عالم السرعة - غانا تنقذ سيارات أوروبا من الخردة

الصين ـ انتشار مكثف لقوات الأمن لمواجهة اتساع رقعة الاحتجاجات

في مواجهة أكبر موجة من الاحتجاجات منذ عقود، نشرت السلطات الصينية أعدادا كبيرة من قوات الأمن، وقالت إنه "من الضروري اتخاذ إجراءات قمعية ضد نشاطات التسلل والتخريب التي تقوم بها قوات معادية".