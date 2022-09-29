 عالم السرعة - مستقبل السيارات الرياضية الفارهة ! | عالم السرعة | DW | 07.10.2022

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عالم السرعة

عالم السرعة - مستقبل السيارات الرياضية الفارهة !

في حلقة هذا الأسبوع من عالم السرعة نتعمق في تاريخ السيارات الرياضية المدمجة العملاقة التي سيعفو عليها الزمن قريبا، ونلتقي بسائقة في نيجيريا ساعدتها إرادتها التي لا تقهر في التغلب على العديد من العقبات الحياتية.

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