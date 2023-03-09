 عالم السرعة - مجلة السيارات | عالم السرعة | DW | 17.03.2023

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عالم السرعة

عالم السرعة - مجلة السيارات

سيارة دفع رباعي فاخرة هجين من الصين، سيارة مرسيدس من الثمانينيات تعمل بالكهرباء، جولة مكثفة في عالم وسائل النقل العام في برلين، قصة سائق سيارة أجرة من لبنان.

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(210419) -- SHANGHAI, April 19, 2021 (Xinhua) -- Journalists interviews a staff member of NIO, a Chinese electric car maker, about new energy car eT7 at its booth during the 19th International Automobile Industry Exhibition (Auto Shanghai 2021) in Shanghai, east China, April 19, 2021. The 19th International Automobile Industry Exhibition (Auto Shanghai 2021) kicked off at the National Exhibition and Convention Center (Shanghai) Monday. Slated for April 19 to 28, Auto Shanghai 2021 is the first of the world's biggest auto shows to run normally amid the coronavirus pandemic this year. According to the organizer, 1,000 enterprises from all over the world have registered to participate in the auto show, which boasts a total exhibition area of 360,000 square meters with 12 indoor exhibition halls. (Xinhua/Chen Jianli)

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