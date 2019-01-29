 عاملة نظافة بقيت عالقة بمصعد ثلاث أيام دون أن ينتبه لها أحد | عالم المنوعات | DW | 29.01.2019

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منوعات

عاملة نظافة بقيت عالقة بمصعد ثلاث أيام دون أن ينتبه لها أحد

علقت عاملة نظافة في نيويورك بمصعد منزل تعود ملكيته لملياردير أمريكي لمدة ثلاثة أيام، ولم تتمكن السيدة التي تجاوز عمرها 50 عاما من التواصل مع أي شخص حتى عودة أصحاب البيت، الذين نقلوها مباشرة إلى المستشفى.

Wohnhaus (picture alliance/Geisler-Fotopress)

تمكن فريق إنقاذ بمانهاتن، نيويورك، من إنقاذ عاملة نظافة بقيت عالقة بمصعد لثلاثة أيام متتابعة دون أكل ولا شرب. وبسبب عطب المصعد بقيت السيدة عالقة بين الطابقين الثاني والثالث من منزل مستقل قيمته المالية تناهز 20 مليون دولار.

وحسب ما نقلته صحيفة "دايلي ميل" فإن السيدة المدعوة "ماريتس فورتاليزا" قد حوصرت في المصعد منذ يوم الجمعة إلى غاية الإثنين، وفقا لما ذكرته السلطات.

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كشفت تقارير صحفية أن عاملة نظافة سرقت أموالاً وأشياء ثمينة تفوق قيمتها 400 ألف يورو من منازل أشخاص كانت تعمل لديهم جنوبي ألمانيا. العاملة اعترفت المتهمة بواقعة السرقة، لكنها قدمت مبررات لذلك أمام القضاء. (22.11.2018)

وتعود ملكية المنزل للملياردير وارن ستيفنز وزوجته هارييت، الذين لم يقوما بفحص المصعد منذ 2017، وفق المصدر نفسه.

ويبدو أن السيدة كانت لوحدها في البيت المستقل لذلك لم يعرف أحد أنها محاصرة إلى غاية عودة الزوجين صباح الاثنين. وكان أحد الأشخاص الذين تحدثوا لـ"دايلي ميل" قال إن المنظفة كانت بمثابة أحد أفراد عائلة ستيفنز.

,بعد إنقاذ السيدة التي يقارب عمرها 53 عاما، تم نقلها إلى المستشفى، وهي في حالة جيدة.

يُشار إلى أن ستيفنز هو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك "Stephens Inc "، وهو بنك استثماري خاص مقره في ليتل روك، ولديه مكتب في نيويورك.

م.م/ع.ج.م

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    وفقا لمجلة "فوربس" فإن مؤسس شركة مايكروسوفت والناشط في مجال مكافحة الملاريا ، وليام هنري "بيل" غيتس بقي أغنى رجل في العالم للمرة الثالثة على التوالي. إذ تقدر ثروته بـ75.8 مليار دولار. جدير بالذكر أن بيل غيتس لا يرغب بتوريث ثروته بكاملها لأبنائه، إذ حدد قيمة التركة لكل منهم بـ 10 مليون دولار فقط، فالمال الكثير ضرره أكثر من نفعه على حد تعبير بيل غيتس.

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    أماسيو أورتيغا

    في المرتبة الثانية حلّ الاسباني أماسيو أورتيغا، وهو مؤسس شركة "زارا" العملاقة للملابس الجاهزة. إذ قدرت ثروته بـ 68.2 مليار دولار، ويتسم أورتيغا بالتواضع، وهو ما يظهر جليا في ملابسه التي اعتيد على رؤيته بها أثناء العمل، إذ يرتدي دوما قميصا أبيضا فوقه سترة زرقاء وكلاهما ليسا من منتجات ماركته "زارا".

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    وارن بافيت

    حلّ الأمريكي وران بافيت في المركز الثالث، وهو رجل أعمال ومستثمر أمريكي يحمل لقب "أوراكل أوماها"، وتقدر ثروته بحوالي 63.4 مليار دولار. خبير الاستثمارات البالغ من العمر 85 عاما، دخل عالم المال والأعمال منذ أن كان فتى صغيرا، وعمل في عدة مجالات من بينها توزيع الصحف وغسل السيارات وبيع كرات الغولف المستعملة، ورغم ذلك لم يتمكن من الحصول على قبول لدراسة إدارة الأعمال في جامعة هارفرد العريقة.

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    يعد جيف بيزوس خامس أغنى رجل في العالم بثروة تقدر بـ 45.2 مليار دولار. بيزوس هو المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "أمازون" يتسم بقدرته الخارقة على إرضاء زبائنه، وأكبر دليل على ذلك هو فتحه لباب المراسلات الشخصية بينه وبينهم لمعرفة مشاكلهم والمساعدة على حلها شخصيا أو تحويلها للقيم المختص.

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    مارك زوكربيرغ

    المرتبة السادسة في القائمة احتلها مارك زوكربيرغ كسادس أغنى شخص في العالم. ووفقا لمجلة "فوربس" تقدر ثروته بحوالي 44.6 مليار دولار. والملفت هو أنه إلى جانب ثروته المالية يتمتع زوكربيرغ (31 عاما) بشعبية واسعة، إذ يبلغ عدد متابعيه على موقع "تويتر" بحوالي 402 ألف شخص، رغم أن تغريداته لم تتجاوز 12 تغريدة. وفي أول تغريدة له كتب "لم أعتقد، بأنني سأكون على متن قارب في يوم ما".

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    لاري بيج وسيرجي برين

    ظهر اسم مؤسسي شركة غوغل "لاري بيج" و"سيرجي برين"، في المرتبتين 12 و13. إذ قدرت ثروتهما بحوالي 35.2 و34.4 مليار دولار. علما أن محرك البحث بدأ كمشروع بحثي في جامعة ستانفورد. آنذاك كانت شبكة الانترنيت في بداياتها. وكانا يبحثان عن وسيلة لنقل ما يعرف بـ"الروابط المرتدة" من صفحة إلى أخرى.

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    ليليان بيتنكور

    تعد ليليان بيتنكور وهي ابنة مؤسس شركة لوريال يوغين شولير، أغنى إمرأة في العالم. ورثت بيتنكور شركة العائلة والمتخصصة في صناعة مستحضرات التجميل عام 1957 وتقدر ثروتها حاليا بحوالي 36.1 مليار دولار. وتملك أسهما في عملاق صناعة الأغذية السويسري "نسلته" وتدير مجموعة "لوريال".

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    تعرف على أغنى أثرياء العالم وألمانيا

    الكسندرا أندرسن

    أما لقب أصغر ملياردير في العالم، فكان من نصيب النرويجية الكسندرا اندرسن (اليمنى في الصورة) البالغة 19 عاما. حصلت على ثروتها من والدها يوهان اندريسون، إذ خصص لها، ولشقيقتها التي تكبرها عاما واحدا، 42 بالمئة من أسهم شركة العائلة.

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    كارل وثيو ألبرشت وبيت هايستر

    بعض الألمان ظهر اسمهم من بين أغنى 50 شخصا في العالم. وهما كارل ألبريشت وشقيقته بيت هايستر، أصحاب متجر "ألدي زود". إذ تقدر ثروتهما بحوالي 25.9 مليار دولار. أما ثيو ألبريشت وهو الشقيق الأصغر ويملك سلسلة متاجر "ألدي نورد"، فتقدر ثروته بحوالي 20.3 مليار دولار.

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    تعرف على أغنى أثرياء العالم وألمانيا

    سوزان كلاتين

    هي ثاني أغنى امرأة في ألمانيا. وتملك هي وأخوها حوالي 50 بالمئة من أسهم شركة السيارات الألمانية "بي إم دبليو"، وتعتبر المحرك الأساسي لشركة "أتلانتا"، وهي شركة أدوية مهمة ومتخصصة في صناعة المواد الكيميائية. وتقدر مجلة "فوربس" ثروتها بحوالي 18.5 مليار دولار. ما يجعلها رابع أغنى شخص في ألمانيا.

    الكاتب: كريس كوتريل/ دالين صلاحية


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تعرف على أغنى أثرياء العالم وألمانيا

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