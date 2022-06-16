عالم السرعة - قريبًا - شاحنات وحافلات كهربائية

اليونان: انتشال جثث 21 مهاجرا ومخاوف من غرق العشرات

يواصل خفر الساحل اليونانيون عمليات البحث عن مفقودين في بحر إيجه، عقب غرق مركبين شراعيين كانا يحملان عشرات المهاجرين الساعين للوصول إلى الجزر اليونانية القريبة من تركيا. وقد تم انتشال أكثر من عشرين جثة حتى الآن.