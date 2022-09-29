عالم السرعة - مستقبل السيارات الرياضية الفارهة !

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
في حلقة هذا الأسبوع من عالم السرعة نتعمق في تاريخ السيارات الرياضية المدمجة العملاقة التي سيعفو عليها الزمن قريبا، ونلتقي بسائقة في نيجيريا ساعدتها إرادتها التي لا تقهر في التغلب على العديد من العقبات الحياتية.
بعد مباراة مثيرة، خسر منتخب مصر بطاقة التأهل لمونديال قطر 2022، بعد هزيمته بركلات الترجيح أمام مضيفه المنتخب السنغالي. وفي حين أهدر محمد صلاح أولى ركلات مصر الترجيحية نجح زميله في ليفربول في تسديد الركلة الحاسمة لبلده.
يواصل متمردو تيغراي زحفهم نحو العاصمة الإثيوبية، ما خلف مئات الآلاف من النازحين والجياع، فيما يحذر المراقبون من تداعيات الصراع وارتداداته الجيوسياسية. ويتابع الإعلام الألماني هذا الموضوع باهتمام، مخصصا له مساحة واسعة.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول