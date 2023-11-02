 عام على اتفاق بريتوريا، هل حل السلام على تيغراي؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 02.11.2023

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سياسة واقتصاد

عام على اتفاق بريتوريا، هل حل السلام على تيغراي؟

يوافق الثالث من نوفمبر / تشرين الثاني مرور عام على توقيع اتفاق سلام بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي، وهو الأمر الذي أنهي صراعا مسلحا دام أكثر من عامين، فما فرص تحقيق السلام في الإقليم المضطرب؟

إحياء ذكرى جنود قتلوا في الحرب في تيغراي

إحياء ذكرى جنود قتلوا في الحرب في تيغراي

عندما اندلعت الحرب بين القوات الحكومية الإثيوبية وجبهة تحرير  تيغراي  قبل ثلاث سنوات، لم يكن لدى الشاب هافتوم كيداي أي خبرة عسكرية، حيث كان منخرطا في حياته المهنية. في مقابلة مع DW، يتذكر أيام القتال والمعارك، قائلا: "عندما اندلع القتال، دخلت القوات الإثيوبية والإريترية إلى تيغراي وبدأت في ارتكاب فظائع. وعقب ذلك، تلقيت تدريبات عسكرية وانضممت إلى القتال كحال شباب تيغراي".

تعرض هافتوم البالغ من العمر 25 عاما، لإصابات شديدة في  جبهات القتال  ما تسبب بإصابته بشلل نصفي فيما يعيش حاليا في مركز رعاية عسكري بمدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا. وتشير التقارير المحلية إلى عدم حصول المحاربين الذين شاركوا في القتال على علاج مناسب.

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وعلى الرغم من معاناته وجروحه، إلا أن هافتوم لا يساوره أي شعور بالندم لانخراطه في القتال، قائلا: "انضممت إلى القتال من أجل بلدي ومن أجل شعبي ومن أجل أنا شخصيا ولست نادما على التضحيات التي قدمتها. لقد فعلت ما كان يتوجب علي فعله". وأضاف "لكن اليوم، أصبح الكثير مثلي معاقين، لذا لدينا الكثير من المطالب والاحتياجات، والأهم الآن هو حصولنا على العلاج. إذا خضعت للعلاج المناسب، فهذا ما أريده فقط ولا شيء آخر."

مفاوضات بريتوريا التي أدت غلى اتفقا سلام بين جبهة تحرير تيغراي والحكومة الإثيوبية، نوفمبر 2022

هل يتحقق السلام النهائي بين جبهة تحرير تيغراي والجيش الإثيوبي؟

وقد أسفرت الحرب التي بدأت في نوفمبر / تشرين الثاني عام 2020 واستمرت لعامين، عن مقتل نحو 600 ألف شخص وإصابة مئات الآلاف فيما تقدر الأمم المتحدة نزوح ما يقرب من 1.7 مليون شخص.

وفي نوفمبر / تشرين الثاني العام الماضي، جرى توقيع اتفاق سلام في بريتوريا، عاصمة جنوب أفريقيا، بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي. وقد تم ذلك بعد مفاوضات مكثفة قبل شهر من إبرام اتفاق "الوقف الدائم للأعمال العدائية" الذي مهد الطريق أمام إنهاء الحرب الأهلية في إثيوبيا.

وبعد توقيع الاتفاق، عادت مظاهر الحياة تدريجيا إلى مدينة ميكيلي التي توقف فيها سماع أصوات نيران المعارك، فيما قامت الحكومة برفع حصارها عن إقليم تيغراي. وخلال القتال الذي دام لأكثر من عامين، كانت الاتصالات في إقليم تيغراي مقطوعة، لكن بعد التوصل إلى اتفاق السلام عادت خدمات الاتصالات والانترنت فضلا عن عودة الأنشطة التجارية مع تدفق المساعدات الإنسانية التي كان سكان الإقليم الذي مزقته الحرب في أمس الحاجة إليها.

وعلى وقع ذلك، بات سكان المدينة   ينعمون بالسلام والهدوء  وهو ما أكدت عليه بيلين ميتيكو التي تعيش في ميكيلي,

وفي مقابلة مع DW، أضافت إن "مجرد عدم سماع أصوات إطلاق النار أو المقاتلات و المسيرات يعد بمثابة نعمة"، مشيرة إلى أن اتفاق السلام ساهم في إعادة ربط إقليم تيغراي بالعالم الخارجي مع عودة الاتصالات ووسائل النقل. وفي ذلك، قالت "أصبحنا جزءا من العالم مرة أخرى بعد ثلاث سنوات من العيش في الظلام".

مسلحون سابقون من جبهة تحرير تيغراي - إثيوبيا في 27 تموز/ يوليو 2023

مسلحو سابقون من جبهة تحرير  تيغراي - إثيوبيا، هل يصمد اتفاق السلام مع الجيش الإثيوبي؟

الحاجة إلى مساعدات إنسانية

وأكدت ميتيكو على أنه رغم مرور عام على اتفاق السلام، فإن الإقليم مازال يعاني من نقص في الاحتياجات الأساسية، مضيفة "لم يتغير الكثير حيث مازال كثيرون يعيشون في ظلام، لكن الأهم من ذلك وضع إخواننا وأخواتنا ممن نزحوا بسبب القتال حيث مازالوا مشردين عن ديارهم لأكثر من أربع سنوات".

وبالتزامن مع جهود مضنية تبذلها منظمات الإغاثة الدولية لمساعدة المحتاجين مع تفاقم الأوضاع في ظل تفشي الجفاف والكوليرا والملاريا حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن الوضع الإنساني لا يزال حرجا.

وتذهب التقديرات إلى القول بأن أكثر من مليون شخص ما زالوا نازحين فيما يحتاج 1.5 مليون شخص إلى مساعدات غذائية عاجلة.

تزامن هذا مع إطلاق  الأمم المتحدة  ناقوس الخطر إزاء استمرار ارتكاب فظائع بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي مقابلة مع DW، قال دانييل سيمونجوس، المحاضر في جامعة ميكيلي، إن الذكرى السنوية الأولى لاتفاقية بريتوريا ترافقها "مشاعر فريدة ومتباينة بين سكان تيغراي."

لاجئون من إقليم تيغراي - 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2023

أدت الحرب التي استمرت عامين إلى تشريد الآلاف في إقليم تيغراي، هل يعود هؤلاء يوما إلى بيوتهم؟

وأضاف "مازالت معاناة النازحين تؤثر علينا جميعا، لكن الاتفاق بشكل عام جلب الكثير من التقدم خاصة عودة خدمات الاتصالات والإنترنت وتمكن الأطفال من الذهاب مجددا إلى المدارس وإعادة فتح مرافق الرعاية الصحية أبوابها واستئناف كافة وسائل النقل". ورغم ذلك، يدعو الكثير من سكان تيغراي إلى التنفيذ الكامل لاتفاق السلام الموقع قبل عام.

ومن بين هؤلاء هاجوس تسفاي الذي اضطر إلى النزوح بسبب القتال ليعيش في الوقت الحالي بقرية إيروب قرب الحدود مع إريتريا والخاضعة لسيطرة الجيش الإريتري. وقال "منذ توقيع اتفاق السلام، فتحت البنوك أبوابها وعادت شبكة الاتصالات والكهرباء للخدمة، لكن في إيروب، لم يتغير شيء فيما مازالت القرية تحت سيطرة الجيش الإريتري".

ضرورة تنفيذ اتفاق السلام بالكامل

وليس هاجوس الوحيد الذي يشعر بخيبة أمل إذ يشاركه في هذا الشعور الكثير من النازحين ومنهم جيبريسيلاسي كيدان الذي شردته الحرب من قريته في غرب تيغراي والتي تخضع الآن لسيطرة مسلحي أمهرة. وقالت "قبل ثلاث سنوات، عندما بدأت الحرب، اضطررنا إلى ترك منازلنا لإنقاذ حياتنا، لكن حياتنا الآن صعبة مع نقص الخدمات الأساسية خاصة المساعدات".

مراسم تأبين للجنود الذين قتلوا في الحرب في إقليم تيغراي

مراسم تأبين للجنود الذين قتلوا في الحرب في إقليم تيغراي

بدوره، شدد تحالف منظمات المجتمع المدني في تيغراي على أنه لم يتم تنفيذ اتفاق السلام بالكامل رغم مرور عام على التوقيع، فيما قال يارد بيرها، رئيس الجمعية المدنية في تيغراي، في تصريح لـ DW  إن "الحكومة الفيدرالية لم تف بكافة وعودها".

من جانبه، دعا رضائي حليفوم، رئيس شؤون الاتصالات في الإدارة المؤقتة لمنطقة تيغراي، الحكومة إلى تحمل مسؤولية في إجبار القوات الأجنبية على الانسحاب من تيغراي مع ضرورة ضمان عودة النازحين إلى ديارهم التي شردوا عنها بسبب الحرب.

وأضاف "نتوقع أن تقدم الحكومة الفيدرالية على خطوات ترمي إلى إخراج جميع العناصر المسلحة التابعة لقوات الدفاع الإثيوبية في تيغراي،" مشددا على أن الاتفاق ينص على خروج مسلحي الأمهرة والجنود الإريتريين من الإقليم.

مليون هيلاسيلاسي/ م.ع

  • Äthiopien: Kaffee-Bohnen aus Bonga (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    لا يستطيع ملايين الناس في مختلف دول العالم التخلي عن فنجان القهوة الصباحي. لكن الكثيرين لا يعرفون مصدر فنجان القهوة الذي تبدأ رحلته من أثيوبيا. وتأتي القهوة في المركز الثاني على قائمة صادرات الدولة الواقعة في شرق أفريقيا. وتتم تعبئة الحبوب الطازجة في أكياس يتسع كل واحد منها لـ 60 كيلوغراماً ليتم توزيعها لمختلف الدول.

  • Äthiopien: Herkunft des Kaffees (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    بونغا هي منطقة منسية في جنوب غرب أثيوبيا رغم أهميتها لصناعة القهوة في العالم. تقع بونغا في قلب الغابات وتنتشر شجيرات القهوة في كل بقعة من بقاعها. كما أنها من أهم مناطق إنتاج العسل أيضاً.

  • Äthiopien: Kaffee-Anbau (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    يرجع اكتشاف القهوة في بونغا للقرن السادس. وتقول الأساطير إن أحد رعاة الغنم لاحظ حالة النشاط المفرط التي سيطرت على أغنامه بعد تناولهم لحبوب غريبة عليه، وهي حبوب القهوة. وبدافع الفضول، تناول هذا الراعي نفس الحبوب ليعيش نفس حالة النشاط.

  • Äthiopien: Kaffee-Bauer (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    تعتبر أثيوبيا اليوم أكبر منتج للقهوة في أفريقيا. وينتج صغار المزارعين الجزء الأكبر من إجمالي إنتاج البلاد للقهوة، المعروفة بـ"الذهب الأسود". ويعيش نحو 15 مليون شخص في أثيوبيا على زراعة حبوب البن. صدرت أثيوبيا الموسم الماضي ما قيمته نحو 900 مليون دولار من حبوب القهوة.

  • Äthiopien: Kaffee-Anbau (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    يختلف مذاق القهوة بحسب مكان زراعة حبوبها. هنا توفر المزارع المحيطة ببونغا أفضل ظروف لزراعة حبوب القهوة، على ارتفاع يتراوح بين 900 و1800 متر فوق سطح البحر. وتساهم أوراق الأشجار المحيطة بحبوب البن في نمو الحبوب ببطء، ما يزيد من تركيز طعمها.

  • Äthiopien: Kaffee-Produktion (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    تجتذب هذه الغابات النحل، ما يزيد من إنتاج العسل بكافة ألوانه في تلك المنطقة. ويستخدم هذا العسل في إنتاج "نبيذ العسل" الذي تشتهر به أثيوبيا.

  • Äthiopien: Kaffee-Anbau (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    يقول أحد مربي النحل: "لا أفكر أبداً في الانتقال من هنا والعيش في المدينة والتخلي عن كل هذا"، مشيراً إلى الغابات المحيطة بقريته، ومضيفاً أن هذه المنطقة تجمع كل ما يحتاجه الإنسان.

  • Äthiopien: Kaffee-Anbau (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    يتميز أهل بونغا بالطبع بطريقتهم ومراسمهم الخاصة في إعداد القهوة، إذ يتم تحميص حبوب البن على الفحم الساخن ثم طحنها في أوعية خشبية، وأخيراً يتم طهيها في أوان خاصة. وتعرف هذه القهوة في أثيوبيا باسم "بونا".

    الكاتب: جيمس جيفري/ ابتسام فوزي


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