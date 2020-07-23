 ″عامك من أجل ألمانيا″.. عرض جديد للالتحاق بالجيش الألماني | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.07.2020

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أخبار

"عامك من أجل ألمانيا".. عرض جديد للالتحاق بالجيش الألماني

قبل تسع سنوات تم تغيير بنية الجيش الألماني من الخدمة الإلزامية إلى التطوعية أي التحول لجيش من المحترفين. الآن تقدم وزارة الدفاع الألمانية عرضا جديدا لمن يرغب في الالتحاق بالجيش بعنوان: "عامك من أجل ألمانيا". فماذا تقصد؟

وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب-كارنباور تعرض مشروع عامك من أجل ألمانيا (23/7/2020)

وزيرة الدفاع الألمانية تعرض مشروع تجنيد ما يصل لألف متطوع للعمل في مجالات الحماية المدنية في حالات الكوارث والأزمات داخل البلاد تحت شعار "عامك من أجل ألمانيا".

يعتزم الجيش الاتحادي الألماني "بوندسفير" تجنيد ما يصل إلى 1000 متطوع بدءا من نيسان / أبريل 2021 للعمل في مجالات الحماية المدنية في حالات الكوارث والأزمات داخل البلاد.

مختارات

بعد حديث مسؤولة ألمانية عن أن "إلغاء" التجنيد الإجباري كان "خطاً فادحاً"، عارضت وزيرة الدفاع الألمانية كرامب-كارنباور إعادة تطبيق التجنيد الإجباري بشكله القديم متحدثة عن شكل جديد. فما هو الشكل الجديد الذي طرحته الوزيرة؟

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب-كارنباور إن هذه الخدمة تستمر سبعة أشهر في التدريب العسكري والقيام بمهام جنود الاحتياط خلال ستة أشهر أخرى.

وتتمثل مهمة هؤلاء المتطوعين في الحماية المدنية أي كالمهام التي تتخذ حاليا لمكافحة جائحة كورونا.

وعرضت الوزيرة اليوم الخميس (23 يوليو/ تموز 2020) مهام هذه الخدمة تحت شعار "عامك من أجل ألمانيا"، مشيرة إلى أن هذه المهمة من شأنها أيضا تقوية التماسك الاجتماعي. وقالت الوزيرة إن الخدمة التي يقوم بها المتطوعون "بأي شكل كان أداؤها هي من وجهة نظري اللحمة التي تربط بين أعضاء المجتمع في الأوقات العصيبة".

وبينت الوزيرة أن الطرح الجديد يكمل مهام الخدمة التطوعية القائمة حاليا، التي تم البدء فيها عقب إلغاء التجنيد الإجباري في يوليو/ تموز 2011.

وتستمر هذه الخدمة ما بين 7 و23 شهرا وهي تساعد أيضا في تأهيل الجنود العاملين والجنود لبعض الوقت، فهي نوع من "الدورة التجريبية".

وهناك حاليا بين صفوف الجيش الألماني، الذي يضم نحو 184000 جندي، حوالي 9000 من المتطوعين يقومون بمهام مشتركة مع القوات الألمانية كما يقومون أيضا بالمشاركة في المهام التي يقوم بها الجيش خارج البلاد.

والآن من المفترض أن يلتحق ألف شخص سنويا بالجيش الألماني بمهمات أخرى. إذ ليس من الضروري أن يلتحق هؤلاء بالقوى الجوية أو البحرية، بل يمكن استخدامهم في مهمات لوجستية وفي حالات الطوارئ والأزمات.

ص.ش/ أ.ح (د ب أ)

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