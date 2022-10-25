 عام على الانقلاب.. الشارع السوداني يجدد رفضه لحكم العسكر! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 25.10.2022

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سياسة واقتصاد

عام على الانقلاب.. الشارع السوداني يجدد رفضه لحكم العسكر!

في الذكرى الأولى للانقلاب الذي قاده قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وأطاح بالحكومة المدنية، ما زال السودان يئن تحت وطأة أزمة سياسة خانقة. ورغم الأوضاع المتردية، فإنّ آمال العودة إلى الديمقراطية تدفع الناس إلى الاحتجاج.

يشهد السودان مظاهرات شبه يومية منذ انقلاب العام الماضي.

يشهد السودان مظاهرات شبه يومية منذ انقلاب العام الماضي.

في مثل هذا اليوم من العام الماضي، أي في الخامس والعشرين من أكتوبر / تشرين الأول، قاد قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان انقلابا عسكريا أطاح بالحكومة المدنية برئاسة عبدالله حمدوك وخاطر بالوضع المدني والديمقراطي في السودان.

مختارات

بيد أن هذا الانقلاب أدى إلى زخم احتجاجي كبير إذ امتلأت الشوارع في ذاك اليوم بعد أن خرج المتظاهرون للدعوة إلى "عودة الديمقراطية في السودان" و"رفض تقاسم السلطة مع الجيش" وايضا "عودة الجيش إلى ثكناته"، وفقا للشعارات في حينه.

ومنذ ذلك، باتت احتجاجات الشوارع ضد الحكم العسكري قسما من حياة السودانيين بشكل يومي.

وفي مقابلة مع DW، تقول كريستينه روهرس، الممثلة المقيمة في مكتب السودان بمؤسسة "فريدريش إيبرت شتيفتوتغ" الألمانية، إن الجميع في السودان "أصبح يحصل على جدول شهري بشأن موعد وأماكن المظاهرات التي سوف تندلع خلال الأيام المقبلة".

وتضيف روهرس أنه قبل المظاهرات يحاول الجميع "بشكل حثيث الذهاب إلى العمل قبل أن تغلق الطرق مرة أخرى ما يعني اختناقات مرورية".

بيد أن الجيش السوداني لم يقف صامتا إزاء هذه المتظاهرات إذ يرد عليها بالقمع ما أدى إلى مقتل 120 متظاهر وإصابة أكثر من 7 ألاف شخص منذ انقلاب العام الماضي، وفقا لما أفادت به "لجنة أطباء السودان المركزية".

وفي ذلك، تقول روهرس إنه رغم القمع، ما زال "الشباب والنشطاء السياسيون ينظمون احتجاجاتهم المؤيدة للديمقراطية".

بدورها، تقول الناشطة السياسية في السودان، رانيا عبد العزيز، إن هذا الأمر يعد موضع إشادة، مضيفة في مقابلة مع DW "أنا معجبة بقدرتنا كشعب على النهوض والوصول إلى مستوى كبير من النضال".

وتضيف عبد العزيز: "كنت على وشك الاستسلام في إحدى المرات لأني كنت في حالة تعب شديدة، لكن عندما نظرت حولي وجدت أني لست الوحيدة لذا نواصل النضال معا".

تعهد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان (الصورة) بالتنحي عقب إجراء انتخابات، لكن دون تحديد موعد زمني.

تعهد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان (الصورة) بالتنحي عقب إجراء انتخابات، لكن دون تحديد موعد زمني.

المأزق السياسي

ومنذ انقلاب العام الماضي، ما زال المتظاهرون وقادة الجيش على طرفي نقيض فيما أصبح المأزق السياسي عقبة رئيسية أمام أي عملية سياسية تُخرج البلاد من كبوتها.

فعقب تنفيذ البرهان انقلابه، جرى القبض على رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، لكن فيما بعد أُعيد إلى منصبه، بيد أنه في نهاية المطاف أُجبر على التنحي وحُلت الحكومة المدنية التي كان على رأسها.

وبعد تسعة أشهر من الانقلاب، خرج البرهان ليقرر عدم مشاركة القوات المسلحة في المفاوضات السياسية الجارية حاليا والسماح للأحزاب والقوى السياسية والثورية بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة لاستكمال المرحلة الانتقالية.

وقال البرهان في يوليو/ تموز الماضي إن مجلس السيادة الانتقالي الحاكم، الذي يترأسه، سُيحل بعد تشكيل الحكومة الجديدة كما قال إن مجلسا أعلى للقوات المسلحة سيُشكل بعد ذلك لتولي القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسئولا عن مهام الأمن والدفاع إلى جانب "ما يتعلق بها من مسؤوليات" بالاتفاق مع الحكومة.

وقوبل بيان البرهان بانتقادات ومعارضة كبيرة من المتظاهرين فيما لم يعرض أي فصيل مرشحه لرئاسة الحكومة.

يشار إلى أن قوى الحرية والتغيير انقسمت إلى فصلين: الأول يُسمى "المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير" ويعارض الجيش والفصيل الثاني يدعم الجيش ويُسمى "الحرية والتغيير الميثاق الوطني.

السودان: الآلاف يتظاهرون بعد نحو عام على الانقلاب

سلطة مدنية محدودة

وقبل موعد الذكرى الأولى لانقلاب العام الماضي، أفادت وسائل إعلام بأن محادثات ناجحة أفضت إلى تحديد ملامح تسمية رئيس وزراء مدني وتحديد سلطات محدودة للجيش. بيد أن هذا الحديث لم يلق قبولا بين النشطاء والمتظاهرين في الشارع السوداني.

وفي مقابلة معDW، يقول سامي حمدي، المدير التنفيذي لشركة "إنترناشونال إنترست" المتخصصة في المخاطر العالمية والاستخبارات الدولية، إن المسؤولين السودانيين "بعيدون كل البعد في الوقت الراهن عن أي عملية ديمقراطية. يدور النقاش حول كيفية تمديد الفترة الانتقالية عبر تسهيل اتفاق وشيك بين الجيش والأطراف المدنية وليس بالضرورة الذهاب إلى الانتخابات."

في المقابل، يرى بعض المراقبين أن القوى المعارضة ستعمل على عدم الانخراط في السلطة وستكون في حالة يقظة لتراقب الوضع أكثر من الرغبة في الحكم.

وفي مقابلة معDW، يقول حميد خلف، المحلل السياسي والزميل في معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، إنه يعتقد أن هذه القوى "يجب أن تظل في دور المراقب وليست جزءا من السلطة الحاكمة. يجب على السياسيين تشكيل حكومة على أساس الكفاءة وليس على أساس اتفاق تقاسم السلطة".

حذرت منظمات إنسانية من تفاقم أزمة الجوع في السودان مع ارتفاع الأسعار.

حذرت منظمات إنسانية من تفاقم أزمة الجوع في السودان مع ارتفاع الأسعار.

تردي الأوضاع الإنسانية

بدورها، خرجت منظمات إنسانية لتحذر من أن تأجيل الاتفاق سيؤدي إلى تفاقم الوضع في البلاد.

يشار إلى أنه عقب انقلاب العام الماضي توقف مسار الإصلاح الاقتصادي وجرى تجميد المساعدات المالية الدولية وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى انزلاق اقتصاد البلاد صوب "سقوط حر" خاصة مع تفاقم الوضع جراء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وفي ذلك، تقول روهرس إنه لا يمكن "الحديث عن جودة الحياة في واحدة من أفقر البلدان في العالم، لذا فإن الحديث أصبح حول أن القدرة على البقاء باتت على المحك. لقد ارتفعت أسعار الكهرباء والوقود من ثلاثة إلى أربعة أضعاف منذ الانقلاب فيما ارتفعت تكاليف المياه بمعدل أربعة أضعاف".

من جانبها، تعرب الناشطة رانيا عبد العزيز عن بالغ قلقها إزاء ذلك، مضيفة "تزداد الأسعار بشكل يومي وبدأ الناس في الشروع في السرقة".

يشار إلى أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الغذاء العالمي قد أصدرا في مارس / آذار الماضي بيانا يفيد بتضاعف عدد الأشخاص الذين يواجهون الجوع الحاد في السودان إلى أكثر من 18 مليون شخص بحلول سبتمبر/ أيلول الماضي.

ورغم ذلك، يقول حمدي إن الأزمة الإنسانية لن تدفع على الأرجح إلى تسريع العملية السياسية التي من شأن نجاحها أن تمهد الطريق أمام عودة التمويل الدولي، مضيفا "ستسرع الأزمة الإنسانية من خطر اندلاع حرب أهلية جديدة تخرج من رحمها حركات انفصالية جديدة".

بعيدا عن المسار الديمقراطي

ومع ذكرى انقلاب أكتوبر / تشرين الأول، تتجه الأنظار إلى أعداد المتظاهرين الذين سيخرجون إلى الشارع، إذ ترغب القوى المدنية في معرفة مدى اهتمام الناس بالقضية السياسية فيما سينظر الجيش إلى عدد المتظاهرين باعتباره مؤشرا على مدى نطاق معارضة الشارع له بمعنى هل تزايدت أم تراجعت؟

وفي هذا السياق، يقول حمدي "يريد الجيش معرفة مدى تضاؤل الدعم قبل موافقته على أحدث شروط جرى اقتراحها خلال جولة المحادثات الأخيرة بمعنى هل الجيش لايزال قادرا على إعادة التفاوض بشأن بعض هذه الشروط؟".

بدورها تعتقد روهرس أن مظاهرات اليوم الثلاثاء (25 أكتوبر/ تشرين الأول) ستشهد إقبالا كبيرا، مضيفة "ستغلق كافة المنظمات والشركات المحلية والدولية أبوابها في هذا اليوم".

ويتفق في هذا الرأي حميد خلف، المحلل السياسي والزميل في معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، مضيفا "نحن أقرب إلى الديمقراطية من حيث تقدير وإدراك أهميتها، لكن السياق الواقعي ما زال بعيدا عن مسار الديمقراطية".

وأيا كانت نتائج مظاهرات الثلاثاء، فإن هذا الأمر لم يدفع رانيا عبد العزيز إلى التراجع عن قرارها في المشاركة في الاحتجاجات. وتقول: "النضال مازال طويلا لكني ما زلت متفائلة فالأمل مازال موجودا لأن مطالب الشارع ما زالت هي الأخرى قوية".

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جينفر هوليس / م ع

  • Sudan's Premierminister Abdalla Hamdok

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    اعتقالات بالجملة

    منذ فجر الاثنين 2021.10.25، تتوالى تقارير إعلامية من السودان تفيد باعتقال الجيش لعددٍ من الوزراء وسياسيين بارزين من بينهم قيادات "قوى الحرية والتغيير" المظلة المدنية التي قادت انتفاضة شعبية أطاحت بنظام الجنرال عمر حسن البشير 2019.04.11. رئيس الوزراء عبد اللّه حمدوك ذُكر في البداية إنه وضع تحت الإقامة الجبرية، وأكدت وزارة الثقافة والاعلام أنه نُقل بدوره إلى مكان مجهول بسبب "رفضه تأييد الانقلاب".

  • Sudan Khartum | Sicherheitskräfte

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    متمردون سابقون

    قائمة المعتقلين حسب وسائل الإعلام تطول تباعا لتشمل أيضا ياسر عرمان، نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان وفق ما نشر حسابه على تويتر. وكانت جماعته المتمردة قد وقعت اتفاق سلام في 2020 مع السلطات الانتقالية متعهدة بالاندماج في الجيش. وعمل ياسر عرمان مؤخرا كمستشار لعبد الله حمدوك.

  • Sudan | Soldaten ARCHIV

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    إعلاميون وصحفيون

    الاعتقالات طالت أيضا إعلاميين وصحفيين، فقد اقتحمت قوات عسكرية مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان، واحتجزت عدداً من العاملين. فيما تمّ قطع الانترنت، في وقت تواترت فيه تقارير عن توجه عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي إلى تعليق العمل بالوثيقة الدستورية التي تنظم المرحلة الانتقالية في البلاد.

  • Sudan Militärrat Abdel Fattah al Burhan

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    إعلان طلاق

    رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعلن الاثنين(2021.10.25) فرض حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء. كما أعلن تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين، وإنهاء عمل ولاة السودان، مشيرا إلى التمسك باتفاق جوبا للسلام. وزارة الإعلام السودانية وصفت إجراءات البرهان بأنها "انقلاب عسكري".

  • Aufstand im Sudan

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    غضب وإنزال أمني

    على الفور خرج العشرات من المدنيين لشوارع الخرطوم وتم إحراق الإطارات، كما تم نشرت قوات الدعم السريع في شوارع العاصمة الخرطوم.

  • Krise in Sudan Demonstration Khartoum

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    دعوات للخروج إلى الشارع

    مباشرة بعد الاعتقالات دعت القوى الثورية وعلى رأسها "تجمع المهنيين السودانيين" المعارض، في حسابه على فيسبوك، إلى "الخروج للشوارع واحتلالها وإغلاق كل الطرق بالمتاريس، والإضراب العام عن العمل وعدم التعاون مع الانقلابيين، والعصيان المدني في مواجهتهم". رئيس الوزراء حمدوك بدوره طالب بـ "احتلال الشوارع دفاعاً عن الثورة". ذات الدعوات أطلقها أيضا حزبا "الأمة" و"الشيوعي".

  • Jeffrey Feltman UN-Untergeneralsekretär

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    ردود فعل دولية

    اجتمعت القوى الدولية بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على أن ما حدث في السودان فجر الاثنين انقلاب "مخالف للإعلان الدستوري والتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني، وغير مقبول على الإطلاق"، كما جاء على لسان المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان الذي هدّد بوقف المساعدات إلى السودان.

  • USA New York | UN-Jahresversammlung | Félix Tshisekedi

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    قلق على مستقبل السودان

    قلق بالغ على مستقبل السودان شددت عليه تصريحات مسؤولين من الأمم المتحدة ودول غربية وسط مطالبات حثيثة إلى إعادة العملية الانتقالية إلى مسارها الصحيح. الاتحاد الأوروبي دعا إلى الإفراج عن قادة السودان المدنيين وشدد على وجوب "تجنّب العنف وسفك الدماء"، من جهته دعا الإتحاد الأفريقي إلى "الاستئناف الفوري للمشاورات بين المدنيين والعسكريين في إطار الإعلان السياسي والإعلان الدستوري".

  • Unruhen im Sudan | Demonstration

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    انقلاب بعد انقلاب

    الانقلاب الجديد جاء بعد أربعة أسابيع عن محاولة انقلاب فاشلة لم تفهم تفاصيله بعد. وبعد يومين من تظاهرات حاشدة نزل فيها عشرات الآلاف من السودانيين إلى شوارع المدن، دعماً لانتقال كامل للحكم إلى المدنيين، فيما كان أنصار العسكر يواصلون اعتصاماً أمام القصر الجمهوري وسط العاصمة الخرطوم منذ السبت الماضي، في مؤشر على الانقسام المهيمن على المشهد.

  • Krise in Sudan Abdalla Hamdok

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    مآل الثورة؟

    المشهد اليوم يوحي بنهاية اتفاق 2019، حين وقّع العسكريون والمدنيون الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس البشير، اتفاقًا لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا. وبموجبه، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة. غير أن الشروخ اتسعت بين فريق يسعى إلى عودة العسكر إلى الحكم وفريق آخر يريدها "مدنية..مدنية". و.ب


 