عامان على انفجار مرفأ بيروت وخيبة الأمل تسيطر على الشارع اللبناني

حريق في مرفأ بيروت يعيد إحياء ذكرى الانفجار المروع قبل سنتين

تدرس السلطات اللبنانية كيفية التعامل مع حريق مستمر في مرفأ بيروت منذ عدة أيام. حوّلت النيران الجزء الأكثر تضررا من الصوامع إلى فرن، تتصاعد منه ألسنة النيران واللهب التي يمكن رؤيتها من مسافات بعيدة مشرفة على المرفأ.