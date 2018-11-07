 عاملة تنظيف تسرق أموالا وأشياء ثمينة بـ 400 ألف يورو | عالم المنوعات | DW | 22.11.2018

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منوعات

عاملة تنظيف تسرق أموالا وأشياء ثمينة بـ 400 ألف يورو

كشفت تقارير صحفية أن عاملة نظافة سرقت أموالاً وأشياء ثمينة تفوق قيمتها 400 ألف يورو من منازل أشخاص كانت تعمل لديهم جنوبي ألمانيا. العاملة اعترفت المتهمة بواقعة السرقة، لكنها قدمت مبررات لذلك أمام القضاء.

Symbolbild Haushaltshilfe (picture-alliance/dpa/K. Remmers)

صورة من الأرشيف.

ذكر موقع صحيفة "ميركور" أن عاملة تنظيف في بلدة شتارنبرغ، والتي تقع في ولاية بافاريا الألمانية، سرقت نقوداً وأشياء ثمينة من منازل أشخاص كانت تشتغل عندهم. وأضاف الموقع الألماني أن مجموع الخسائر فاق 400.000 يورو.

وأشار موقع صحيفة "ذي فيلت" الألمانية أن عاملة التنظيف (39 عاماً)، سرقت ساعة من نوع "رولكس" وأدوات المائدة الفضية وأموالاً نقدية. وأردف أن المتهمة اعترفت أمام محكمة الولاية في مدينة ميونيخ أمس الأربعاء ( 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) بالاتهامات المُوجهة لها من قبل الادعاء العام. وتابع أن المتهمة لا تستطيع تذكر بعض الأشياء الثمينة، التي سرقتها ومن بينها حقائب يد باهظة الثمن.

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خلصت دراسة علمية إلى أن الرجال الذين يعملون في التنظيف يموتون أبكر من النساء العاملات في نفس المجال، وأن العمل في التنظيف يعرض صحة الرجال للخطر. لكن ما أسباب ذلك؟ وهل هذا حُجة للرجال كي لا يعملوا في تنظيف منازلهم؟ (05.09.2017)

وتابع نفس المصدر، أن المتهمة التي كانت تعمل تحت اسم مزيف، نهبت أثناء عملها كعاملة تنظيف منازل الأشخاص الذين كانت تعمل لديهم. وأضاف أن المتهمة ألحقت خسائر كبيرة بأرباب عملها فاقت 400.000 يورو.

وفي نفس السياق، أشار موقع صحيفة "أوغسبورغ- تسايتونغ" أن عاملة التنظيف أعادت بيع بعض المسروقات التي نهبتها، حيث لم تكن لديها معرفة عن القيمة الحقيقية للأشياء المسروقة. وأردف أن المسروقات تحمل أسماء شركات معروفة بمنتجاتها باهظة الثمن.

هذا وأفاد موقع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية أن المتهمة صرفت كل المال الذي سرقته. وأضاف أن باقي المسروقات عرضتها للبيع في الفترة الممتدة بين ( أكتوبر/ تشرين الأول 2017) و (يناير/ كانون الثاني 2018). وتابع أن الشرطة عثرت في منزل المتهمة بعد إلقاء القبض عليها على ثماني ساعات.

في المقابل، أوضح موقع "ذي فيلت" أن المتهمة تحدثت أمام المحكمة عن مشاكلها المالية في محاولة لتبرير عملية السرقة، حيث أكدت أنها كانت في ورطة مالية. ولم يصدر القضاء الحكم بعد في هذه القضية.

ر.م/ع.ج.م

  • Fensterputzer der Elbphilharmonie (picture-alliance/dpa/A. Heimken)

    تنظيف مبنى فيلهارموني هامبورغ.. حين تمتزج الإثارة بالموسيقى

    يبدو المشهد كأحد أفلام الأكشن، لكنه يبقى عملاً حاله حال أي عمل آخر. يقوم منظفو النوافذ بتنظيف واجهة مبنى الفيلهارموني بمدينة هامبورغ ثلاث مرات سنوياً. ويتم تدريب المنظفين تدريباً خاصاً على تسلق البنايات.

  • Fensterputzer der Elbphilharmonie (picture-alliance/dpa/A. Heimken)

    تنظيف مبنى فيلهارموني هامبورغ.. حين تمتزج الإثارة بالموسيقى

    تسعة من المتسلقين المدريبن يتولون تنظيف المبنى الذي يبلغ ارتفاعه 110 متراً ومساحة واجهاته نحو 16 ألف متر مربع، في حملة تستمر لثلاثة أسابيع.

  • Fensterputzer der Elbphilharmonie (picture-alliance/dpa/A. Heimken)

    تنظيف مبنى فيلهارموني هامبورغ.. حين تمتزج الإثارة بالموسيقى

    "إنه أفضل عمل في العالم"، يقول شتيفن فالكه بيرغ، وهو أحد المنظفين الذين يعملون في هذه المهنة منذ افتتاح مبنى الفيلهارموني بمدينة هامبورغ مطلع 2017، ويضيف: "المنظر رائع من الأعلى".

  • Fensterputzer der Elbphilharmonie (picture-alliance/dpa/A. Heimken)

    تنظيف مبنى فيلهارموني هامبورغ.. حين تمتزج الإثارة بالموسيقى

    لكن تبقى سلامة المنظفين رهينة أحوال الطقس، فالرياح العاتية غير المتوقعة تزيد من المخاطر على العمال، رغم اعتمادهم على قطع تلصقهم بألواح زجاج الواجهة، كي لا تجرفهم الريح.

  • Fensterputzer der Elbphilharmonie (picture-alliance/dpa/A. Heimken)

    تنظيف مبنى فيلهارموني هامبورغ.. حين تمتزج الإثارة بالموسيقى

    عازفة البوق في أوركسترا الفيلهارموني كلاوديا شتيرنكيرت، تتدرب على آلتها الموسيقية خلال تنظيف المتسلقين لواجهة المبنى. ولا تسمح قوانين عملهم بالتعلق بالحبال لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة. كما أن يوم عملهم لا يتجاوز الست ساعات.

  • Fensterputzer der Elbphilharmonie (picture-alliance/dpa/A. Heimken)

    تنظيف مبنى فيلهارموني هامبورغ.. حين تمتزج الإثارة بالموسيقى

    ويبدو العمال كمتسلقي الجبال من حيث التجهيزات: الخوذة، الملابس المانعة للرطوبة، أحذية التنظيف، عدة التسلق، وغيرها من الخطافات والحبال.

  • Fensterputzer der Elbphilharmonie (picture-alliance/dpa/A. Heimken)

    تنظيف مبنى فيلهارموني هامبورغ.. حين تمتزج الإثارة بالموسيقى

    بقضيب تلسكوبي مثبت على الصدر ينظف العمال الألواح الزجاجية للمبنى، أما الماء فيحصلون عليه من خلال خرطوم خاص، وليست هناك حاجة لأي مساحيق أو مواد أخرى للتنظيف.

  • Fensterputzer der Elbphilharmonie (picture-alliance/dpa/A. Heimken)

    تنظيف مبنى فيلهارموني هامبورغ.. حين تمتزج الإثارة بالموسيقى

    وتصل أجور فريق العمال التسعة عن مهمة التنظيف الخطرة هذه إلى نحو 50 ألف يورو في كل مرة، تُضاف إليها ألفا يورو للتجهيزات والمواد. وهذا يعني أن تنظيف بناية فيلهارموني هامبورغ يكلف 52 ألف يورو كل أربعة أشهر، للحفاظ على لؤلؤة المدينة.


مختارات

تنظيف مبنى فيلهارموني هامبورغ.. حين تمتزج الإثارة بالموسيقى

مهنة تنظيف المباني الزجاجية العالية تنطوي على مخاطر كبيرة للعاملين رغم أجورها المرتفعة للغاية، لكن تنظيف مبنى فرقة فيلهارموني هامبورغ يبقى له سحره الخاص. (04.10.2018)  

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