عالم ناريندرا مودي - طريق الهند نحو العالمية

صرح مودي يوماً قائلاً: "لا توجد قوة في العالم يمكنها إيقاف بلد يبلغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة" وأضاف "القرن الحادي والعشرون سيكون قرن الهند". بعد أن حكمت عائلة نهرو - غاندي الهند لستة عقود وصل رجل من الشعب وصفوف المعارضة إلى السلطة في عام 2014 واعدا ببداية جديدة. إنه ناريندرا مودي وهو أحد الشخصيات الثلاث التي تحظى بأكبر عدد من المتابعين في جميع أنحاء العالم على تويتر. يتمتع مودي بسمات تمكنه أن يلعب دور المعلم السلمي أو الزعيم الحربي.

يتهمه معارضوه أنه يرغب في تحويل أكبر ديمقراطية في العالم إلى دولة هندوسية معادية للمسلمين ومناهضة لليبرالية. ولكنه على الساحة العالمية أصبح شخصية لا يمكن تجاهلها. فالهند على الصعيد الدولي، لم تكن بنفس القوة التي هي عليها اليوم، وعلى المستوى المحلي، لم تكن ذات توجه قومي وشمولي.

فمن هو ناريندرا مودي؟ وماذا عن "الميليشيا الهندوسية القومية" التي انبثق من بين صفوفها؟





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DW عربية

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