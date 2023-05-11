عالم السرعة - سر حب اللبنانيين للمرسيدس القديمة

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لماذا تعد سيارة مازدا " سي إكس - 60" بالاستدامة؟ ولماذا يفضل اللبنانيون المرسيدس القديمة؟ ولماذا يعشق الباكستانيون سيارة فولكسفاغن بيتل؟
أكد وزير الصحة اللبناني أن بلاده في انتظار جرعة أولية من اللقاح المضاد للكوليرا، يأتي ذلك بعد تصاعد أعداد الإصابات بالمرض بين المواطنين وفي مخيمات اللاجئين السوريين، التي تعد "بيئة مثالية معرضة للخطر" حسب منظمة الصحة.
تنتشر أحزمة الزلازل في عدة مناطق مختلفة حول العالم، يمر بعض هذه الأحزمة في دول عربية وشرق أوسطية فيما تقترب أخرى منها. فما هي الدول العربية الأكثر احتمالاً للتعرض للزلازل؟ وكيف يمكن تقليل الآثار الكارثية للهزات الأرضية؟
انطلقت في الاردن الأحد مناورات "الأسد المتأهب" وتستمر حتى منتصف أيلول/سبتمبر الحالي بمشاركة 27 دولة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وتتخللها تدريبات على مكافحة الارهاب وتهديدات أسلحة الدمار الشامل.
تعاني أغلب الدول العربية من تداعيات التضخم الذي ضرب الاقتصاد العالمي. وتتزايد التحذيرات من احتمال حدوث توترات اجتماعية بسبب الأزمة الاقتصادية، ما دفع بعدة دول لوضع برامج لحماية الفئات الأضعف من مواطنيها. هنا بعض النماذج.
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