 عالم سيارات غريب | عالم السرعة | DW | 28.04.2022

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عالم السرعة

عالم سيارات غريب

سنتعرف في حلقة اليوم من عالم السرعة على موهبة فذة في عالم السيارات. شاب ألماني مغرم بجمع السيارات القديمة والتخلص منها في مقبرة سيارات خاصة وسط الغابات.

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