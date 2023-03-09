عالم السرعة

عالم السرعة - مجلة السيارات

سيارة دفع رباعي فاخرة هجين من الصين، سيارة مرسيدس من الثمانينيات تعمل بالكهرباء، جولة مكثفة في عالم وسائل النقل العام في برلين، قصة سائق سيارة أجرة من لبنان.