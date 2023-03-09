عالم السرعة - مجلة السيارات

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سيارة دفع رباعي فاخرة هجين من الصين، سيارة مرسيدس من الثمانينيات تعمل بالكهرباء، جولة مكثفة في عالم وسائل النقل العام في برلين، قصة سائق سيارة أجرة من لبنان.
بعد تحقيق الشركات الصينية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية نجاحات في السوق الصينية، ترغب في اقتحام الأسواق الأوروبية. فهل تستطيع منافسة عمالقة صناعة السيارات في ألمانيا مثل بي أم دبليو ومرسيدس وفولكس فاغن؟
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