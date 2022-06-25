عالم السرعة

عالم السرعة - نساء في عالم السرعة

حلقة هذا الأسبوع من " عالم السرعة " تسلط الضوء على الدور الريادي للمرأة في قطاع وسائل النقل المستقبلية والرياضية. ففي كينيا سنلتقي ببطلة سباقات الدراجات، وفي الهند بمهندسة برمجيات في قطاع السيارات، وفي برلين على قائدة حافلة كهربائية بطول 18 مترا.