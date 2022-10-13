 عالم السرعة - غانا تنقذ سيارات أوروبا من الخردة | عالم السرعة | DW | 02.12.2022

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عالم السرعة

عالم السرعة - غانا تنقذ سيارات أوروبا من الخردة

في حلقة هذا الأسبوع من عالم السرعة سنتعرف على الطريقة التي ستعتمدها الصين للسيطرة على سوق السيارت الكهربائية في أوروبا. ونقوم بتجربة أحدث سيارة كهربائية من مرسيدس. ونزور غانا ونلتقي بزوجين يقومان بإنقاذ سيارات من مكبات الخردة.

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