي السماح بعودتكم". ثم ينصت عبد الرحمن بعض الوقت لمتحدثته، ومن ثم يقول لها:" يجب علي أن أقول لك للأسف إن الآخرين لا يريدون رؤيتك هنا. هنالك أعضاء في داعش من عائلتك، وحتى ولو أنك تنفين ذلك".

وحكم المختار صدر بحق هذه العائلة. وذكر عبد الرحمن أنه تريد في الوقت الحاضر حوالي ثلاث عائلات أسبوعيا العودة. لكن وبدون فحص أمني لا يمكن الموافقة على عودة هذه العائلات.

والمختار النشيط عبد الرحمن في حركة مستمرة، ويملك الكثير ممن يطلقون على أنفسهم المساعدين، الذين يملكون أجهزة اتصال نقالة ولهم تواصل مع جميع نقاط التفتيش التابعة للجيش والتابعة للمليشيات. ويتعلق الأمر بتوزيع صهاريج الماء والمؤن الغذائية وإزالة الخراب، ويرتبط الأمر بوجه خاص بتحديد من هو الضحية ومن هو الجاني أو المتواطئ.

ويعتقد عبد الرحمن أنه لا يمكن إقامة مصالحة مع الجناة، ولكنه يضيف أنه لا يمكن عزل الجميع. ويقول إن "المشكلة هي أن الناس هنا لهم الكثير جدا من الوقت للتفكير بما جرى ويجري. وليس لديهم ما يفعلونه. يجب علينا أن نجد لهم فرص عمل بصورة عاجلة حتى ينشغلوا في أشياء أخرى. فعندما تعيش فقط في الماضي، فإنه يتكرر".

Irak Mossul - 24-jährige Informatik-Studentin Naram Muhamad aus Mossul. (DW/S. Petersmann)

الطالبة نارام محمد من الموصل

"إعادة البناء" في العقول

نارام محمد تربط المدينة القديمة للموصل بذكريات طفولتها الجميلة. فوالدها كان يملك هنا قبل الحرب محل مواد غذائية مزدهر. وتتذكر نارام التي تدرس علو الحاسبات وتبلغ من العمر 24 عاما، تفاصيل ذلك اليوم الذي عادت فيه للمرة الأولى في الخريف الماضي مع والدها لترى مشهد الدمار. وتعيش نارام مع عائلتها في الجزء الشرقي للمدينة.

وفي هذا الجزء الذي يقع شرق نهر الفرات، تبدو مدينة الموصل وفي الكثير من أحيائها وكأن الحرب لم تحصل أبدا. وتضيف نارام ونبرة صوتها تدل على عدم تصديقها لما جرى:" عندما رجعت المرة الأولى إلى المدينة القديمة، بقيت مريضة بعد ذلك ثلاثة أيام. كنت مصدومة لدرجة لم أستطع معها البكاء".

هذه الشابة لم تغادر بيت عائلتها في شرق الموصل تحت سيطرة "داعش" إلا نادرا. وإذا ما حصل ذلك فكان ذلك فقط بصحبة والدها. وكان محظورا عليها متابعة الدراسة. وتقول "السنوات الثلاث تحت حكم داعش كانت مثل سجن كبير بالنسبة لي". وتضيف "لقد قرأت كثيرا جدا، وعلى قدر استطاعتي. كنت أريد البقاء على الاتصال مع بقية العالم".

وتذهب نارام في الوقت الحاضر يوميا إلى الجامعة. ومنطقة الجامعة تبدو عليها بوضوح أثار الحرب، فسلاح الجو الأمريكي قصف الكثير من المباني في منطقة الجامعة. والمكتبة المركزية في الجامعة التي كانت تعد الأكبر في العراق، احترقت بالكامل بعد أن أضرم تنظيم "داعش" النيران فيها. وتقول نارام بهذا الصدد:" يمكن للمرء إعادة بناء المباني من جديد إذا توفر المال اللازم لذلك. لكن بناء العقول أصعب بكثير". وتضيف "يجب علينا الوصول إلى أذهان الناس وأرواحهم. ويجب علينا تعلم التفكير بحرية".

Irak Mossul - usgebrannte Bibliothek der Uni Mossul (DW/S. Petersmann)

مكتبة الجامعة المحترقة في الموصل

وتنظم نارام جلسات دردشة سياسية للنساء، وتكرس نفسها للعمل في الجامعة وفي مقهى كتب يحتضن بانتظام محاضرات حول مواضيع سياسية واجتماعية. وأصبحت تعيش حياتها بصورة طبيعية من جديد، إلا أنها تدرك حجم الخلافات في مدينتها، لاسيما في الشطر الغربي من المدينة المدمر. "نعم، لقد قمنا بتوجيه الجروح لبعضنا البعض واقتتلنا. وصادر بعضنا البعض حقوق الآخر. والآن يجب علينا تعلم الحديث عن ذلك"، تطالب الناشطة الشابة نارام.

الجيل القادم

وحتى بعد تحريرها من "داعش" ما زالت الموصل تُعتبر من قبل سكان أجزاء أخرى من العراق كأحد معاقل التنظيم. فإلى جانب 40.000 مقاتل أجنبي قاتلوا مع التنظيم، انضم عدة آلاف من العراقيين من الموصل إلى "داعش"، وأعداد ليست بالقليلة منهم ينحدرون من المناطق الواقعة خارج مدينة الموصل.

والمحاكم الحكومية الخاصة لمكافحة الإرهاب تصدر بانتظام أحكاما بإعدام المتهمين بالتعاون والتعاطف مع التنظيم. وغالبا ما يتم ذلك في محاكمات سريعة تستمر لعدة دقائق فقط. ومن الصعب الجزم كم هم أعداد المتهمين بانتمائهم إلى تنظيم "داعش" الذي يقبعون حاليا في السجون العراقية. لأن الحكومة العراقية تتكتم عن الأرقام. وقدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في كانون الأول/ديسمبر الماضي أعدادهم بما لا يقل عن 20 ألف شخص.

أما الطالبة نارام من الموصل فتطالب من جانبها بالمصالحة. وعمليات الانتقام وتنفيذ العدالة من قبل المنتصر هي الطريق الخاطئ. وتقول "هناك درجات متعددة في الذنب. فإذا طردنا الآن جميع من كانت لهم صلة بداعش، فإننا نعمل على نشأة جيل جديد من المتطرفين".

ساندرا بترسمان/ م.أ.م

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Rückkehr (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    المدينة القديمة: أثر بعد عين

    المدينة القديمة التاريخية للموصل أضحت أثراً بعد عين، وهي تقع في الجانب الغربي لنهر الفرات الذي يشق ثاني أكبر مدينة في العراق. والمعركة الحاسمة لتحرير الموصل من هيمنة "داعش" حصلت في الشطر الغربي. وتحصن مقاتلو التنظيم الإرهابي في الأزقة الضيقة للمدينة القديمة.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Tigris-Ufer und zerstörte Altstadt (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    دمار في كل مكان

    من ينظر من الجانب الشرقي للفرات إلى المدينة القديمة في الموصل على الشطر الغربي، تقع عينه على مشهد من الحُفر والبيوت المهدمة والحطام. ففي يونيو/حزيران وحده من عام 2017 انفجرت أكثر من 4000 قنبلة ألقاها التحالف المناهض لـ"داعش". وغالبية الهجمات نفذها سلاح الجو الأمريكي.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Altstadt (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    حطام بملايين الأطنان

    المدينة القديمة التاريخية لن تعود كما كانت عليه قبل بداية المعركة لطرد تنظيم "الدولة الإسلامية". وتقدر الأمم المتحدة وزن الحطام بثمانية ملايين طن.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    عودة محفوفة بالمخاطر

    بالرغم من كل ما سبق ذكره رجعت زهرة مع أطفالها الأربعة إلى الأنقاض المدمرة. لم تتمكن عائلتها من تحمل مبلغ الإيجار العالي في الشطر الشرقي للمدينة الأقل دماراً. ويواجه العائدون عدة مخاطر.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | IS-Sprengstoffgürtel (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    انتهاء الحرب وبقاء الخطر

    ما ترونه على الحطام هو حزام ناسف لأحد الانتحاريين. وإذا انفجر الحزام المحشو بالمتفجرات وقطع معدنية، تنطلق قذائف مميتة في كل الاتجاهات. ويواجه العائدون إلى الموصل، كذلك، خطر القنابل غير المتفجرة.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Altstadt & Spuren Häuserkampf (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    آثار المعركة

    في الأزقة الضيقة للمدينة القديمة المدمرة تُرى آثار المعركة، التي استمرت تسعة أشهر، إلى يومنا هذا. على الأرض زحف الجيش العراقي والميليشيات المتحالفة تحت غطاء هجمات جوية أمريكية كثيفة تسببت في الجزء الأكبر من الدمار.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Leichensäcke (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    جثث وجثث وجثث

    في أحد الأزقة الضيقة نعثر على عشر جثث محشوة في أكياس. وإلى يومنا هذا يتم انتشال جثث من وسط الأنقاض. ودرجات الحرارة المرتفعة في الصيف تقوي رائحة التحلل. وليس واضحاً كم هو عدد الناس الذين قُتلوا أثناء المعركة. والتقديرات المتوفرة تتراوح بين 10.000 و40.000.

  • Irak Altstadt aus Mossul (DW)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    مصالحة صعبة

    من حين لآخر نصادف مخطوطات غرافيتي على جدران البيوت تطالب بالانتقام: "داعش.. نريد دمك". عملية المصالحة بين ضحايا التنظيم وعناصره وداعميه صعبة. المستقبل وحده هو الذي سيجيب على هذا السؤال.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Ahmad Mohammed Abdulrahman (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    العمل لهزيمة الماضي

    يحاول أحمد محمد عبد الرحمن، عمدة حي حمام منقوش، منع الجناة من العودة والتوسط بين ضحايا التنظيم الإرهابي والمؤيدين له. "يجب علينا إيجاد فرص عمل لكي يفكروا في أشياء أخرى. فعندما تعيش الناس فقط في الماضي، فإنه يتكرر".

  • Zerstörte Al Nuri Moschee in Mossul (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    إعلان "الخلافة"

    مباشرة بالقرب من حي حمام منقوش يقع مسجد النوري الشهير، أبرز معالم المدينة القديمة. في حزيران/يونيو 2014 أعلن زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي من هنا قيام "الخلافة". وسيطر "داعش" ثلاث سنوات على الموصل.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | zerstörte Al-Nuri Moschee (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    إنقاذ إرث ثقافي

    يبدو أن الميليشيا الإرهابية "داعش" فجرت خلال انسحابها من الموصل مسجد النوري. وفي الخريف الماضي أعلنت الإمارات العربية المتحدة أنها تعتزم تمويل إعادة بناء المسجد القديم بنحو 50 مليون دولار.

  • Zerstörte Al Nuri Moschee (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    المئذنة الحدباء

    صمدت المئذنة الحدباء لمسجد النوري أكثر من 800 عام في وجه العواصف والحروب. والسكان سموها "حدبة"، لأنها مائلة. ولم يبق منها اليوم إلا جزء من الأساس.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | ehemaliger Unterschlupf IS-Kämpfer (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    المدنيون كدروع بشرية

    بين الحين والآخر نصادف أنقاضاً تحصن فيها مقاتلو "داعش" في المرحلة الأخيرة من معركة التحرير. في هذا المخبأ على المدخل تم زرع عبوات ناسفة. ورائحة التعفن توحي بأن أشخاصا توفوا هنا. وذكر ناجون أن مقاتلي التنظيم الإرهابي استخدموا مدنيين كدروع بشرية.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Schutzweste & Koran (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    الحرب وحدها لا تحرز النصر

    إلى جنب سترة حماية ممزقة نرى مصحف صغير للقرآن على الأرض. "داعش" انهزم عسكرياً، إلا أن مقاتلين ناجين ومجندين جدد يواصلون تنفيذ اعتداءات في العراق. ولا يمكن التغلب على ايدلوجية الإرهابيين بوسائل عسكرية فقط.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | zerstörtes Auto (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    خردة الحرب

    الكثير من السيارات تحولت تحت لهيب نار الهجمات الجوية إلى ركام من الحطام يسوده الصدأ. وبعض الإطارات تعود لسيارات متفجرة استعملها داعش "للدفاع" خلال الانسحاب.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Trauer um verlorenes Haus (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    أمنيتها الوحيدة العودة

    يبدو أن الموصل قبل هيمنة "داعش" كانت تحتضن نحو مليوني نسمة من السكان. وبسبب الحرب هرب نصفهم، بينهم نحو 700.000 نسمة من المدينة القديمة ذات الكثافة السكانية. هذه المرأة تقف أمام حطام منزلها الذي أكلته نار الحرب.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Altstadt, farbenfrohe Türen (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    ألوان وسط الدمار

    المدينة القديمة التاريخية كانت معروفة بأبواب بيوتها الفاخرة المزركشة. القليل منها فقط ظل قائماً. وهذه التحف الفنية تعكس مظاهر ملونة وسط الدمار.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Altstadt, ehemalige Farbenpracht (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    دب محشو بالمتفجرات

    هذه هو شكل البيوت من الداخل. إرادة إعادة البناء كبيرة؛ إذ أن الكثير من عائلات اللاجئين سئمت العيش في معسكرات على هامش المدينة أو في بيوت مؤجرة. الدب الدمية على حافة الشباك قد يكون قنبلة محشوة بالمتفجرات.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | teurer Wiederaufbau (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    تكلفة إعادة الإعمار؟

    تُعد معركة الموصل، حسب رأي خبراء، من أشد المعارك ضراوة في منطقة مأهولة بالسكان، وذلك منذ الحرب العالمية الثانية. وإعادة البناء تكون بالتالي صعبة ومكلفة. وتقدر الحكومة العراقية التكلفة بملياري دولار على الأقل. ولا شيء يوحي بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم المشاركة في التكاليف.


مختارات

بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

قبعت الموصل طوال ثلاث سنوات تحت نير تنظيم "الدولة الإسلامية". وقبل حوالي سنة من اليوم أعلن رئيس وزراء العراق تحرير ثاني أكبر المدن العراقية. DW تأخذكم في جولة مصورة في أرجاء بقايا مدينة تتطلع للحياة وطي صفحة الماضي. (08.07.2018)  

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