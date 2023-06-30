 عالم السرعة - مجلة السيارات | عالم السرعة | DW | 06.07.2023

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عالم السرعة

عالم السرعة - مجلة السيارات

هل تستحوذ الصين على السوق الأوروبية بسياراتها الكهربائية الصغيرة؟ أو هل ستستقيق أخيرًا شركات أوروبية مثل فولكسفاغن؟ وشركة أوبل تقدم سيارتها الناجحة أوبل أسترا لأول مرة كسيارة كهربائية بالكامل - وأيضا كسيارة كومبي.

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