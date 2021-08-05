 عامان على انفجار مرفأ بيروت وخيبة الأمل تسيطر على الشارع اللبناني | DW الأخبار | DW | 04.08.2022

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DW الأخبار

عامان على انفجار مرفأ بيروت وخيبة الأمل تسيطر على الشارع اللبناني

يشعر الكثيرون في لبنان بخيبة أمل كبيرة في الذكرى السنوية الثانية لانفجار مرفأ بيروت، الذي أودى بحياة أكثر من مئتي شخص وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح.

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بعد عام من حادث انفجار مرفأ بيروت، لا يزال المصابون وأهالي الضحايا يشعرون بخيبة أمل لعدم محاسبة المسؤولين.

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6617951 04.08.2021 People carry pictures of some of the victims of last year's Beirut port blast during a march, as Lebanon marks the one-year anniversary of the explosion in Beirut, Lebanon. Participants protest impunity over the country's worst peacetime disaster at a time when its economy was already in tatters. Abdul Kader Albay / Sputnik

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