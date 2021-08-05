عامان على انفجار مرفأ بيروت وخيبة الأمل تسيطر على الشارع اللبناني

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
يشعر الكثيرون في لبنان بخيبة أمل كبيرة في الذكرى السنوية الثانية لانفجار مرفأ بيروت، الذي أودى بحياة أكثر من مئتي شخص وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح.
في الوقت الذي خرج فيه الآلاف إلى الشوارع لإحياء الذكرى الثانية لانفجار بيروت والمطالبة بالعدالة للضحايا، انهارت أربع صوامع إضافية من إهراءات المرفأ.
بعد عامين من الانفجار الضخم الذي هز ميناء بيروت والذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص، أعاد الانهيار الأخير لصوامع حبوب تاريخية ذكريات مؤلمة إلى أذهان المواطنين وزاد من تضاؤل الآمال في المساءلة.
انهار جزء متصدع من مخازن مرفأ بيروت على إثر تكرر اندلاع النيران فيها فيما تتصاعد المخاوف من انهيار المزيد منها. واصلت طوافات الجيش رش المياه فوق الإهراءات، التي لا يزال يتصاعد منها قليل من الدخان.
تدرس السلطات اللبنانية كيفية التعامل مع حريق مستمر في مرفأ بيروت منذ عدة أيام. حوّلت النيران الجزء الأكثر تضررا من الصوامع إلى فرن، تتصاعد منه ألسنة النيران واللهب التي يمكن رؤيتها من مسافات بعيدة مشرفة على المرفأ.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول