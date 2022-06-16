عالم السرعة - سعوديات يتسابقن في الربع الخالي

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في حلقة هذا الأسبوع من "عالم السرعة" مواضيع مثيرة، منها: مكلارين 765 إل تي سيارة السباق المذهلة، وسائق سيارة أجرة في أخطر دول العالم، ونساء سعوديات يخضن مغامرة السباق في صحراء الربع الخالي ويدخل التاريخ في رياضة السباقات.
لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون بجراح مختلفة اصطدام سيارة بحشد من الأشخاص بأحد شوارع العاصمة الألمانية برلين. وتقول الشرطة إنه من غير المعروف حتى الآن ما إذا كانت الواقعة فعلًا متعمدًا أم حادث مرور.
وافق البرلمان الأوروبي على اقتراح بروكسل بخفض الانبعاثات من السيارات الجديدة إلى الصفر اعتبارا من العام 2035، ما يعني بحكم الأمر الواقع أنه لن يسمح سوى ببيع السيارات الكهربائية تمهيدا للوصول إلى الحياد المناخي عام 2050.
تنتشر شائعات مختلفة بشأن السيارات الكهربائية حول مدى إسهامها في الحفاظ على البيئة وخصوصاً ما يتعلق بإنتاج البطاريات التي تعمل بها تلك السيارات ومحطات الشحن المختلفة لتلك البطاريات.. فما هي الحقيقة؟
تعيش السعودية نشوة مع ارتفاع أسعار النفط بسبب تداعيات حرب أوكرانيا. ولكن هذا لن يستمر إلى الأبد. فما مدى واقعية الجهود، التي تشمل مثلا إنشاء منتجعات تزلج على الجليد في الصحراء؛ لتنويع الاقتصاد في النظام الملكي الغني؟
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