 عالم السرعة - سعوديات يتسابقن في الربع الخالي | عالم السرعة | DW | 17.06.2022

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عالم السرعة

عالم السرعة - سعوديات يتسابقن في الربع الخالي

في حلقة هذا الأسبوع من "عالم السرعة" مواضيع مثيرة، منها: مكلارين 765 إل تي سيارة السباق المذهلة، وسائق سيارة أجرة في أخطر دول العالم، ونساء سعوديات يخضن مغامرة السباق في صحراء الربع الخالي ويدخل التاريخ في رياضة السباقات.

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