عاملة نظافة بقيت عالقة بمصعد ثلاثة أيام دون أن ينتبه لها أحد

تمكن فريق إنقاذ بمانهاتن، نيويورك، من إنقاذ عاملة نظافة بقيت عالقة بمصعد لثلاثة أيام متتابعة دون أكل ولا شرب. وبسبب عطب المصعد بقيت السيدة عالقة بين الطابقين الثاني والثالث من منزل مستقل قيمته المالية تناهز 20 مليون دولار.

وحسب ما نقلته صحيفة "دايلي ميل" فإن السيدة المدعوة "ماريتس فورتاليزا" قد حوصرت في المصعد منذ يوم الجمعة إلى غاية الإثنين، وفقا لما ذكرته السلطات.

وتعود ملكية المنزل للملياردير وارن ستيفنز وزوجته هارييت، الذين لم يقوما بفحص المصعد منذ 2017، وفق المصدر نفسه.

ويبدو أن السيدة كانت لوحدها في البيت المستقل لذلك لم يعرف أحد أنها محاصرة إلى غاية عودة الزوجين صباح الاثنين. وكان أحد الأشخاص الذين تحدثوا لـ"دايلي ميل" قال إن المنظفة كانت بمثابة أحد أفراد عائلة ستيفنز.

,بعد إنقاذ السيدة التي يقارب عمرها 53 عاما، تم نقلها إلى المستشفى، وهي في حالة جيدة.

يُشار إلى أن ستيفنز هو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك "Stephens Inc "، وهو بنك استثماري خاص مقره في ليتل روك، ولديه مكتب في نيويورك.

م.م/ع.ج.م