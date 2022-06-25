عالم السرعة - نساء في عالم السرعة

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حلقة هذا الأسبوع من " عالم السرعة " تسلط الضوء على الدور الريادي للمرأة في قطاع وسائل النقل المستقبلية والرياضية. ففي كينيا سنلتقي ببطلة سباقات الدراجات، وفي الهند بمهندسة برمجيات في قطاع السيارات، وفي برلين على قائدة حافلة كهربائية بطول 18 مترا.
يعقد قادة دول مجموعة السّبع في قلعة إلماو بولاية بافاريا بجنوب ألمانيا، قمة تبدأ اليوم الأحد في وقتٍ يعيش فيه العالم أزمات متعددة تطغى عليها الحرب في أوكرانيا مرورا بقضايا المناخ وصولا إلى الأمن الغذائي ولهيب التضخم.
تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة قرارا ينتقد إيران رسميا على عدم تعاونها. وفيما حذرت طهران من العواقب، دعت واشنطن ولندن وباريس وبرلين، طهران للوفاء بالتزاماتها القانونية، أما إسرائيل فرحبت بقرار الوكالة الدولية.
خلال الاجتماعات المشتركة، بدا من الواضح أن كلا البلدين - ألمانيا والهند - تعتزمان تعميق علاقات التعاون بينهما وخاصة فيما يتعلق بحماية المناخ عالمياً إضافة إلى التعاون الاقتصادي والأمني.
تبدو رحلة الرئيس السنغالي ماكي سال رئيس الإتحاد الأفريقي، إلى روسيا وأوكرانيا، مثقلة بهموم سكان القارة السمراء التي تبدو وكأنها مسرح للحرب وليس مجرد منطقة متأثرة بتداعياتها. فهل يستجيب الرئيس بوتين للصوت الأفريقي؟
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