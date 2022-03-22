عالم سيارات غريب

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سنتعرف في حلقة اليوم من عالم السرعة على موهبة فذة في عالم السيارات. شاب ألماني مغرم بجمع السيارات القديمة والتخلص منها في مقبرة سيارات خاصة وسط الغابات.
منتقدو المستشار أولاف شولتس يتهمونه بعدم الوفاء بتعهده الخاص بتزويد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة، فما حقيقة ذلك وخلفيات موقف شولتس؟ يتزامن هذا مع أنباء تفيد بأن ألمانيا قررت إرسال دبابات بشكل مباشر إلى أوكرانيا.
تسجل ألمانيا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية تزايدا بالجرائم المتعلقة بهذه الحرب والتي تستهدف أفرادا من الجاليتين. من جانب آخر حذرت الحكومة الألمانية من مقاطعة الثقافة الروسية فـ"بوتين ليس روسيا".
حضر المستشار الألماني أولاف شولتس حفلا في دار أوبرا العاصمة برلين للتضامن مع أوكرانيا ومعارضة الحرب، فيما أعلنت برلين إرسال مساعدات جمعتها شركة السكك الحديدية الألمانية إلى أوكرانيا.
تطغى الحرب في أوكرانيا على مسيرات عيد الفصح الداعية للسلام هذا العام، فقد خرج المئات في مسيرات بمختلف المدن الألمانية داعين إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. ومن المقرر أن يصل عدد المسيرات هذا العام إلى أكثر من 130 مسيرة.
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