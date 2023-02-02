عالم السرعة - سباق مثير في جبال البوسنة

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في حصيلة جديدة، أودى الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا بحياة أكثر من ثمانية آلاف شخص ما يرفع إجمالي حصيلة القتلى مع سوريا المجاورة إلى أكثر من 11 ألفا . فيما تتواصل جهود إنقاد الناجين والعالقين في سباق ضد الزمن والبرد.
كان الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا المجاورة الاثنين مدمراً جدا وخلف أعدادا هائلة من الضحايا. والسبب مجموعة من العوامل تتمثل في توقيته وموقعه وخط صدع هادئ نسبيًا منذ قرنين ومبان مشيدة بشكل سيء، وفق علماء.
مازال الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وخلف آلاف القتلى والجرحى يثير تفاعلا دوليا كبيرا. إذ عرضت مجموعة من الدول مساعدات على البلدين. وحتى أوكرانيا التي تمزقها الحرب عبرت عن استعدادها لإرسال فرق إنقاذ لتركيا.
وسط درجات حرارة تقترب من التجمد واصلت فرق الإنقاذ بالليل وفي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء العمل لانتشال المحاصرين تحت أنقاض المباني في جنوب تركيا وشمال سوريا، وبدأت فرق الإنقاذ والمساعدات من دول العالم في الوصول.
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