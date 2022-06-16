عالم السرعة - قريبًا - شاحنات وحافلات كهربائية

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هل فورد رانغر رابتور الجديدة هي عربة "بيك أب" المثالية؟ وهل المحرك الكهربائي هو مستقبل المركبات الكبيرة؟ وهل جزيرة هالكي اليونانية نموذج يحتذى به للنقل الرفيق بالبيئة؟
تسعى الأندية العربية المشاركة في كاس العالم للأندية بالمغرب لتحقيق إنجاز تاريخي يعزز التألق العربي الأخير في كأس العالم بقطر بيد أن مهمة الأهلي والوداد والهلال السعودي ستصطدم بقوة ريال مدريد وفلامينجو البرازيلي.
تمكن آينتراخت فرانكفورت من اقتناص وصافة البوندسليغا مؤقتًا بعد فوزه على شالكه، مستفيدًا من هزيمة قاسية لفرايبورغ أمام فولفسبورغ. ويتقدم فرانكفورت على صاحبي المركزين الثالث والرابع بفارق الأهداف فقط.
تستعد فرنسا وألمانيا لإحياء الذكرى الستين لمعاهدة الإليزيه التي أسّست لمصالحة وصداقة بينهما في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية. ويلتقي المستشار الألماني والرئيس الفرنسي بباريس للاحتفاء بعلاقة صداقة لا تخلو من خلافات.
يواصل خفر الساحل اليونانيون عمليات البحث عن مفقودين في بحر إيجه، عقب غرق مركبين شراعيين كانا يحملان عشرات المهاجرين الساعين للوصول إلى الجزر اليونانية القريبة من تركيا. وقد تم انتشال أكثر من عشرين جثة حتى الآن.
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