عالم السرعة - متعة القيادة البرمائية

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لقي سبعة إسرائليين حتفهم، بعد أن أطلق مسلح فلسطيني النار عليهم، أمام كنيس بالقدس الشرقية، حسب الشرطة الإسرائيلية. ودانت واشنطن ذلك، مؤكدة أنه لن يغير في برنامج جولة وزير خارجيتها المرتقبة للمنطقة.
إنها نقطة تحول في التعامل مع السيارات ذاتية القيادة، تقول شركة بايدو، أول شركة يسمح لها بتشغيل سيارات أجرة "تاكسي روبوت" بدون سائق بشري بالصين. الشركة تتفاوض على توسيع استخدام سيارتها ليشمل المدن الكبرى مثل بكين وشنغهاي.
في إطار برنامج إعادة هيكلة جذرية لشركة "دايملر غروب"، سوف تحصل الأخيرة اعتبارا من الغد على الاسم التقليدي للشركة في سبيل الاستفادة من سمعة النجمة حول العالم.
فتحت السلطات الروسية اليوم الأحد تحقيقا في حادث مقتل داريا دوغين، الصحافية والمحللة السياسية الروسية الشابة، ابنة الكاتب الروسي القومي المتشدد ألكسندر دوغين، في انفجار سيارة والدها في موسكو.
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