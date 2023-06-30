عالم السرعة - مجلة السيارات

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هل تستحوذ الصين على السوق الأوروبية بسياراتها الكهربائية الصغيرة؟ أو هل ستستقيق أخيرًا شركات أوروبية مثل فولكسفاغن؟ وشركة أوبل تقدم سيارتها الناجحة أوبل أسترا لأول مرة كسيارة كهربائية بالكامل - وأيضا كسيارة كومبي.
بعد تحقيق الشركات الصينية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية نجاحات في السوق الصينية، ترغب في اقتحام الأسواق الأوروبية. فهل تستطيع منافسة عمالقة صناعة السيارات في ألمانيا مثل بي أم دبليو ومرسيدس وفولكس فاغن؟
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