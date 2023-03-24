 عالم السرعة - متعة القيادة البرمائية | عالم السرعة | DW | 30.03.2023

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عالم السرعة

عالم السرعة - متعة القيادة البرمائية

السيارة الأكثر مبيعاً في العالم - تويوتا كورولا تحت التجربة. ومستقبل خدمات توصيل البضائع الى وسط المدينة. وسيارة برمائية تعمل بالطاقة الرفيقة بالبيئة.

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