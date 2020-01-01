 عام جديد ومدرب جديد .. وأخيرا تعود البسمة لمسعود أوزيل! | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 02.01.2020

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رياضة

عام جديد ومدرب جديد .. وأخيرا تعود البسمة لمسعود أوزيل!

كان 2019 عاما صعبا على أوزيل، فالنجم الموهوب عاندته الكرة أغلب الأوقات. لكن في أول أيامه، حمل العام الجديد هدية كان يحتاجها. ففي أول مباراة لأرسنال مع المدرب أرتيتا، نجح الفريق في الفوز على مان يونايتد، ليبتسم أوزيل.

أرتيتا يعانق أوزيل بعد فوز أرسنال على مان يونايتد مطلع 2020

مسعود أوزيل عاد للتألق من جديد مع المدرب الجديد لأرسنال ميكل أرتيتا، ومن المتوقع أن يعود أوزيل ليظهر ما لديه من مهارات في 2020.

منذ خروج ألمانيا المهين من مونديال روسيا 2018، والعناوين السلبية فقط تقريبا تلاحق صانع الألعاب الألماني من أصول تركية مسعود أوزيل. لكن الابتسامة عادت أمس لأوزيل من جديد، بعدما تمكن من إظهار ما لديه من قدرات على مدار 90 دقيقة في المباراة، التي فاز فيها أرسنال على مانشستر يونايتد 2-صفر، في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

مختارات

كشف نجم المنتخب الألماني ومدافع فريق أرسنال السابق بير ميرتساكر عن جوانب غير معروفة في شخصية صانع ألعاب أرسنال مسعود أوزيل. ميرتساكر أبدى إعجابه الكبير بصاحب القدم اليسرى الساحرة، مؤكداً على أنه يتوفر على شخصية مختلفة. (13.09.2019)

يتواصل غياب الدولي الألماني السابق مسعود أوزيل عن تشكيلة "المدفعجية" وسط تجاهل المدرب أوناي إيمري. ورغم تعدد الأسباب إلا أن أوزيل لم يشارك في أي مباراة من الموسم الحالي رغم مرور ثلاث جولات، فهل أزفت ساعة الرحيل؟ (27.08.2019)

وقال ريو فرديناند نجم يونايتد السابق في تحليله للمباراة "تأملوا أوزيل، فأنا أعتقد أنه المرة الأولى التي أراه فيها مبتسما منذ 18 شهرا. وهذا لا بد أن يعود إلى أنه يستمتع بالتدريب"، مع المدرب الإسباني الجديد للفريق.

لقد تراجع بقوة مستوى أوزيل في الشهور الماضية، ولم يتمكن من الخروج من أزمته تحت قيادة المدرب السابق أوناي إمري، وكان يغيب كثيرا عن تشكيلة الفريق، لكن مع تولي زميله السابق في الفريق ميكل أرتيتا مهمة التدريب ما يقرب من أسبوعين "يبدو أنه بفضله نهض أوزيل كرويا من جديد"، بحسب موقع "شبورت بيلد" الألماني.

كان أرتيتا لاعبا في أرسنال لخمسة مواسم من 2011 حتى 2016، ومن بينها ثلاثة مواسم كان فيها زميلا لأوزيل قبل أن يختم مسيرته كلاعب في أرسنال ويرحل ليكون مساعد مدرب لغوارديولا في مانشستر سيتي. ويتوقع فرديناند أن يكون أرتيتا قد أجرى محادثات منفردة مع كل لاعب على حدة أكد لكل واحد منهم فيها "أنت رجلي". ويضيف بحسب ما نقل الموقع الألماني "لقد أظهر أرسنال انضباطا لم نكن نره حتى الآن، وهذه تركيبة تسمح للاعبين بأن يكونوا واثقين من أنفسهم، فيكونون أسرع وأقوى".

مسعود أوزيل مع ميكل أرتيتا بعد الفوز على نابولي في دوري أبطال أوروبا 2013/2014

ميكل أرتيتا جاور مسعود أوزيل كلاعب في أرسنال لثلاثة مواسم قبل أن يتولى الإسباني تدريب الفريق مع نهاية 2019

ويقول موقع "ان تي في" الألماني إن مسعود صاحب الموهبة الكبيرة ومرهف الإحساس يحتاج إلى الاهتمام، والثناء والحب لكي يظهر ما لديه. ويضيف الموقع "مع كثير من مثل هذا الثناء، يمكن أن يظهر أوزيل مرة أخرى في عام 2020، أوزيل (المايسترو) الذي يحدد إيقاع المباريات ويقرر، (أوزيل) الذي يمرر العشرات من تمريرات الأحلام، لا بل المئات".

صلاح شرارة

  • Fußball WM 2014 Finale Argentinien Deutschland (AFP/Getty Images)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    كأس العالم 2014

    ساهم أوزيل بشكل كبير في تتويج المنتخب الألماني بمونديال 2014 وكان من أبرز اللاعبين في تلك البطولة.

  • FA Cup Gewinn FC Arsenal 17.05.2014 Mertesacker & Özil & Podolski (Reuters)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    تألق كبير في أرسنال

    تُوج أوزيل بكأس الاتحاد الانجليزي (2013/ 2014) مع فريق أرسنال. وأثنت الصحافة البريطانية كثيرا على أوزيل ووصفته بأنه واحد من أفضل اللاعبين في فريق "المدفعجية" وهو لقب فريق أرسنال.

  • Fußball Mezut Özil von Real Madrid (Getty Images)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    تتويج مع ريال مدريد

    الدوري الإسباني كان شاهدا أيضا على تألق أوزيل. فقد فاز الدولي الألماني من أصول تركية بالدوري الإسباني 2011/ 2012 وكأس ملك إسبانيا 2010/ 2011 مع ريال مدريد، وتوج أيضا مع الفريق الملكي بكأس السوبر الإسبانية عام 2012.

  • UEFA Champions League PFC Ludogorets Razgrad vs. Arsenal - Mesut Özil (Reuters/P. Childs)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    أفضل لاعب ألماني للمرة الخامسة

    توج أوزيل خمس مرات بجائزة أفضل لاعب ألماني وكان ذلك وفي أعوام 2011، 2012، 2013، 2015، و2016.

  • Özil Real vs Borussia 30.04.2013 in Madrid (picture-alliance/dpa)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    أفضل ممرر في أوروبا

    اختير "مسعود أوزيل" خلال الموسم الكروي 2011/ 2012 كأحسن ممرر في أوروبا. فقد أهدى أكثر من 25 تمريرة حاسمة متفوقا بذلك حينها على منافسين كبار في عالم المستديرة كميسي ورنالدو.

  • Fußballer Mesut Özil mit DFB Pokal (AP)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    بداية التألق مع بريمن

    متابعو كأس ألمانيا عام 2009 كانوا شاهدين على موهبة صاعدة. "أوزيل" اقتنص لقب النجم بلا منازع ذلك الموسم، حيث أحرز فريقه فيردر بريمن على كأس الاتحاد الألماني لكرة القدم للمرة السادسة في تاسع مشاركة له في النهائي. الألماني من أصل تركي سجل في شباك ليفركوزن في الدقيقة 58، وضمن الفوز لفريقه.

  • Fußball U21-Europameister Deutschland (imago sportfotodienst)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    الخطوة الأولى نحو النجاح

    أوزيل كان ضمن المنتخب الألماني الفائز ببطولة أمم أوروبا للشباب عام 2009. وتألق في المباراة التي حققت فيها ألمانيا فوزا كاسحا على إنجلترا. بطولة أمم أووربا للشباب عام 2009 اعتُبرت بداية النجاح لصاحب التمريرات والفنيات السحرية. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

بدأ اللاعب مسعود أوزيل مسيرته الكروية الناجحة من ضواحي مدينة غيلسنكيرشن الألمانية وانتقل ليصنع أمجاد أعرق الأندية الأوربية مثل ريال مدريد وأرسنال ويقود منتخب ألمانيا للفوز بكأس العالم 2014. بالصور: مسار حافل بالإنجازات. (10.07.2018)  

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عام جديد ومدرب جديد .. وأخيرا تعود البسمة لمسعود أوزيل!

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