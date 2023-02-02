 عالم السرعة - سباق مثير في جبال البوسنة | عالم السرعة | DW | 09.02.2023

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عالم السرعة

عالم السرعة - سباق مثير في جبال البوسنة

أودي " إس كيو 8 إي ترون" تحت المجهر. وكيف تُشحن السيارات الكهربائية في إحدى الجزر بواسطة طاقة الرياح والطاقة الشمسية والبطاريات المعاد استخدامها. وفي البوسنة سائق سباق في الجبال مثير بسيارة فولكسفاغن معدلة.

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