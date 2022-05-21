 عالم شي جين بينغ | تقارير جديدة | DW | 22.06.2022

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تقارير جديدة

عالم شي جين بينغ

يريد الرئيس شي جين بينغ تحويل جمهورية الصين الشعبية إلى قوة عالمية رائدة في المستقبل. لم يحدث من قبل أن حققت الصين مثل هذا النجاح. ولم تؤثر الصين بالتوازن السياسي العالمي كما يحدث حاليا.

Dokumentation Die Welt des Xi Jinping

Dokumentation Die Welt des Xi Jinping

عود كل ذلك إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ كونه مسؤول إلى حد كبير عن ذلك. كشخصية رئيسية في السياسة الصينية يوجه الدولة الشيوعية ببراغماتية وحسابات رصينة منذ عام 2013. على الصعيد المحلي، يسعى شي جاهداً من أجل تحقيق "الدكتاتورية المثالية"، أما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، فإنه يريد تغيير القواعد الدولية. ما هي أهداف الأوتوقراطي الغامض الذي تأثر بشدة بالماوية في شبابه؟ وما هي دوافعه وغاياته؟ يتتبع الفيلم الوثائقي صعود ومستقبل الخطط السياسية للرئيس الصيني.


 

مواعيد البث

DW  عربية

الإثنين 01 أغسطس/آب 2022 – 03:00 UTC
الإثنين 01 أغسطس/آب 2022 – 06:30 UTC
الإثنين 01 أغسطس/آب 2022 – 13:00 UTC
الثلاثاء 02 أغسطس/آب 2022 – 09:00 UTC
الأربعاء 03 أغسطس/آب 2022 – 00:30 UTC
الخميس 04 أغسطس/آب 2022 – 10:30 UTC
الخميس 04 أغسطس/آب 2022 – 14:30 UTC
السبت 06 أغسطس/آب 2022 - 04:30 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

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