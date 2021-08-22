 عالم ناريندرا مودي - طريق الهند نحو العالمية | تقارير جديدة | DW | 11.11.2021

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تقارير جديدة

عالم ناريندرا مودي - طريق الهند نحو العالمية

يعتبر ناريندرا مودي الرجل القوي الجديد على الساحة الدولية. فالقومي اليميني يحكم الهند منذ عام 2014 وهو الشخصية المركزية في التحالف الجديد بين الهند ودول اتحاد المحيط الهادي ضد الصين.

Indien Narendra Modi

Indien I Premierminister Narendra Modi spricht bei der Grundsteinlegung von AIIMS Rajkot, Gujarat

صرح مودي يوماً قائلاً: "لا توجد قوة في العالم يمكنها إيقاف بلد يبلغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة" وأضاف "القرن الحادي والعشرون سيكون قرن الهند". بعد أن حكمت عائلة نهرو - غاندي الهند لستة عقود وصل رجل من الشعب وصفوف المعارضة إلى السلطة في عام 2014 واعدا ببداية جديدة. إنه ناريندرا مودي وهو أحد الشخصيات الثلاث التي تحظى بأكبر عدد من المتابعين في جميع أنحاء العالم على تويتر. يتمتع مودي بسمات تمكنه أن يلعب دور المعلم السلمي أو الزعيم الحربي.

Indien Premierminister Narendra Modi

يتهمه معارضوه أنه يرغب في تحويل أكبر ديمقراطية في العالم إلى دولة هندوسية معادية للمسلمين ومناهضة لليبرالية. ولكنه على الساحة العالمية أصبح شخصية لا يمكن تجاهلها. فالهند على الصعيد الدولي، لم تكن بنفس القوة التي هي عليها اليوم، وعلى المستوى المحلي، لم تكن ذات توجه قومي وشمولي.

فمن هو ناريندرا مودي؟ وماذا عن "الميليشيا الهندوسية القومية" التي انبثق من بين صفوفها؟

 

مواعيد البث
DW  عربية

السبت 11 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 03:15 UTC
السبت  11 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 13:15 UTC
السبت 11 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 16:15 UTC
السبت 11 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 19:15 UTC
الأحد 12 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 05:15 UTC
الأحد 12 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 22:15 UTC
الإثنين 13 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 11:15 UTC
الإثنين 13 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 18:15 UTC
الثلاثاء 14 ديسمبر/كانون الأول 2021– 07:15 UTC
الأربعاء 15 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 01:15 UTC
الأربعاء  15 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 09:15 UTC
الأربعاء 15 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 15:15 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

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