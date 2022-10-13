عالم السرعة - غانا تنقذ سيارات أوروبا من الخردة

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في حلقة هذا الأسبوع من عالم السرعة سنتعرف على الطريقة التي ستعتمدها الصين للسيطرة على سوق السيارت الكهربائية في أوروبا. ونقوم بتجربة أحدث سيارة كهربائية من مرسيدس. ونزور غانا ونلتقي بزوجين يقومان بإنقاذ سيارات من مكبات الخردة.
يبحث وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بوخارست موقف الحلف تجاه الصين التي يتم توصيفها كتحد للأمن القومي وقيم الدول الأعضاء في الحلف. ويبحث الاجتماع كذلك تداعيات حرب أوكرانيا على الدول المجاورة لروسيا.
وضع كريستيانو رونالدو حدا للاضطراب الذي شاب استعداده لكأس العالم لكرة القدم بقطر، حيث كتب اسمه في سجلات الأرقام القياسية ليصبح أول لاعب يسجل في خمس نهائيات كأس العالم بعد قيادته منتخب بلاده البرتغال للفوز على منتخب غانا.
في مواجهة أكبر موجة من الاحتجاجات منذ عقود، نشرت السلطات الصينية أعدادا كبيرة من قوات الأمن، وقالت إنه "من الضروري اتخاذ إجراءات قمعية ضد نشاطات التسلل والتخريب التي تقوم بها قوات معادية".
تفجرت احتجاجات في مدينة شنغهاي والعاصمة بكين الأحد على خلفية سقوط قتلى في حريق داخل مبنى يعتقد أن إجراءات كورونا حالت دون انقاذهم. وأمام نفي السلطات تشكلت موجة عصيان مدني لم يسبق لها مثيل منذ تولى شي جين بينغ السلطة.
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