عالم السرعة - سباق مثير في جبال البوسنة

زلزال تركيا وسوريا ـ حصيلة ثقيلة للقتلى وعمليات الإنقاذ تدخل مرحلة حاسمة

في حصيلة جديدة، أودى الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا بحياة أكثر من ثمانية آلاف شخص ما يرفع إجمالي حصيلة القتلى مع سوريا المجاورة إلى أكثر من 11 ألفا . فيما تتواصل جهود إنقاد الناجين والعالقين في سباق ضد الزمن والبرد.